ΠΑΣΟΚ για επίθεση στον Βορίδη: Καταδικάζουμε τη βία απ' όπου κι αν προέρχεται
ΠΑΣΟΚ για επίθεση στον Βορίδη: Καταδικάζουμε τη βία απ' όπου κι αν προέρχεται

Στη λακωνική ανακοίνωση δεν γίνεται ευθεία αναφορά στον πρώην υπουργό

ΠΑΣΟΚ για επίθεση στον Βορίδη: Καταδικάζουμε τη βία απ' όπου κι αν προέρχεται
Με μια λακωνική ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ καταδίκασε την επίθεση σε βάρος του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη, ενώ εκείνος δειπνούσε με την οικογένειά του στο Ηράκλειο. Η ανακοίνωση αναφέρει:  «Καταδικάζουμε τη βία απ' όπου κι αν προέρχεται.
Δεν έχει θέση στην κοινωνία μας και σε μια ευνομούμενη Πολιτεία δεν μπορεί να υποκαθιστά τους θεσμούς».
Είναι αξιοσημείωτο ότι στην ανακοίνωση καταδίκης για το περιστατικό δεν γίνεται ονομαστική αναφορά στον κ.Βορίδη. 



Οι ρυθμίσεις που ανοίγουν τα κλειστά σπίτια - Όλα τα κίνητρα για ιδιοκτήτες, τα οφέλη για ενοικιαστές

Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους

Χασάν Ταχσίν πασάς στους Βούλγαρους: «Από τους Έλληνες την πήραμε τη Θεσσαλονίκη, στους Έλληνες θα τη δώσουμε»
