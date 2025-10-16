Γεωργιάδης: Κουραστική η προσπάθειά τους να παρουσιάσουν ένα ΕΣΥ που δήθεν καταρρέει

Τι απάντησε για την «κατάρρευση οροφής»

Στη δεύτερη ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας απάντησε σε δημοσιεύματα σχετικά με το Θριάσειο Νοσοκομείο, τα οποία έκαναν λόγο για «κατάρρευση οροφής». Όπως ανέφερε, σύμφωνα με ενημέρωση του διοικητή, πρόκειται για πτώση μικρών κομματιών ψευδοροφής στην είσοδο του νοσοκομείου, λόγω βλάβης στο δίκτυο ομβρίων υδάτων, η οποία έχει ήδη αποκατασταθεί.«Η συνολική εικόνα είναι θετική και το περιστατικό παρουσιάστηκε ως "κατάρρευση της μισής οροφής"», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, προσθέτοντας πως τέτοιου είδους μικροπροβλήματα είναι αναπόφευκτα σε ένα σύστημα με 127 νοσοκομεία και 368 Κέντρα Υγείας.Κλείνοντας, σημείωσε ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης υλοποιούνται εκτεταμένες ανακαινίσεις στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, τονίζοντας ότι «το ΕΣΥ άλλαξε και έγινε καλύτερο από ποτέ».«Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αγωνίας τους να παρουσίασουν ένα «ΕΣΥ που καταρρέει» υπερπροβάλλοντας απλά και συνήθη περιστατικά αυτό που έγινε με το Θριάσειο.Χθες με ρώτησαν σε μία εκδήλωση που ήμουν, από το@MegaTvOfficialτί έχω να πω «που κατέρρευσε η οροφή στο Θριάσειο Νοσοκομείο». Πραγματικά δεν είχα ακούσει την είδηση αυτή και τους είπα δεν το γνωρίζω και θα ενημερωθώ. Έψαξα σήμερα να δω όμως περί τίνος πρόκειται.Διαβάστε το μνμ που μου έστειλε ο Διοικητής:«Κύριε Υπουργέ σχετικά με τις ψευδοροφές.Πριν περίπου δύο εβδομάδες έπεσαν μικρά κομμάτια βρεγμένης ψευδοροφής λόγω βλάβης στο δίκτυο ομβρίων υδάτων στην οροφή της εισόδου του νοσοκομείου. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης αυτής, παρατηρήθηκαν σταγόνες διαρροής κατά τις ημέρες με βροχοπτώσεις που ακολούθησαν. Έχει γίνει και αυτή η αποκατάσταση με τα ανάλογα υλικά και αναμένουμε τις επόμενες βροχοπτώσεις για έλεγχο στεγανοποίησης κ αντικατάσταση των τριών ψευδοροφών. Σας επισυνάπτω βίντεο με όλες τις ψευδοροφές της εισόδου για να φανεί η συνολική θετική πιστεύω εικόνα»Δηλαδή από βλάβη έπεσαν αυτά τα τρία τετράγωνα της ψευδοροφής. Η βλάβη έχει ήδη αποκατασταθεί και αναμένουν οι τεχνικοί την επόμενη βροχή για να δουν ότι δεν υπάρχει διαρροή για να κλείσουν τα κενά με νέα κομμάτια. Η συνολική εικόνα είναι αυτή που βλέπετε στο βίντεο και αυτό μεταδόθηκε ως είδηση ως εξής: «κατέρρευσε η μισή οροφή στο Θριάσειο…»…Με συγχωρείται αλλά ξέρετε πόσα εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα αριθμούν στο σύνολο τους τα 127 νοσοκομεία και τα 368 Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ; Πιστεύετε αληθινά ότι πουθενά δεν θα πέφτει ένα τετράγωνο από μία ψευδοροφή, δεν θα βουλώνει μία τουαλέτα, δεν θα κλείνει σωστά μία πόρτα κλπ;; Μά τώρα αυτή είναι σοβαρή κριτική;Για όσους ανησυχούν πραγματικά για την κατάσταση των κτιρίων του ΕΣΥ, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αυτή την στιγμή ανακαινίζουμε σχεδόν το σύνολο των Νοσοκομείων μας και των ΚΥ μας εκ βάθρων. Όταν όμως εγκαινιάζουμε μια νέα κλινική, καινούργια ΤΕΠ κλπ η κριτική τους είναι: «δεν θα μας σώσουν τα ντουβάρια θέλουμε προσωπικό κλπ». Όταν πέφτει ένα τετράγωνο ή προκύπτει μία βλάβη: «ντροπή στον Γεωργιάδη αδιαφορεί για την κατάσταση των κτιρίων του ΕΣΥ»…δηλ μονά ζυγά δικά τους….και μετά στενοχωριούνται όταν τους ονοματίζω ως «η Συμμορία της Μιζέριας»…Το ΕΣΥ Άλλαξε και έγινε καλύτερο από ποτέ!»