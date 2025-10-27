Γιαννακοπούλου: Επιλογή Ανδρουλάκη ο Παπαβασιλείου, καλό είναι να μη βάζουμε αυτογκόλ
Γιαννακοπούλου: Επιλογή Ανδρουλάκη ο Παπαβασιλείου, καλό είναι να μη βάζουμε αυτογκόλ
«Καλό είναι να μην γίνονται τέτοιου είδους λάθη και να είμαστε προσεκτικοί στο εξής - Είμαι σίγουρη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί» είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
Οι εξελίξεις αναφορικά με την παραίτηση -σε χρόνο dt- του Γιώργου Παπαβασιλείου από τη θέση του διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη, συνεχίζουν να προκαλούν συζητήσεις στους κόλπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που εμφανίζονται προβληματισμένοι για το γεγονός ότι δεν υπήρξε ουσιαστικός έλεγχος των πεπραγμένων ενός ανθρώπου που θα αναλάμβανε μία τόσο νευραλγική θέση, σε μία περίοδο κρίσιμη για την πορεία του κόμματος, προστέθηκε σήμερα και η κα Νάντια Γιαννακοπούλου η οποία με δηλώσεις της στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 είπε ότι ο κ. Παπαβασιλείου ήταν επιλογή του κ. Ανδρουλάκη και ότι σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία για το ΠΑΣΟΚ η ηγεσία πρέπει να αποφεύγει τα αυτογκόλ.
«Προφανώς ήταν μια επιλογή του προέδρου και όχι κάποιου συλλογικού οργάνου... Λύθηκε όμως κατευθείαν όταν διαπιστώθηκε ότι υπήρξαν αυτές οι αναφορές και αναρτήσεις» είπε συγκεκριμένα η κα Γιαννακοπούλου και πρόσθεσε: «καλό είναι να μην γίνονται τέτοιου είδους λάθη και να είμαστε προσεκτικοί στο εξής. Είμαι σίγουρη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί, προκειμένου σε μια συγκυρία όπου η ΝΔ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, όπου υπάρχει τόσο μεγάλη λαϊκή δυσαρέσκεια, να μην βάζουμε τέτοιου είδους αυτογκόλ».
