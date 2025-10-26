ΠΑΣΟΚ για επίθεση στον Βορίδη: Καταδικάζουμε τη βία απ' όπου κι αν προέρχεται

Με μια λακωνική ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ καταδίκασε την επίθεση σε βάρος του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη, ενώ εκείνος δειπνούσε με την οικογένειά του στο Ηράκλειο. Η ανακοίνωση αναφέρει: «Καταδικάζουμε τη βία απ' όπου κι αν προέρχεται.Δεν έχει θέση στην κοινωνία μας και σε μια ευνομούμενη Πολιτεία δεν μπορεί να υποκαθιστά τους θεσμούς».Είναι αξιοσημείωτο ότι στην ανακοίνωση καταδίκης για το περιστατικό δεν γίνεται ονομαστική αναφορά στον κ.Βορίδη.