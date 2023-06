Εκλογές 2023: Οι προβλέψεις των στοιχηματικών για τις 25 Ιουνίου: «Κλειδωμένη» πρωτιά για ΝΔ, αναζητείται δεύτερο κόμμα

Κλείσιμο

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει μόλις δέκα μέρες από την σαρωτική νίκη που πέτυχε η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές της 21ης Μαΐου οι στοιχηματικές εταιρείες φαίνεται να έχουν «κλειδώσει» την πρωτιά της και στις εκλογές της 25ης Ιουνίου ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ποντάρουν σχετικά με το πιο κόμμα θα είναι εκείνο που θα βγει δεύτερο σε ψήφους.Στην συγκεκριμένη κατηγορία ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το φαβορί. Μάλιστα η απόδοση που του δίνει η Novibet είναι 1.09, ενώ η Stoiximan 1,08. Η απόδοση του ΠΑΣΟΚ στην Novibet είναι στο 6,00 και στην Stoiximan στο 6.50. Το ΚΚΕ είναι στο 251 στη Novibet και στο 250 στην Stoiximan. Το απόλυτο outsider είναι η Ελληνική Λύση καθώς στη Novibet είναι στο 1.501 και στην Stoiximan στο 2.500. Όσον αφορά τα κόμματα που φαίνεται να βρίσκονται κοντά στην είσοδό τους στη Βουλή (Νίκη, Πλεύση Ελευθερίας και ΜέΡΑ 25) έχουν απόδοση 3.001 στη Noviber ενώ η Stoiximan έχει ξεχωριστά την «Πλεύση Ελευθερίας» της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε απόδοση 5.000 αλλά και την επιλογή «οποιοδήποτε άλλο» στο 500.Την ίδια στιγμή η Betshop δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αδιαφιλονίκητο φαβορί για να βγει δεύτερος δίνοντας την επιλογή του εύρους διαφοράς με τη ΝΔ. Ξεκάθαρα φαβορί και σε αυτήν την περίπτωση είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς η διαφορά του από τη Νέα Δημοκρατία οριοθετείται στο 21,5%. Η απόδοση να είναι κάτω από αυτό το ποσοστό δίνεται στο 1,75 και για να είναι πάνω στο 1,95.Αναφορικά με τη διαφορά ανάμεσα σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αυτή οριοθετείται στο 29% και οι αποδόσεις στο Over/Under βρίσκονται στο 1,85. Μάλιστα το ενδιαφέρον είναι ότι η διαφορά ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ βρίσκεται στο 5% με μοιρασμένες αποδόσεις στο Over/Under από 1,85.Παράλληλα οι στοιχηματικές βάζουν και το δικό τους όριο σχετικά με το ποσοστό κάθε κόμματος και εάν αυτό θα πάει είτε στο Over είτε στο Under. H Novibet δίνει 1,75 στο να πάει η ΝΔ πάνω από 41% και 2,00 για να πάει κάτω από 41%. Με αυτές τις τιμές δεν αποκλείεται το κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη να φτάσει το ποσοστό που έλαβε στις 21 Μαΐου.Όσον αφορά το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ τόσο το Over όσο και το Under της Novibet οριοθετείται στο 18,5%. Συγκεκριμένα η απόδοση 1,75 είναι στο να πάει πάνω από 18,5% και κάτω από 18,5 η επιλογή είναι στο 2,00. Το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ τόσο στο Over όσο και στο Under οριοθετείται στο 13,5%. Συγκεκριμένα 1,75 δίνει να ξεπεράσει το 13,5 και 2,00 να πάει κάτω από αυτό. Το Over και το Under του ΚΚΕ οριοθετείται στο 7,25%. Η επιλογή του 1,75 είναι να πάει πάνω από 7,25% και 2,10 για να πάει κάτω από αυτό το ποσοστό. Η επιλογή του 1,75 είναι για να πάρει η Ελληνική Λύση πάνω από 4,25% και κάτω από αυτό το ποσοστό δίνει 2,00.