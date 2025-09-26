Κυριάκος Μητσοτάκης για Παύλο Μπακογιάννη: Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης
Κυριάκος Μητσοτάκης για Παύλο Μπακογιάννη: Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης
Τι έγραψε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός για τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη
Τριάντα έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο Παύλος Μπακογιάννης έπεσε νεκρός από τα πυρά της 17 Νοέμβρη.
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μέσω ανάρτησης του στον Παύλο Μπακογιάννη.
Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Την μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Την αλήθεια ως πράξη θάρρους. 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας.
Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Την μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Την αλήθεια ως πράξη θάρρους. 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας. pic.twitter.com/LBHoOyYVji— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) September 26, 2025
H ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
