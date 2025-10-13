Φλωρίδης κατά Κωνσταντοπούλου: Δεν θέλει να ξεκινήσει ποτέ η δίκη - Διαμορφώθηκε μια συνωμοσία που πέρασε στον κόσμο και αποδείχτηκε ψέμα

Όταν ξεκινήσει η δίκη όλα θα έρθουν στο φως είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης - Σε αυτά τα δυόμισι χρόνια έχει διεξαχθεί μια υποδειγματική ανάκριση για μια τόσο μεγάλη τραγωδία