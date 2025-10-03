Μητσοτάκης: Μόνο η ΝΔ εγγυάται ότι θα πάμε μπροστά - Η χώρα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μαύρο πρόβατο

Σταύρος Παπασταύρου και Κυριάκος Πιερρακάκης

Σταύρος Καλαφάτης και Κωστής Χατζηδάκης

Άδωνις Γεωργιάδης και Γιώργος Μυλωνάκης

Γιάννης Σμυρλής, Αλεξάνδρα Σδούκου και Παύλος Μαρινάκης στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης

Ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας

Το Συνέδριο θα τιμήσουν επίσης με την παρουσία τους εκπρόσωποι από αρκετές ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις νεολαίας, που διατηρούν στενούς δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με την ΟΝΝΕΔ.Ταυτόχρονα, στο χώρο του Συνεδρίου θα λειτουργούν περίπτερα, για την Οδική Ασφάλεια, του Συλλόγου «Μαζί για τη Ζωή» για τον Καρκίνο του Μαστού και του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας» για δότες μυελού των οστών, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να ενημερωθούν, αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά. Παράλληλα, τα περίπτερα των Ιδρυμάτων Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) και Hanns-Seidel-Stiftung θα παρέχουν πληροφορίες για το έργο και τις πρωτοβουλίες τους, ενώ την Κυριακή 5 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί παράλληλη δράση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων.Aναλυτικά η ομιλία Μητσοτάκη στο 14ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΝΝΕΔΑγαπητοί συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, αγαπητέ Ορφέα, μέλη του 14ου Συνεδρίου, ΟΝΝΕΔίτισσες και ΟΝΝΕΔίτες, ΔΑΠίτισσες και ΔΑΠίτες, σας ευχαριστώ γι’ αυτή την πραγματικά εντυπωσιακή υποδοχή.Ο ενθουσιασμός σας είναι άκρως μεταδοτικός, καθώς νιώθω ήδη την ορμή που μου δίνει το χειροκρότημα και η φωνή σας να συνεχίσουμε στην πορεία την οποία χαράξαμε μαζί αυτά τα έξι και κάτι χρόνια στον δρόμο του εκσυγχρονισμού και της ισχυρής Ελλάδος, στον δρόμο της συλλογικής ανάπτυξης, αλλά και της ατομικής προκοπής, στον δρόμο της εθνικής αυτοπεποίθησης και της ευρωπαϊκής προόδου.Αυτός είναι ο μόνος δρόμος που οδηγεί σε μία πατρίδα δημοκρατική, σε μία πατρίδα παραγωγική και δίκαιη, με πιο πολλές δουλειές, με καλύτερες αμοιβές, με αναβαθμισμένη δημόσια υγεία και παιδεία και ένα αποτελεσματικό κράτος στο πλευρό του πολίτη.Όμως, πρώτα και πάνω απ’ όλα, σε μία Ελλάδα που θα δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλες και σε όλους για να ζήσουν και για να δημιουργήσουν εδώ, στον τόπο μας, χωρίς να αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Μία Ελλάδα, δηλαδή, που θα δίνει, πρώτα και πάνω απ’ όλα, εφαλτήριο στα δικά σας όνειρα.Δεν διαλέξαμε μαζί με τον Ορφέα αυτή την ημέρα τυχαία. Μπορεί εσείς να μην είχατε ακόμα γεννηθεί, εγώ να ήμουν μόλις 6 ετών με ελάχιστες πρώτες παιδικές αναμνήσεις, όμως σαν αύριο, πριν από 51 ακριβώς χρόνια, γεννιόταν ένα κόμμα το οποίο έμελλε να σφραγίσει όχι μόνο τη ζωή του τόπου, αλλά και τις ζωές όλων μας.Στις 4 Οκτωβρίου 1974 ιδρύθηκε η Νέα Δημοκρατία μας. Αυτή η παράταξη που δημιουργήθηκε για να υπηρετεί το έθνος και τα συμφέροντά του, όπως γράφει και η πρώτη της Διακήρυξη.Για να ακολουθήσει, στις 17 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου, η ίδρυση της ΟΝΝΕΔ, οργάνωσης που έκτοτε αποτελεί την πρωτοπορία στην εξόρμηση για μια περήφανη Ελλάδα. Και χαίρομαι που έχουμε σήμερα μαζί μας τόσους Προέδρους που υπηρέτησαν αυτή τη μεγάλη παράταξη και αυτή τη σπουδαία οργάνωση. Ακριβώς αυτή την οργάνωση, όπως τη θέλουν -και εμείς- εδώ και πάνω από μισό αιώνα: μια δυνατή και αισιόδοξη γέφυρα της παράταξης με το μέλλον.Και γι’ αυτή την περήφανη Ελλάδα προσπαθούμε και τώρα, όχι χωρίς λάθη ή αστοχίες. Με τη βεβαιότητα, ωστόσο, ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται σήμερα ότι θα πάμε μπροστά με ασφάλεια και με ελπίδα, ότι θα πάμε μπροστά μακριά από περιπέτειες που θα θέσουν σε κίνδυνο τις έως τώρα κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων, αλλά και κάνοντας πράξη ένα σχέδιο μελετημένο με χειροπιαστά αποτελέσματα και με ορίζοντα το 2030.Και όλα αυτά με την ΟΝΝΕΔ πάντα στην πρώτη γραμμή, να δίνει τη μάχη των ιδεών παντού. Στα πανεπιστήμια με τη ΔΑΠ. Ένα θερμό χειροκρότημα για τις ΔΑΠίτισσες και τους ΔΑΠίτες μας που μας κάνουν πάντα υπερήφανους.Δίνουμε τη μάχη, όμως, όχι μόνο στα πανεπιστήμια, στους χώρους εργασίας, στις γειτονιές αλλά και στο Instagram, στο TikTok, στα podcasts. Δίνουμε τη μάχη σε κάθε κοινωνικό πεδίο, με μία πλούσια εθελοντική δράση, με στελέχη μαχητικά που θα κινητοποιούν τις ιδέες μας με τον άνεμο της νιότης αμφισβητώντας και προτείνοντας.Και θέλω να σας ζητήσω να μην μας παρασύρουν οι μίζερες εντυπώσεις της στιγμής. Να ξέρετε ότι όπως κερδίσαμε την εμπιστοσύνη της νέας γενιάς το 2023, έτσι θα την κερδίσουμε και πάλι το 2027.Οι νέοι, άλλωστε, ξέρουν ότι πέρα από τα εύκολα συνθήματα υπάρχουν και οι δύσκολες λύσεις. Είναι αυτές που δίνουν μόρφωση και δουλειά, ένα ψηφιακό Δημόσιο το οποίο εξυπηρετεί γρήγορα, ένα περιβάλλον ολοένα και πιο πράσινο.Όλες και όλοι, άλλωστε, θα χαράξετε και εσείς αύριο την προσωπική σας πορεία και την ατομική σας παρουσία στη δημόσια ζωή. Ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε όμως, έχω μία παράκληση: να μην ξεχνάτε ποτέ την αξία της ενασχόλησης με τα κοινά. Η καθεμία και ο καθένας σας οφείλει με τον τρόπο του να συνδιαμορφώσει την επόμενη μέρα της χώρας, χωρίς πρωτίστως να υποκύπτει στον κυνισμό και κρατώντας σταθερά δυνατή την πίστη του στη δημοκρατία.Αυτό μπορεί να ακούγεται σαν μία φιλική συμβουλή. Πιστεύω, όμως, ότι είναι κάτι παραπάνω. Αποτελεί ταυτόχρονα μία ανοιχτή πολιτική προειδοποίηση, ειδικά στους ύποπτους καιρούς που διανύουμε, με τα κοινωνικά δίκτυα να γίνονται συχνά θάλαμοι αντήχησης αυθαίρετων σεναρίων, μεθοδεύσεων που διαβρώνουν την αλήθεια, υπονομεύοντας την ενημέρωση και τον διάλογο, με την κοινή γνώμη συχνά σε σύγχυση να μετατρέπεται σε όμηρο παραπληροφόρησης.Αυτό το περιβάλλον, ΟΝΝΕΔίτισσες και ΟΝΝΕΔίτες, απαιτεί πρώτα από όλα τη δική σας εγρήγορση, αντιστεκόμενοι στις φήμες και το ψέμα, προβάλλοντας την αλήθεια και τις θέσεις μας, εμμένοντας, ωστόσο, και στη σημασία των συγκλίσεων και της ενότητας, ιδίως στα σημαντικά, με τρόπους απλούς και ευρηματικούς. Τρόπους τους οποίους πρώτοι εσείς θα αναπτύξετε και θα μας υποδείξετε σε μία επικοινωνία πειθούς με τους γύρω σας.Θυμάμαι χαρακτηριστικά πριν από τις εκλογές του 2023, πώς κάποια νέα παιδιά με έπεισαν τότε να δοκιμάσω την τύχη μου στο TikTok, με αποτελέσματα, πιστεύω, εξαιρετικά θετικά και χρήσιμα. Αλλά τώρα η πρόκλησή μας, ενόψει των επόμενων εκλογών, είναι να ανακαλύψουμε τον επόμενο τρόπο έξυπνης επικοινωνίας, ο οποίος πρώτα και πάνω απ’ όλα θα μας επιτρέπει να μπορούμε να μεταφέρουμε τις θέσεις μας με τρόπο αδιαμεσολάβητο και ειλικρινή.Ξέρω πολύ καλά ότι απευθύνομαι σε μία νέα γενιά η οποία αμφισβητεί πολλά από τα «κεκτημένα». Αμφισβητείτε εάν θα ζήσετε καλύτερα από τους γονείς σας. Αυτό ήταν δεδομένο στη δική μας τη γενιά. Θυμάμαι όταν αποφοίτησα από το πανεπιστήμιο το 1990, μόλις είχε πέσει τότε το Τείχος, ζούσαμε όλοι σε μία έξαρση ενθουσιασμού, θεωρούσαμε ότι το μέλλον μάς ανήκει, ήμασταν όλοι πολύ αισιόδοξοι.Ξέρω πολύ καλά ότι αυτή δεν είναι η σημερινή πραγματικότητα. Έχουμε γεωπολιτικές συγκρούσεις, έχουμε εμπορικούς ανταγωνισμούς που αναδιατάσσουν διαρκώς τον παγκόσμιο χάρτη. Η ισχύς συχνά δείχνει να επικρατεί του δικαίου.Η κλιματική κρίση και κυρίως η τεχνητή νοημοσύνη φέρνουν ήδη, όχι θα φέρουν, φέρνουν ήδη τεκτονικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή. Και ο κόσμος αλλάζει. Δεν πρέπει να τη φοβηθούμε αυτή την αλλαγή. Πρέπει να την αγκαλιάσουμε και να την προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα. Γιατί ο κόσμος μπορεί να αλλάζει, αλλά αλλάζει ταυτόχρονα και η Ελλάδα, και παρά το πείσμα κάποιων αλλάζει προς το καλύτερο.Να χαιρετίσουμε τη δυναμική παρουσία της Κρήτης στο Συνέδριό μας, παρακαλώ πολύ, με ένα θερμό χειροκρότημα. Νομίζω ότι η Κρήτη ακούγεται πιο δυνατά σήμερα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα ανταποδώσετε στην πορεία.Εμείς κατορθώσαμε παρά το κόστος του λαϊκισμού, λοιπόν, ΟΝΝΕΔίτισσες και ΟΝΝΕΔίτες, καταφέραμε να βγούμε στο ξέφωτο. Καταφέραμε να αναπτυσσόμαστε τώρα με ρυθμό υπερδιπλάσιο της Ευρώπης. Καταφέραμε πρωτίστως να ανατάξουμε την εικόνα της χώρας. Σας διαβεβαιώνω, για μένα είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση κάθε ώρα που βρίσκομαι στο εξωτερικό η χώρα να μην αντιμετωπίζεται πια ως το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης.Γιατί, και εντός και εκτός Ελλάδος, βλέπουν ότι αυτή η κυβέρνηση δημιούργησε παραπάνω από 500.000 θέσεις εργασίας. Αυτή η κυβέρνηση έφερε ρεκόρ σε εξαγωγές, σε επενδύσεις, στον τουρισμό. Αυτή η κυβέρνηση πήρε τον μέσο μισθό κοντά στα 1.000 ευρώ, τον έχει πάει στα 1.400 ευρώ και θα τον πάει παραπάνω από τα 1.500 ευρώ το 2027.Όταν σας λέω, λοιπόν, ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας, θέλω να το πιστέψετε.Όχι, προσέξτε, γιατί τα προβλήματα δεκαετιών λύθηκαν ξαφνικά. Το αντίθετο. Ξέρουμε καλά πως η παγκόσμια ακρίβεια πολιορκεί ακόμα τα νοικοκυριά. Ξέρουμε ότι το πρόβλημα της στέγης παραμένει, ειδικά για τους νέους μας οι οποίοι αναγκάζονται να καταφύγουν στο νοίκι. Ξέρουμε ότι και η οργάνωση του κράτους είναι ακόμα, παρά την πρόοδο που έχει γίνει, μακριά από αυτή που θα θέλαμε. Όμως, η προσπάθεια για ανάταξη είναι συνεχής και φέρνει αποτελέσματα.Δείτε, για παράδειγμα, την οικονομική πολιτική του 2026. Μόλις πριν από λίγες μέρες το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη φορολογική μεταρρύθμιση που ανακοίνωσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι σημαίνει αυτό; Πάνω από τέσσερα εκατομμύρια Έλληνες, μισθωτοί, συνταξιούχοι, επαγγελματίες και αγρότες, θα δουν το πραγματικό τους εισόδημα να αυξάνεται, και κάποιοι θα το δουν να αυξάνεται σημαντικά. Ενώ το ίδιο θα συμβεί και σε 150.000 ενστόλους μέσω του νέου μισθολογίου τους.Όταν συζητούσαμε με το οικονομικό επιτελείο τις διάφορες επιλογές τις οποίες είχαμε, ενόψει των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μας απασχόλησε πολύ το τι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε για τις νέες και τους νέους.Και εκεί έπεσε στο τραπέζι μια ιδέα που σας διαβεβαιώνω είναι καινοτόμα όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα: όποιος νέος είναι κάτω των 25 ετών με έσοδα έως 20.000 ευρώ, δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο. Μηδέν φόρο. Και οι συμπολίτες μας οι νέοι από 25 μέχρι 30 θα επιβαρύνονται με φορολογικό συντελεστή 9% αντί 22%.Οικογένειες θα έχουν πρόσθετες απαλλαγές ανάλογα με τα παιδιά τους. Αυτό μπορεί να αντιστοιχεί από έναν έως και τρεις μισθούς για έναν πολύτεκνο. Αποτελεί, όμως, σημαντική στήριξη για όλους και ειδικά για τη μεσαία τάξη.Και επιμένω στη σημασία των μέτρων και θέλω να ζητήσω, Ορφέα, από εσένα, από όλες και από όλους, να προσπαθούμε, καθώς θα επικοινωνούμε το μήνυμα του προγράμματός μας, να μιλάμε με συγκεκριμένα παραδείγματα. Οι πολίτες θα τα δουν από αρχές Ιανουαρίου αλλά πρέπει να εξηγήσουμε πόσο σημαντικές είναι αυτές οι απαλλαγές.Ένας νεαρός πωλητής με καθαρή μηνιαία αμοιβή 980 ευρώ μπορεί να κερδίζει 1.072 ευρώ το χρόνο, παραπάνω από έναν μισθό. Μια 25χρονη υπάλληλος με παιδί και μισθό 1.260 ευρώ μπορεί να έχει όφελος 1.430 ευρώ. Ένας λογιστής με μισθό 1.510 ευρώ μπορεί να εξοικονομεί παραπάνω από 1.550 ευρώ.Και είναι πολλά τα παραδείγματα των σημαντικών φορολογικών απολαβών για πολλούς συμπολίτες μας. Και θέλω να σας ζητήσω αυτό το μήνυμα να το μεταφέρετε ειδικά στους συνομηλίκους σας, σε αυτούς οι οποίοι εργάζονται από νέοι.Άκουγα από κάποιους σχολιαστές της Αριστεράς να λένε, «μα καλά ποιοι νέοι δουλεύουν κάτω από τα 25 ή κάτω από τα 30;». Τους λέω, εκεί που εσείς πίνετε τους καφέδες σας, για κοιτάξτε λίγο τα παιδιά που σας σερβίρουν, διότι εσείς μπορεί με τον κόσμο της εργασίας να μην έχετε τέτοια σχέση αλλά είναι πάρα πολλά τα νέα παιδιά που σπουδάζουν και δουλεύουν ταυτόχρονα ή που επιλέγουν να μπουν στην αγορά εργασίας από τα 20, από τα 21 τους.Και σας διαβεβαιώνω ότι για όλα αυτά τα νέα παιδιά αυτές οι παρεμβάσεις έχουν εξαιρετικά μεγάλη σημασία.Όπως πολύ μεγάλη σημασία έχει για τους γονείς σας ή για τους παππούδες και τις γιαγιάδες σας το γεγονός ότι απαλλάσσονται, επιτέλους, παραπάνω από 650.000 συνταξιούχοι από τον βραχνά της προσωπικής διαφοράς.Όπως έχει μεγάλη σημασία ότι μικροϊδιοκτήτες θα έχουν μικρότερη φορολογική επιβάρυνση για έσοδα από ενοίκια από 12.000-24.000 ευρώ.Όπως έχει τεράστια σημασία για την ελληνική περιφέρεια, για 12.720 χωριά μέχρι 1.500 κατοίκων, έχει τεράστια συμβολική και ουσιαστική σημασία, ότι εντός δύο ετών θα μηδενίσουμε τον ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε όλα τα χωριά της ελληνικής περιφέρειας.Όπως έχει μεγάλη σημασία ότι ο ΦΠΑ θα μειωθεί κατά 30% σε δεκάδες ακριτικά νησιά από τη Σαμοθράκη μέχρι το Καστελόριζο.Πρόκειται, λοιπόν, για μία παρέμβαση, η οποία μαζί με τις μόνιμες αυξήσεις μισθών και συντάξεων, οικοδομεί ένα πολύ σοβαρό ανάχωμα απέναντι στην ακρίβεια.Ταυτόχρονα, όμως, δηλώνει και τις πολιτικές προτεραιότητες της κυβέρνησής μας να στηριχθεί η νέα γενιά, να στηριχθεί η οικογένεια, να στηριχθεί η ελληνική περιφέρεια και όχι με έκτακτα επιδόματα.Τα έκτακτα επιδόματα τα χρησιμοποιήσαμε όταν ήταν απαραίτητο να στηρίξουμε και να κρατήσουμε όρθια την ελληνική κοινωνία στη διάρκεια του Covid. Αλλά η φιλοσοφία μας είναι μια φιλοσοφία πολιτικών μείωσης φόρων, σταθερών μέτρων, τα οποία θα ισχύουν και μετά την έξαρση του πληθωρισμού και των ανατιμήσεων.Φίλες και φίλοι σύνεδροι, επιμένω ότι όσο ωριμάζει η παράταξή μας, τόσο περισσότερο θέτει στο επίκεντρό της τη νεολαία, όχι μόνο γιατί αυτή αποτελεί το πιο δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας, αλλά κυρίως μόνο έτσι εξασφαλίζουμε τη συνέχειά μας ως παράταξη, με το να σας δίνουμε περισσότερες ευκαιρίες.Και είναι τόσα πολλά τα παραδείγματα στελεχών που ξεπήδησαν μέσα από τον ΟΝΝΕΔ και είναι σήμερα βουλευτές, κυβερνητικά στελέχη. Εσείς είστε το «φυτώριο» των επόμενων στελεχών της παράταξής μας.Ξέρετε, έχω και εγώ παιδιά τα οποία είναι περίπου στις δικές σας ηλικίες, όπως συνομιλώ και με πολλές και με πολλούς από εσάς, και νομίζω ότι έχω μια καλή κατανόηση για τα ζητήματα τα οποία απασχολούν τη νέα γενιά στην πατρίδα μας.Πρώτον, κάθε νέος και κάθε νέα ζητούν πρώτα και πάνω απ’ όλα τη γνώση για να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο. Οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στην παιδεία συνολικά είναι πολύ σημαντικές.Αρκεί να αναφέρω ότι λειτουργούν σήμερα στη χώρα μας 162 Πρότυπα σχολεία, έναντι μόλις 43 το 2020. Μαζί με αυτά λειτουργούν και τα πρώτα 12 από τα 22 Ωνάσεια Γυμνάσια και Λύκεια. Σχολεία τα οποία δίνουν νέες και περισσότερες ευκαιρίες και στα παιδιά, αλλά και στο διδακτικό προσωπικό.Την ίδια στιγμή το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» έχει ήδη ανακαινίσει παραπάνω από 430 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα. Και έχοντας εξασφαλίσει χορηγία από τις ελληνικές τράπεζες ύψους, προσέξτε, 300 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια, θα ανακατασκευάσουμε 2.500 σχολεία σε όλη τη χώρα.Η διαδραστική διδασκαλία, η ρομποτική, το ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο λειτούργησε πέρσι πιλοτικά με πολύ θετικά αποτελέσματα, έχει μπει στις σχολικές αίθουσες.Η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση -και θα επιμείνω πολύ σε αυτό- αναβαθμίζεται, προσφέροντας κατάρτιση και σύγχρονες ειδικότητες για άμεση και καλοπληρωμένη απασχόληση.Όμως, το ξέρουν νομίζω πρώτα και πάνω απ’ όλα οι ΔΑΠίτισσες και οι ΔΑΠίτες μας, τα πανεπιστήμιά μας, τα δημόσια πανεπιστήμιά μας είναι αυτά τα οποία περνάνε πια σε άλλη εποχή.Από «γιάφκες» της βίας και του περιθωρίου, έγιναν ξανά χώροι ιδεών. Οι καταλήψεις μετατρέπονται σε βιβλιοθήκες, οι συνεργασίες με τα ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα διαρκώς πολλαπλασιάζονται. Φέτος -κρατείστε το αυτό, έχει μία αξία και νομίζω ότι είναι μία μεγάλη ιδεολογική νίκη για την παράταξή μας- ξεκινάει η πανεπιστημιακή χρονιά χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε κανένα ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.Αλλά και κάτι ακόμα. Από αυτόν τον μήνα, τον μήνα Οκτώβριο, αρχίζουν επιτέλους να λειτουργούν στη χώρα μας τα τέσσερα πρώτα μη κρατικά πανεπιστήμια, δίνοντας ακόμα περισσότερες επιλογές σπουδών, ώστε να μένουν στον τόπο τους χιλιάδες φοιτητές, που αναγκάζονται να φύγουν σήμερα και να ξενιτευτούν, δίνοντας επιλογές σε ξένους φοιτητές, οι οποίοι μπορούν να έρθουν να σπουδάσουν πια στην πατρίδα μας.Και βέβαια, αυτή η πρόταση πρωτοκατατέθηκε από την ΟΝΝΕΔ τη δεκαετία του 1980, όταν ο Χατζηδάκης είχε ακόμα μαλλιά. Είναι μία ιδεολογική μάχη, την οποία η φιλελεύθερη σκέψη έδωσε και κέρδισε, πρώτα στην κοινωνία και μετά στη Βουλή.Το δεύτερο που ζητάει η νέα γενιά είναι προφανές. Δουλειές, αξιοπρεπείς αμοιβές. Το 2019 είχα αναλάβει ενώπιον του ελληνικού λαού, αλλά πρωτίστως ενώπιον της νεολαίας μας, μία κεντρική δέσμευση: ότι η πρώτη μας προτεραιότητα τότε ήταν να μειώσουμε δραστικά την ανεργία, η οποία βρισκόταν τότε πάνω από το 18%.Σήμερα η ανεργία είναι στο 8% και θα βαίνει μειούμενη. Και από εκεί που πριν από έξι χρόνια συμπολίτες μας έρχονταν και μας ζητούσαν δουλειά, τώρα αντιμετωπίζουμε το ανάποδο πρόβλημα, οι εργοδότες να παραπονιούνται ότι σε αρκετούς κλάδους δεν έχουν αρκετούς εργαζόμενους. Ο βασικός μισθός ενός πρωτοεισερχόμενου στην εργασία ανέβηκε από τα 650 ευρώ στα 880 ευρώ και θα είμαστε συνεπείς στη δέσμευσή μας, θα φτάσει τα 950 ευρώ το 2027.Και βέβαια, προσθέστε στις αυξήσεις των μισθών, τις πολλές μόνιμες φοροελαφρύνσεις τις οποίες έχουμε ήδη υλοποιήσει. Αλλά και στο εργασιακό περιβάλλον ισχύουν πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα για τη χώρα μας.Η ψηφιακή κάρτα εργασίας προστατεύει τον εργαζόμενο, καταγράφει τις υπερωρίες, καλύπτει τον εργαζόμενο -και ειδικά τον νέο εργαζόμενο- από κάθε αυθαιρεσία του εργοδότη. Υπάρχει πια πλαίσιο για την εξ αποστάσεως απασχόληση, πλαίσιο για την προστασία όσων εργάζονται σε πλατφόρμες, όμως και θωράκιση από κάθε είδους παρενόχληση στους χώρους δουλειάς.Δεν θα αναφερθώ εδώ σε άλλες ρυθμίσεις, όπως για την ενίσχυση των νέων γονέων ή ειδικότερα των νέων γυναικών. Να θυμίσω κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά και να ενθαρρύνω και τα στελέχη μας να μιλάμε πιο συχνά γι΄ αυτό. Μιλάω για το ΤΕΚΑ, πολλοί από εσάς μπορεί καν να μην το γνωρίζετε.Είναι το ταμείο επικουρικών συντάξεων, το οποίο πια κάθε νέος ο οποίος μπαίνει στην αγορά εργασίας, αυτόματα οι επικουρικές τους συντάξεις πηγαίνουν σε έναν ατομικό κουμπαρά τον οποίο ο ίδιος θα διαχειρίζεται έτσι ώστε να έχει ασφαλιστική συνείδηση από νέος και να γνωρίζει μετά βεβαιότητας ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα πάρει μια σύνταξη αξιοπρεπή, η οποία θα αντιστοιχεί στην πραγματική του δουλειά.Τρίτη νεανική προτεραιότητα αποτελεί αναμφίβολα η στέγη. Το πρόβλημα είναι διεθνές, το ξέρετε καλά. Δεν έχουμε παραμείνει αδρανείς. Φέτος τον Νοέμβριο για πρώτη φορά θα επιστρέψουμε ένα ενοίκιο σε όσους δεν μένουν στο δικό τους σπίτι.Και το ίδιο ισχύει, προφανώς, και για φοιτητές. Πέρα από το στεγαστικό επίδομα, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι αγγίζει τα 2.500 ευρώ για όσους συγκατοικούν.Ανακαινίζουμε παλιές φοιτητικές εστίες στην Αθήνα, κατασκευάζουμε ακόμα πέντε στην Περιφέρεια. Δίνουμε κίνητρα σε ιδιοκτήτες να ανοίξουν κλειστά διαμερίσματα. Περιορίζουμε την επέκταση του Airbnb σε περιοχές κορεσμένες.Ενώ, όπως είπε και ο Ορφέας, 30.000 νεότεροι συμπολίτες μας οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για αγορά πρώτης κατοικίας, είχαν πρόσβαση σε χαμηλότοκα στεγαστικά μέσα από το πρόγραμμα «Σπίτι μου Ι και ΙΙ». Εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα.Αξιοποιούμε λιμνάζοντα ακίνητα του Δημοσίου, θα δημιουργήσουμε κοινωνικές κατοικίες. Στρατόπεδα στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη. Θα χτίσουμε 2.000 διαμερίσματα, το 25% για τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, το 75% για κοινωνική κατοικία.Ενώ το πρόγραμμα αυτό θα συνεχιστεί με βάση την καταγραφή κτιρίων και οικοπέδων που ανήκουν σε Υπουργεία και σε οργανισμούς -και είναι πολλά αυτά.Ολοκληρώνω το κεφάλαιο με το τέταρτο ζητούμενο που είναι ίσως και αυτό το οποίο είναι το πιο δύσκολο αλλά και το πιο ενδιαφέρον. Και αυτό έχει να κάνει με τον ελεύθερο χρόνο της νέας γενιάς. Χρόνος ο οποίος δεν περιορίζεται στη διασκέδαση. Χρόνος ο οποίος δεν κινείται σε κάποιο ουδέτερο κενό, αποστειρωμένο από τις βασικές κοινωνικές ανάγκες, από την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον, την ψηφιακή επανάσταση που αλλάζει ήδη τις ζωές όλων.Οι δικές μας απαντήσεις στα παραπάνω είναι χειροπιαστές. Μπορεί να στηρίζουμε το ΕΣΥ, αναβαθμίζουμε κέντρα υγείας, νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, ταυτόχρονα όμως στρεφόμαστε στις προκλήσεις της εποχής. Στην ψυχική υγεία, ένα θέμα το οποίο απασχολεί τόσο πολύ τη νέα γενιά, η οποία με θάρρος πια και χωρίς τα «κόμπλεξ» και τις προκαταλήψεις της δικής μας γενιάς μιλάει ανοιχτά για τα ζητήματα αυτά, για τον ψηφιακό εθισμό, μεγάλα θέματα τα οποία εμείς ανοίγουμε με θάρρος και για τα οποία οι υπόλοιπες δυνάμεις δείχνουν, δυστυχώς, αφωνία.Γιατί ενδιαφέρον για τον νέο δεν είναι να απαντάς μόνο στα προφανή αιτήματά του, αλλά και στις βαθύτερες ανάγκες του. Ας μην κρυβόμαστε, μοναξιά, κατάθλιψη, πολύπλευρες εξαρτήσεις αποτελούν σήμερα πληγές στο υπογάστριο όλου του δυτικού κόσμου. Συνεπώς, η αντιμετώπισή τους πρέπει να είναι μέρος της πολιτικής υγείας κάθε υπεύθυνης πολιτείας, πολιτική την οποία εμείς ακολουθούμε με συνέπεια.Και η ίδια αντίληψη διαπερνά και το πώς βλέπουμε την καθημερινότητα, η οποία αλλάζει με μικρά, πολλά μικρά βήματα. Τα μέτρα κατά του σχολικού bullying μέχρι τη νομιμότητα στα γήπεδα. Για εσάς -και φαντάζομαι είστε πολλοί εσείς που επιλέγετε να πηγαίνετε στα γήπεδα- πείτε μου αν έχει οποιαδήποτε σχέση η εικόνα των ελληνικών γηπέδων σήμερα με αυτό το οποίο επικρατούσε πριν από δύο χρόνια. Δεν έτυχε αυτό, πέτυχε με πολλή προσπάθεια και με τολμηρές αποφάσεις.Από τη δωρεάν λειτουργία της δημόσιας συγκοινωνίας για ασφαλή επιστροφή από τη διασκέδαση, ναι, αυτή η κυβέρνηση επέλεξε και χρηματοδότησε, διότι τίποτα από αυτά δεν γίνεται τσάμπα, την 24ωρη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, του Μετρό, των λεωφορείων, των τραμ, στο λεκανοπέδιο το Σάββατο, για να μπορείτε να γυρνάτε από τη διασκέδασή σας με ασφάλεια.Ναι, εμείς δώσαμε έμφαση στην εκστρατεία μας για την αλλαγή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, για τη χρήση κράνους στις μετακινήσεις στις μοτοσυκλέτες, για να μειώσουμε αυτόν τον τραγικό φόρο αίματος που αφορά πρωτίστως τη νέα γενιά που, δυστυχώς, η χώρα μας καταβάλλει κάθε χρόνο.Και εμείς είμαστε αυτοί που, παρότι λοιδορήθηκε από την αντιπολίτευση, δώσαμε και μονιμοποιήσαμε τον θεσμό των vouchers των 150 ευρώ για ηλικίες 18-19. Πολλοί το ειρωνεύτηκαν, 154.000 νέοι, όμως, σπεύδουν και τα εισπράττουν αξιοποιώντας 13,3 εκατομμύρια σε ταξίδια, σε εκδηλώσεις.Δείτε το, είναι η άλλη όψη μίας νέας γενιάς που μερικοί τη θέλουν οργισμένη. Εμείς, όμως, τη θεωρούμε πολύ πιο ώριμη και πολύ πιο απαιτητική. Γιατί οι νέες και οι νέοι της Ελλάδος σέβονται τη χώρα, τη θέλουν καλύτερη, παρακολουθούν τις διεθνείς τάσεις, δεν υποτάσσονται σε αυτές, τις ενσωματώνουν στα δικά τους βιώματα, τις συνδέουν με τις ρίζες τους. Έτσι φτιάχνουμε τη δική μας παράδοση.Νομίζω ότι και αυτός είναι ένας λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι κάθε γονιός -δεν εξαιρώ τον εαυτό μου- έχει ένα χρέος να ξαναγνωριστεί με τα παιδιά του. Και το αξίζουν.Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, ότι ενώ σε πολλά μέρη του κόσμου απλώνεται ένας απλοϊκός συντηρητισμός, τα ελληνόπουλα εμφανίζονται με σταθερές αρχές, χωρίς συμπλέγματα απέναντι σε σύγχρονες εξελίξεις. Χωρίς συμπλέγματα απέναντι σε μειονότητες κάθε είδους.Είστε μια γενιά αδέσμευτη, η οποία με τη συμπεριφορά σας καλείτε εμάς τους προηγούμενους να δούμε εξ αρχής κάποιες από τις απόψεις που θεωρούσαμε δεδομένες.Είναι πολύ όμορφο και ενδιαφέρον να σημειωθεί η σημασία που δίνετε εσείς οι νέοι σε αξίες όπως αυτή της φιλίας. Η εμπιστοσύνη σε θεσμούς όπως η οικογένεια, όπως πολύ συγκινητικά, Ορφέα, εσύ μίλησες για τη δική σου οικογένεια. Όχι μόνο ως ομπρέλα προστασίας, αλλά και ως κύτταρο μιας αυριανής προσωπικής συνύπαρξης με ένα άλλο πρόσωπο. Κι ακόμα, η γνήσια αγάπη σας για την πατρίδα, ο υπεύθυνος πατριωτισμός. Κάτι που για μένα αποτελεί προσωπικά την καλύτερη εγγύηση για το μέλλον.ΟΝΝΕΔίτισσες και ΟΝΝΕΔίτες, επέλεξα να μιλήσω πολιτικά, χωρίς αναφορές και περιττές κολακείες σε νέους. Είναι λάθος η αντίληψη να σε αντιμετωπίζουν ως ένα «γκέτο» εκτός κοινωνίας, που χρειάζεται άλλου είδους προσέγγιση, ίσως μέσω κάποιων γνωστών καλλιτεχνών, με μοδάτα συνθήματα του διαδικτύου.Δεν νομίζω ότι μας ταιριάζουν εμάς, στην παράταξή μας, αυτές οι πρακτικές. Είστε το πιο δυναμικό μέρος του κοινωνικού συνόλου, γι΄ αυτό και σας αφορούν όλες οι πολιτικές μας, δεν είστε κάτι διαφορετικό από τους υπόλοιπους πολίτες.Διαφορετικές, ωστόσο, είναι οι θεωρήσεις που έχουν τα κόμματα για τη νέα γενιά και πρέπει να πω ότι είμαι υπερήφανος γι΄ αυτή την οπτική της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αληθινά ριζοσπαστική, αντικρύζει κατάματα την πραγματικότητα και ταυτόχρονα μπορεί να σχεδιάζει και να ατενίζει το αύριο.Δυστυχώς, όλα αυτά ακούγονται συχνά ως άγνωστες λέξεις στο σημερινό κομματικό σκηνικό, αυξάνονται συνεπώς και οι δικές μας ευθύνες. Έχουμε πλέον έναν μεγάλο αντίπαλο: τα προβλήματα του τόπου αλλά και τις δικές μας αδυναμίες που πρέπει πάντα να φροντίζουμε να τις διορθώνουμε.Και καθήκον μας είναι να απαντήσουμε και στα δύο αυτά μέτωπα με ένα καινούργιο ξεκίνημα, με ένα νέο μεγάλο άνοιγμα στην κοινωνία. Μπορεί να κάναμε πολλά και να κάνουμε πολλά, ωστόσο πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα. Και γι’ αυτό και οι προσπάθειές μας θέλουν και χρόνο, θέλουν και συνέχεια, θέλουν και επιμονή, θέλουν και προσήλωση.Πολύ περισσότερο, όταν απέναντί μας έχουμε δυνάμεις που από τη μία καταστροφολογούν και από την άλλη δεν έχουν τίποτα θετικό να εισηγηθούν.Η Ελλάδα του 2025 και κυρίως εσείς, η νέα γενιά, δεν έχετε ανάγκη ούτε από ακοστολόγητα συνθήματα, ούτε από μίζερες αντιπολιτευτικές πιρουέτες.Και σίγουρα δεν έχετε ανάγκη από άλλα fake news και σενάρια συνομωσίας για τα οποία μίλησα στην αρχή. Η κοινωνία και η δική σας η γενιά πλήρωσε πολύ ακριβά τη φτηνή δημαγωγία. Όλες και όλοι είστε μικροί αλλά και αρκετά μεγάλοι για να θυμάστε που ήσασταν πριν από δέκα χρόνια.Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Μην επιτρέψετε ποτέ στην Ελλάδα να υποστεί ξανά έναν τέτοιο εξευτελισμό. Γι’ αυτό και εσείς πρέπει να αντισταθείτε σε αυτό το νέο κύμα λαϊκισμού. Ένα κύμα το οποίο βλέπουμε ότι καλλιεργείται σε κάθε θέμα της επικαιρότητας: από την τραγωδία των Τεμπών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δυστυχώς μέχρι και σε θέματα που αφορούν την εξωτερική και αμυντική πολιτική της πατρίδας μας.Είναι οδυνηρό αλλά είναι και αληθινό. Γι’ αυτό και πρέπει να αποκρουστεί όσο και αν το πριμοδοτούν ακραίες πολιτικές δυνάμεις, προσωπικές φιλοδοξίες ή οικονομικά κέντρα που ελέγχουν μέσα ενημέρωσης.Το ίδιο παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας παραπέμπει σήμερα στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας και δημοκρατικής ομαλότητας. Είναι ζητούμενο για πολλά κράτη. Στο δικό μας έχει κατακτηθεί με κόπο. Κάθε φορά που φεύγω στο εξωτερικό, συνομιλώ με συναδέλφους μου, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, μου μεταφέρουν τις εσωτερικές πολιτικές δυσκολίες που έχουν, ειδικά όσοι βρίσκονται σε κυβερνήσεις συνεργασίας -χώρες σταθερές, οι οποίες όμως σήμερα βρίσκονται σε κατάσταση ακυβερνησίας. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε ένα σημαντικό κεκτημένο και θα ήταν μοιραίο αν με ευκολία και με επιπολαιότητα απεμπολούσαμε αυτό το εθνικό προτέρημα της πολιτικής σταθερότητας που μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται στη χώρα, στο όνομα οποιασδήποτε σκοπιμότητας.Δεν διαμορφώνεται οικονομικό περιβάλλον για ανάπτυξη, για νέες δουλειές, για καλύτερες αποδοχές, χωρίς ισχυρό χέρι στο πηδάλιο της χώρας. Και δεν σφυρηλατείται κοινωνική συνοχή και ενότητα, χωρίς ασφαλή και ήρεμη καθημερινή ζωή. Και δεν διαγράφονται εξωτερικοί κίνδυνοι όταν υπάρχει εσωτερική ομόνοια και ενιαία στάση απέναντι στις αμυντικές και διπλωματικές προκλήσεις των καιρών.Περιμένω, έτσι, από εσάς, πριν από κάθε τι, καλή γνώση των μέτρων και της πολιτικής μας, επιχειρήματα που να τεκμηριώνουν, αλλά και απαντήσεις στις διαστρεβλώσεις που θα διακινεί διαρκώς και μεθοδικά η αντιπολίτευση. Κυρίως, όμως, περιμένω νέους τρόπους, όπως είπα και πριν, που θα μεταφέρετε τη σημασία των επιλογών μας για τη ζωή των νέων ανθρώπων.Και στο πεδίο αυτό, αγαπητέ Ορφέα, αγαπητές ΟΝΝΕΔίτισσες και ΟΝΝΕΔίτες, έχετε πολλά να προσφέρετε ακόμα. Στο πρόσωπό σου, αγαπητέ Πρόεδρε, βλέπω το πρόσωπο όλων όσοι υπηρέτησαν την ΟΝΝΕΔ. Αναγνωρίζω τις μεγάλες δυνατότητες αυτής της οργάνωσης που ξεπέρασε ήδη τα 90.000 μέλη.Δεν είστε επαγγελματίες της πολιτικής. Πολλοί από εσάς κατά πάσα πιθανότητα δεν θα ασχοληθείτε ποτέ με την ενεργό πολιτική. Είστε όμως, η καθεμία και ο καθένας σας, πολίτες με ένσημα και διακριτική παρουσία στην κοινωνία.Και είμαστε, και ας πάρουμε λίγη ικανοποίηση από αυτό, ένα σύνολο του οποίου οι ιδέες δικαιώνονται στον χρόνο.Είμαι πραγματικά υπερήφανος για όλους εσάς. Είμαι υπερήφανος για τη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη που αύριο γιορτάζει τα 51 της χρόνια. Είμαι περήφανος για την παράταξη που ξέρει και μπορεί να υπηρετεί τη συνολική ανάπτυξη της χώρας, επιστρέφοντας μερίδιο από αυτή σε κάθε πολίτη.Είμαι περήφανος για μία παράταξη που έχει τη δύναμη να αναβαπτίζει τις αξίες της στα δεδομένα της συγκυρίας, ώστε μπορεί πάντα να εκφράζει ένα ευρύτερο ρεύμα πολιτών που πιστεύει σε αυτή τη νέα Ελλάδα.Αυτό, άλλωστε, σηματοδοτεί και ο πατριωτισμός της ευθύνης που διαπνέει αυτή την κυβέρνηση. Ένα ενωτικό κίνημα που διεκδικεί το αποτέλεσμα σε μία χώρα που θα γίνεται κάθε μέρα καλύτερη, που θα αλλάζει αλλάζοντας κι εμάς τους ίδιους. Με σταθερές την αγάπη για την πατρίδα, την πίστη στη δημοκρατία, τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό και τη διαρκή ανανέωση ιδεών και προσώπων.Και να κλείσω με μία εξομολόγηση. Πριν από καμιά τριανταριά χρόνια και κάτι παραπάνω, βλέπετε εσείς οι παλαιότεροι σε αυτά τα βίντεο κάτι τεράστιες κολοσσιαίες συγκεντρώσεις, τις οποίες μάλλον δύσκολα θα ξαναδούμε από πολιτικό κόμμα στη χώρα μας, άλλες εποχές, άλλοι τρόποι επικοινωνίας.Αλλά θυμάμαι τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τότε, να απευθύνεται στη νεολαία μας και να λέει: «Όταν έφτανα κοντά σας ήμουν αισιόδοξος, θα φύγω όμως πολλαπλάσια αισιόδοξος». Μετά τη σημερινή μας συνάντηση επαναλαμβάνω ακριβώς τα ίδια λόγια. Αυτή η γαλάζια δύναμη είναι πολύ μεγαλύτερη από όση φαντάζονται κάποιοι.Το σύνθημά σας το βλέπω και συμφωνώ, τώρα είναι η δική σας στιγμή. Γι΄ αυτό και θα σας καλέσω, όπως και πριν από δέκα χρόνια, όταν για πρώτη φορά απευθύνθηκα στην οργάνωση νέων της Νέας Δημοκρατίας, να σας ζητήσω και πάλι… Σας είχα πει τότε «βάλτε μας δύσκολα», σε εμας στην μεγαλύτερη γενιά. Χαίρομαι, το κάνατε. Συνεχίστε, μείνετε ανήσυχοι και διεκδικητικοί, με το ίδιο πάθος, με την ίδια ανοιχτή σκέψη, βάλτε μας να αναμετρηθούμε με τις προσδοκίες σας. Πάρτε κι εσείς θέση στην πρώτη γραμμή, για τις μεγάλες μάχες που έρχονται.Αναμένω φυσικά τη δυναμική συμμετοχή σας στις εσωκομματικές εκλογές, στα προσυνέδρια για το τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη άνοιξη. Και μαζί σάς καλώ να μετατρέψουμε τους επόμενους 18 μήνες σε μία συναρπαστική διαδρομή, προς κάθε πόλη, κάθε χωριό, κάθε συνοικία της Ελλάδος, κάθε αμφιθέατρο, κάθε τόπο δουλειάς, κάθε παρέα, κάθε τόπο διαδικτυακής συνάντησης, κάνοντας τη φωνή μας μια δυνατή βοή αλήθειας και ευθύνης.Μιλώντας για το έργο μας με επιχειρήματα, ακούγοντας ενστάσεις και παράπονα, μας δίνουν τη δυνατότητα να βελτιωνόμαστε, προσφέροντας όλο και περισσότερα, γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα, κάνοντας τη φλόγα του πυρσού μας οδηγό στον δρόμο για μία Ελλάδα ισχυρή. Την Ελλάδα που μας αξίζει.Ζήτω, λοιπόν, η ΟΝΝΕΔ, χρόνια πολλά και δυναμικά στη Νέα Δημοκρατία, καλή επιτυχία στο 14ο Συνέδριο. Συνεχίζουμε και πάμε μπροστά, με σιγουριά και αυτοπεποίθηση.Να είστε καλά, καλή δύναμη.