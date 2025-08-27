Η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα δεν μπορεί να αγνοεί τα εθνικά συμφέροντα, δήλωσε ο Φαραντούρης στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης - Κατονόμασε την «τουρκική απειλή»

Ως αποτέλεσμα του τεταμένου γεωπολιτικού πλαισίου, η ΚΠΑΑ υπήρξε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πολιτικές τα τελευταία 10 χρόνια. Από τον Φεβρουαρίου 2022 ο ρωσο-ουκρανικός πόλεμος έδωσε περαιτέρω ώθηση για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης. Ως αποτέλεσμα του πολέμου, η Δανία παραιτήθηκε από τη μη συμμετοχή της στην αμυντική πολιτική της Ένωσης, την οποία είχε εξασφαλίσει το 1992.Οι Δανοί συμφώνησαν να προσχωρήσουν στην ΚΠΑΑ μέσω δημοψηφίσματος που διοργανώθηκε την 1η Ιουνίου 2022 (με 66,9 % ψήφους υπέρ). Επομένως, και τα 27 κράτη μέλη συμμετέχουν πλέον στην ΚΠΑΑ. Όπως σημειώνει ο ευρωβουλευτής και καθηγητής Νικόλας Φαραντούρης «το ζήτημα είναι ποια δομή θα έχει, ποιους στόχους θα προτάξει και πώς θα χρηματοδοτηθούν οι κοινές δράσεις μας, όπως επίσης και με ποιους όρους. Σε αυτήν την άσκηση η συμμετοχή μιας χώρας όπως η Τουρκία που απειλεί την εδαφική ακεραιότητα κρατών μελών της ΕΕ δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή».