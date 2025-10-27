Γιαννακοπούλου: Επιλογή Ανδρουλάκη ο Παπαβασιλείου, καλό είναι να μη βάζουμε αυτογκόλ

«Καλό είναι να μην γίνονται τέτοιου είδους λάθη και να είμαστε προσεκτικοί στο εξής - Είμαι σίγουρη ότι το μήνυμα έχει ληφθεί» είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ