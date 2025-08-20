Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε Αμερικανούς βουλευτές: Η θέση των ΗΠΑ για Τουρκία και F-35 δεν έχει αλλάξει

Αξιωματούχος του Γραφείου Νομοθετικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε σε επιστολή βουλευτών, με επικεφαλής τον Κρις Πάπας, προς τον Ρούμπιο σχετικά με την προστασία των αμερικανικών αμυντικών και πληροφοριακών πόρων