Δένδιας: Όνειδος για τη δημοκρατία η απαράδεκτη επίθεση στον Μάκη Βορίδη και την οικογένειά του
Δένδιας: Όνειδος για τη δημοκρατία η απαράδεκτη επίθεση στον Μάκη Βορίδη και την οικογένειά του

Ο ΥΕΘΑ εξέφρασε την συμπαράστασή του στον Μάκη Βορίδη μετά την επίθεση στην Κρήτη

Την αμέριστη συμπαράστασή του στον Μάκη Βορίδη, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, «για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους» εξέφρασε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη δημοκρατία μας» υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.

H ανάρτηση του Νίκου Δένδια

Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον Μάκη Βορίδη, τη Δανάη και την μικρή τους κόρη, για την απαράδεκτη επίθεση που δέχθηκαν από κουκουλοφόρους. Τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν όνειδος για τη Δημοκρατία μας.

