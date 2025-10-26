Λοβέρδος για την επίθεση στον Βορίδη: Η βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία

Στο πλευρό του

στάθηκε Ανδρέας Λοβέρδος για όσα συνέβησαν χθες σε εστιατόριο στο

όταν περίπου 25 άτομα με κουκούλες και κράνη άρχισαν να του πετούν αβγά, να τον βρίζουν και να λένε συνθήματα εναντίον του.





Ο Ανδρέας Λοβέρδος ανέφερε σε ανάρτησή του πως η «βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία», ενώ πρόσθεσε πως «ως παθών, ξέρω πως ένιωσε γιατί έχω περάσει τα ίδια».Στο πλευρό του Μάκη Βορίδη και της οικογενείας του.Η βία είναι ντροπή για τη δημοκρατία.Ως παθών, ξέρω πως ένιωσε γιατί έχω περάσει τα ίδια.Δεν φοβόμαστε. Δεν θα συνηθίσουμε τη βία.