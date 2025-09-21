Μητσοτάκης: Το ταξίδι στις ΗΠΑ, το ραντεβού με τον Ερντογάν και οι επόμενες κινήσεις στη σκακιέρα
Ο πρωθυπουργός έχει ήδη στείλει σαφή μηνύματα για τις προτεραιότητες της συζήτησης στο τετ α τετ με τον Τούρκο πρόεδρο και έχει επισημάνει ότι η μόνη διαφορά αφορά στον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας - Το πρόγραμμα στη Νέα Υόρκη και οι συναντήσεις με επενδυτές
Με ξεκάθαρο πλαίσιο και με συνειδητή επιλογή υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία αλλά και χωρίς αυταπάτες προσέρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση της Τρίτης με τον Τούρκο Πρόεδρο που θα γίνει στις ΗΠΑ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Ο Έλληνας πρωθυπουργός που αναπτύσσει από την πρώτη του θητεία βεντάλια διεθνών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, στοχεύοντας στη διαρκή αναβάθμιση της θέσης της χώρας σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικών ανακατατάξεων έχει ήδη στείλει σαφή μηνύματα για τις προτεραιότητες της συζήτησης στο τετ- α- τετ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και έχει επισημάνει σε όλους τους τόνους ότι η μόνη διαφορά αφορά στον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.
Τάσσεται αναμφισβήτητα υπέρ του διαλόγου με τη γειτονική χώρα σημειώνοντας ότι αυτό δεν σημαίνει υποχώρηση από τις θέσεις μας και συνεχίζει καθοριστικής σημασίας κινήσεις στην σκακιέρα αποκρούοντας τους «ήχους» της «ψευτοπατριωτικής πολιτικής».
Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν ότι η Ελλάδα, επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη, με την ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την Ιταλία, με την επέκταση στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με γεγονότα όπως, η Chevron και η ExxonMobil, έχει ενισχυθεί όσο ποτέ. Τα ίδια στελέχη εξηγούν ταυτόχρονα ότι ο διάλογος με την Τουρκία έχει εξασφαλίσει εργαλεία για μια καλύτερη διαχείριση του μεταναστευτικού και έχει συμβάλει στον εκμηδενισμό των παραβιάσεων. «Δεν έχουμε όμως αυταπάτες ότι συμφωνούμε με την Τουρκία. Έχουμε πολλές διαφωνίες, μία μόνο διαφορά, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και καμία άλλη. Άρα, πάνω σε αυτές τις διαχρονικές αρχές, που και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι προκάτοχοί του υπηρέτησαν ως πρωθυπουργοί, θα προσέλθουμε σε αυτή τη συνάντηση», συμπληρώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στην ιδιαίτερη σημασία της συνάντησης αλλά και του ταξιδιού του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, όπου θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με άλλους ξένους ηγέτες καθώς και με επενδυτές που εμφανίζουν ενδιαφέρον να επενδύσουν στο σχέδιο της χώρας μας.
Με τη σημερινή του ανάρτηση (ανασκόπηση της εβδομάδας) στα κοινωνικά δίκτυα – και μάλιστα λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ- ο κ. Μητσοτάκης στέκεται σε δύο, όπως λέει, σημαντικές εξελίξεις που αφορούν την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισής της εν μέσω των απρόβλεπτων γεωπολιτικών αναταράξεων. Αναφέρεται συγκεκριμένα και καταρχάς στην έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, καθώς έχει ήδη πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών, εδώ στην Αθήνα- η επόμενη συνάντηση θα γίνει στην Τρίπολη.
