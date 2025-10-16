Η επανεμφάνιση Καραμανλή-Σαμαρά στην ίδια εκδήλωση, τα μηνύματα και η απάντηση του Μαξίμου

Η εσωκομματική κινητικότητα πάντως είναι δεδομένη. Χθες, για παράδειγμα, σε γνωστό εστιατόριο του Ψυχικού συγκεντρώθηκαν περίπου 20 βουλευτές για τα γενέθλια του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματος. Προφανώς η ατμόσφαιρα ήταν χαλαρή, από την άλλη όμως η συζήτηση ήταν και ζωηρή. Την ίδια ώρα, στο εσωκομματικό οικοσύστημα σχολιάζεται ιδιαίτερα ο κύκλος των ραντεβού του πρώην γενικού γραμματέα του πρωθυπουργούμε βουλευτές και κομματικά στελέχη. Σημειωτέον, σε περίπου έναν μήνα το κυβερνών κόμμα έχει εκλογές για την ανάδειξη προεδρείων σε νομαρχιακές και τοπικές οργανώσεις.