Φαραντούρης: Η παραίτηση Τσίπρα πυροδοτεί ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις - Τρία καυτά μέτωπα για την Ελλάδα είναι ανοιχτά στην Ε.Ε.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής δήλωσε ότι η παραίτηση Τσίπρα μπορεί να πυροδοτήσει πολιτικές εξελίξεις και ότι ο ίδιος θα τοποθετηθεί επί συγκεκριμένων γεγονότων όταν υπάρξουν - Το πάγωμα των πληρωμών από ΟΠΕΚΕΠΕ, οι περικοπές κονδυλίων στο νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και η αποτροπή εισόδου της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα τα καυτά «ελληνικά» μέτωπα στην Ε.Ε.