Κυριάκος Μητσοτάκης για Παύλο Μπακογιάννη: Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης

Τι έγραψε σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός για τα 36 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη