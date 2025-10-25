Κακλαμάνης για Σαββόπουλο: «Υπήρξε μοναδικός και για αυτό θα παραμείνει αναντικατάστατος»
Η κηδεία του κορυφαίου τραγουδοποιού θα τελεστεί το μεσημέρι στις 13:00 στη Μητρόπολη Αθηνών, δημοσία δαπάνη
Το δικό του αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο, είπε ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος νωρίς το πρωί του Σαββάτου έφτασε στο παρεκλήσι της Μητρόπολης.
«Για τον Διονύση Σαββόπουλο, η λαϊκή ρήση "ουδείς αναντικατάστατος" δεν ισχύει. Υπήρξε μοναδικός και για αυτό θα παραμείνει αναντικατάστατος», δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής, εξερχόμενος από το παρεκκλήσι.
Η σορός μεταφέρθηκε στις 7.30 στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης και θα παραμείνει εκεί για το κοινό μέχρι τις 12.00, για το λαϊκό προσκύνημα.
