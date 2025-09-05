Σοφία Ζαχαράκη: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας «πλανήτης» πάνω στον οποίο ήδη «κατοικούμε»

Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Να δώσουμε στους μαθητές τα φτερά της γνώσης και της κριτικής σκέψης, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη που τους ενδυναμώνει. Ταυτόχρονα, να εξοπλίσουμε τους εκπαιδευτικούς με νέα εργαλεία, δυνατότητες και προοπτικές, ώστε να ηγηθούν της εκπαιδευτικής καινοτομίας και να καθοδηγήσουν τη νέα γενιά στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης»