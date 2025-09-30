Πηγές ΝΔ για Σημανδράκο: Επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση στο έργο του

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απάντησε με σαφήνεια ότι «δεν του ασκήθηκε καμία πίεση από κανέναν για τα ΑΦΜ και την πληρωμή τους» αναφέρουν οι πηγές της ΝΔ