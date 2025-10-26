Λοβέρδος για την επίθεση στον Βορίδη: Η βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Ανδρέας Λοβέρδος Μάκης Βορίδης Κρήτη

Λοβέρδος για την επίθεση στον Βορίδη: Η βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία

«Ως παθών, ξέρω πως ένιωσε γιατί έχω περάσει τα ίδια» αναφέρει στην ανάρτησή του

Λοβέρδος για την επίθεση στον Βορίδη: Η βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία
7 ΣΧΟΛΙΑ
Στο πλευρό του Μάκη Βορίδη στάθηκε  Ανδρέας Λοβέρδος για όσα συνέβησαν χθες σε εστιατόριο στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν περίπου 25 άτομα με κουκούλες και κράνη άρχισαν να του πετούν αβγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος ανέφερε σε ανάρτησή του πως η «βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία», ενώ πρόσθεσε πως «ως παθών, ξέρω πως ένιωσε γιατί έχω περάσει τα ίδια».
Η ανάρτηση του Ανδρέα Λοβέρδου για τον Μάκη Βορίδη:

Στο πλευρό του Μάκη Βορίδη και της οικογενείας του.

Η βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία.

Ως παθών, ξέρω πως ένιωσε γιατί έχω περάσει τα ίδια.

Δεν φοβόμαστε. Δεν θα συνηθίσουμε τη βία.


Όλες οι ειδήσεις

Οι ρυθμίσεις που ανοίγουν τα κλειστά σπίτια - Όλα τα κίνητρα για ιδιοκτήτες, τα οφέλη για ενοικιαστές

Βορίδης για την επίθεση σε εστιατόριο στο Ηράκλειο: Δεν με εκπλήσσουν, ούτε με φοβίζουν οι άθλιες πρακτικές τους

Χασάν Ταχσίν πασάς στους Βούλγαρους: «Από τους Έλληνες την πήραμε τη Θεσσαλονίκη, στους Έλληνες θα τη δώσουμε»
7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης