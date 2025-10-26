Λοβέρδος για την επίθεση στον Βορίδη: Η βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία
«Ως παθών, ξέρω πως ένιωσε γιατί έχω περάσει τα ίδια» αναφέρει στην ανάρτησή του
Στο πλευρό του Μάκη Βορίδη στάθηκε Ανδρέας Λοβέρδος για όσα συνέβησαν χθες σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν περίπου 25 άτομα με κουκούλες και κράνη άρχισαν να του πετούν αβγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.
Ο Ανδρέας Λοβέρδος ανέφερε σε ανάρτησή του πως η «βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία», ενώ πρόσθεσε πως «ως παθών, ξέρω πως ένιωσε γιατί έχω περάσει τα ίδια».
Στο πλευρό του Μάκη Βορίδη και της οικογενείας του.
Η βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία.
Ως παθών, ξέρω πως ένιωσε γιατί έχω περάσει τα ίδια.
Δεν φοβόμαστε. Δεν θα συνηθίσουμε τη βία.
