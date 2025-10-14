Ονομαστική ψηφοφορία θα ζητήσει η ΝΔ για το εργασιακό νομοσχέδιο - Κεραμέως: Η αντιπολίτευση δεν είπε τίποτα για τις διατάξεις που ενισχύουν τους εργαζόμενους