Φαραντούρης: Η παραίτηση Τσίπρα πυροδοτεί ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις - Τρία καυτά μέτωπα για την Ελλάδα είναι ανοιχτά στην Ε.Ε.
Φαραντούρης: Η παραίτηση Τσίπρα πυροδοτεί ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις - Τρία καυτά μέτωπα για την Ελλάδα είναι ανοιχτά στην Ε.Ε.
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής δήλωσε ότι η παραίτηση Τσίπρα μπορεί να πυροδοτήσει πολιτικές εξελίξεις και ότι ο ίδιος θα τοποθετηθεί επί συγκεκριμένων γεγονότων όταν υπάρξουν - Το πάγωμα των πληρωμών από ΟΠΕΚΕΠΕ, οι περικοπές κονδυλίων στο νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και η αποτροπή εισόδου της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα τα καυτά «ελληνικά» μέτωπα στην Ε.Ε.
Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής και καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου Νικόλας Φαραντούρης είπε μιλώντας στην ΕΡΤ:
«Παρακολουθώ με προσοχή και συμμετέχω σε κάθε πολιτική εξέλιξη. Ασφαλώς η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα είναι μία σημαντική εξέλιξη που πυροδοτεί ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις. Θα τοποθετηθώ συγκεκριμένα επί συγκεκριμένων γεγονότων και δεδομένων, όταν και όποτε υπάρξουν».
Μιλώντας στην εκπομπή «off the record» του EΡΤ News ο Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ταυτόχρονα ότι παραμένει «προσηλωμένος» στο έργο που του ανέθεσε ο ελληνικός λαός να τον εκπροσωπήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων μέχρι το 2029. «Έχω εδώ μπροστά μου τρεις κρίσιμους φακέλους: το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους χιλιάδες απλήρωτους αγρότες σε όλη την Ελλάδα, τη μάχη κατά των περικοπών στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και τα ζητήματα Ασφάλειας και Άμυνας και το ρόλο της Τουρκίας που κάποιοι θέλουν να την καταστήσουν πυλώνα της αρχιτεκτονικής της ΕΕ και οφείλουμε να αντιταχθούμε», σημείωσε χαρακτηριστικά από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στην οποία συμμετέχει.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν μέσα στα αίματα, είχε εκατοντάδες πιρουνιές» - Συγκλονίζουν οι μαρτύριες για την έγκυο που κακοποιήθηκε από τον σύζυγό της
Νέες ταυτότητες: Από πότε οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ αν δεν τις έχουν εκδώσει - Η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό
Συγκλονίζει η Τζένιφερ Άνιστον: Προσπαθούσα επί 20 χρόνια να κάνω παιδί, δεν ξέρουν τι περνούσα
«Παρακολουθώ με προσοχή και συμμετέχω σε κάθε πολιτική εξέλιξη. Ασφαλώς η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα είναι μία σημαντική εξέλιξη που πυροδοτεί ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις. Θα τοποθετηθώ συγκεκριμένα επί συγκεκριμένων γεγονότων και δεδομένων, όταν και όποτε υπάρξουν».
Μιλώντας στην εκπομπή «off the record» του EΡΤ News ο Νικόλας Φαραντούρης τόνισε ταυτόχρονα ότι παραμένει «προσηλωμένος» στο έργο που του ανέθεσε ο ελληνικός λαός να τον εκπροσωπήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων μέχρι το 2029. «Έχω εδώ μπροστά μου τρεις κρίσιμους φακέλους: το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους χιλιάδες απλήρωτους αγρότες σε όλη την Ελλάδα, τη μάχη κατά των περικοπών στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό και τα ζητήματα Ασφάλειας και Άμυνας και το ρόλο της Τουρκίας που κάποιοι θέλουν να την καταστήσουν πυλώνα της αρχιτεκτονικής της ΕΕ και οφείλουμε να αντιταχθούμε», σημείωσε χαρακτηριστικά από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο στην οποία συμμετέχει.
Παρακολουθώ κάθε εξέλιξη κι ασφαλώς η παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού είναι σημαντική εξέλιξη που σηματοδοτεί ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις. Ταυτόχρονα παραμένω προσηλωμένος στο έργο μου. Έχω μπροστά μου 3 κρίσιμους φακέλους: Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, Προϋπολογισμός, Άμυνα και Τουρκία. pic.twitter.com/Jm3vJeua8G— Νικόλας Φαραντούρης / Nikolas Farantouris (@NFarantouris) October 9, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
«Ήταν μέσα στα αίματα, είχε εκατοντάδες πιρουνιές» - Συγκλονίζουν οι μαρτύριες για την έγκυο που κακοποιήθηκε από τον σύζυγό της
Νέες ταυτότητες: Από πότε οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ αν δεν τις έχουν εκδώσει - Η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό
Συγκλονίζει η Τζένιφερ Άνιστον: Προσπαθούσα επί 20 χρόνια να κάνω παιδί, δεν ξέρουν τι περνούσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα