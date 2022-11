PEGA - Ασημακοπούλου: «Μίνι κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» από την εισηγήτρια - «Δεν είναι η τελική έκθεση» λέει ο επικεφαλής της

Σόφι ιν ‘τ Βελντ

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών ως «προσωπικές εκτιμήσεις της κυρίας Ιντ Βελντ» χαρακτήρισε η ευρωβουλευτής

, μέλος της Επιτροπής PEGA, τις

η Ολλανδή εισηγήτρια

.

Η κυρία Βόζεμπεργκ τόνισε ότι η Σόφι ιντ Βελντ προχώρησε σε προσωπικές εκτιμήσεις και ότι δεν υπάρχουν στέρεες αποδείξεις για εμπλοκή κυβερνητικών στελεχών στην υπόθεση της παρακολούθησης με κακόβουλο λογισμικό.





Στην πραγματικότητα, αυτά είναι τα γεγονότα:



Από την πρώτη στιγμή, η Ελληνική Κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν χρησιμοποίησε και δεν χρησιμοποιεί κακόβουλο λογισμικό παρακολούθησης. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ζήτησε την παραίτηση των υπευθύνων για τη νόμιμη επισύνδεση του Ευρωβουλευτή και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Νίκου Ανδρουλάκη.



Επίσης, ο Πρωθυπουργός συμμετείχε σε Προ Ημερησίας συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων, όπου όλες οι πολιτικές δυνάμεις είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους και να ρωτήσουν τον Πρωθυπουργό για το θέμα.



Πραγματοποιήθηκαν όλες οι απαραίτητες κοινοβουλευτικές διαδικασίες και μάλιστα συστάθηκε Ειδική Εξεταστική Επιτροπή που διερεύνησε όλους τους ισχυρισμούς και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε καμία παρατυπία.



Η ελληνική Κυβέρνηση πρωτοστατεί πανευρωπαϊκά με νέα νομοθετική πρωτοβουλία για την απαγόρευση της χρήσης spyware στην Ελλάδα. Έχει, ήδη, θεσπίσει μια δεύτερη βαθμίδα δικαστικού ελέγχου, αποσκοπώντας στην ενίσχυση του πλαισίου νόμιμης άρσης απορρήτου από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) για πολιτικά πρόσωπα. Παράλληλα, οι δικαστικές και ανεξάρτητες αρχές του ελληνικού κράτους διεξάγουν τις δικές τους έρευνες.



Τέλος, η Ελληνική Κυβέρνηση συνέβαλε ενεργά όλες τις έρευνες και παρείχε πρόσβαση σε πληροφορίες και επεξηγήσεις δια του Υπουργού Επικρατείας κ. Γεραπετρίτη, ο οποίος συναντήθηκε με τα μέλη της Επιτροπής PEGA κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους. Η Ελλάδα συνέβαλε ουσιαστικά στη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων ερευνών σε αντίθεση με άλλα κράτη-μέλη.



Η Ελλάδα έχει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και έχει επιτελέσει με συνέπεια το καθήκον της ως προς την αγαστή συνεργασία της με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ σε θέματα κράτους δικαίου, ενώ θα συνεχίσει να εργάζεται στενά για να φέρει στο φως την αλήθεια σε σχέση με όλα αυτά τα ζητήματα.



Δεν μπορούμε και δεν θα ανεχτούμε αβάσιμες, συκοφαντικές και προσβλητικές κατηγορίες κατά του Πρωθυπουργού, της ελληνικής κυβέρνησης και εν τέλει της χώρας μας. Κατηγορίες που βασίζονται σε προσωπικές ή πολιτικές ατζέντες».

Η αναφορά από την εισηγήτρια της PEGAήταν ένα πρώτο σχέδιο της έκθεσης, τονίζει ο επικεφαλής της επιτροπήςη οποίος προσθέτει ότι δεν πρόκειται για τελική εκδοχή και ότι «δεν μπορεί -σε αυτό το σημείο- να νοηθεί ως τα συμπεράσματα ή η θέση της επιτροπής της PEGA συνολικά».Σε γραπτή δήλωσή του ο Γερόν Λέναρς σημειώνει ακόμη ότι «όλα τα μέλη της επιτροπής PEGA. Μόνο η τελική έκθεση και οι συστάσεις, όπως θα έχουν εγκριθεί στο τέλος της περιόδου δραστηριότητάς μας, αντιπροσωπεύουν τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο σύνολό της». Ακόμη αναφέρει ότι, λόγω των πολλών ερωτήσεων που έλαβε για τη συνέντευξη Τύπου της εισηγήτριας, ο ίδιος«για αποφυγή οποιασδήποτε σύγχυσης σχετικά με τις διαδικασίες της Επιτροπής».«Οι συζητήσεις για τα πορίσματα της Επιτροπής μας θα πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά τις συνεδριάσεις της (Επιτροπής), όπου όλες οι πολιτικές ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν τις απόψεις τους για όλες τις σχετικές πτυχές του έργου μας» καταλήγει ο επικεφαλής της PEGA.Σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας,, επισημαίνει ότι «η Εισηγήτρια της Επιτροπής PEGA, Sophie In t’ Veld, σε ένα “μίνι κοινοβουλευτικό πραξικόπημα”, παραχώρησε μόνη της συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας το κατηγορητήριο της, αδιαφορώντας πλήρως για τις απόψεις των συναδέλφων της και την καθιερωμένη κοινοβουλευτική διαδικασία.Όπως διευκρίνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής PEGA, Jeroen Lenaers, το προσχέδιο που παρουσίασε η ευρωβουλευτής In t’ Veld δεν συνιστά την τελική εκδοχή της Επιτροπής και δεν αποτελεί, επί του παρόντοις, τα συμπεράσματα ή την τελική θέση της επιτροπής PEGA.Το προσχέδιο της Ευρωβουλευτή In t’ Veld βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα δημοσίευμα σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης που περιλαμβάνει μια λίστα με πρόσωπα που φέρεται να έχουν παρακολουθηθεί από spyware. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι το μέσο ενημέρωσης, του οποίου ο εκδότης “συνδέθηκε” με τη χρηματοδότηση Ρώσων ολιγαρχών με σκοπό την απόκτηση τηλεοπτικών καναλιών στην Ελλάδα. Το προσχέδιο προβαίνει σε συμπεράσματα, χρησιμοποιώντας υποθέσεις και σενάρια που στερούνται θεμελίωσης και πραγματικών στοιχείων.Νωρίτερα την Τρίτη, σε επιστολή που υπογράφει ο Juan Ignacio Zoido, μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, εκφράζει την βαθύτατη δυσαρέσκεια των μελών του ΕΛΚ που είναι και μέλη της επιτροπής PEGA, για τον τρόπο με τον οποίο η Σόφι ιν ‘τ Βελντ – ευρωβουλευτής του Renew Europe- χειρίστηκε την υπόθεση της έκθεσης της Επιτροπής PEGA αλλά και τα ίδια τα μέλη της.«Εκ μέρους των μελών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην επιτροπή PEGA, θα ήθελα να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μας για το γεγονός ότι μέλη της ίδιας της Επιτροπής δεν ενημερώθηκαν εκ των προτέρων για τη συνέντευξη τύπου, όπου θα παρουσιαζόταν το προσχέδιο της έκθεσης της εξεταστικής επιτροπής. Επίσης λυπούμαστε πολύ για το γεγονός ότι τα ίδια τα μέλη έλαβαν το προσχέδιο λίγο πριν από την διεξαγωγή της συνέντευξης Τύπου».Ο Juan Ignacio Zoido συνεχίζει λέγοντας πως «το ίδιο ισχύει και για τη συμπεριφορά της rapporteur κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στην Αθήνα, όπου παρουσίασε λεπτομερώς τις δικές τις προσωπικές πεποιθήσεις για την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, παρόλο που τα ίδια τα μέλη της Επιτροπής είχαν συμφωνήσει πως θα επεξεργάζονταν μια κοινή δήλωση με στόχο να εκφράσουν την κοινή τους θέση σε επιλεγμένα θέματα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια λανθασμένη εντύπωση ότι (η rapporteur) παρουσίασε την κοινή και ενιαία θέση της Επιτροπής».Ο Juan Ignacio Zoido καταλήγει πως «υπενθυμίζουμε πως το έργο της Επιτροπής είναι μια συλλογική προσπάθεια και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα για την προσωπικές πολιτικές εκστρατείες (μεμονωμένων προσώπων). Ελπίζουμε πως για το υπόλοιπο της θητείας της επιτροπής PEGA, θα είμαστε σε θέση να εργαστούμε από κοινού σε πνεύμα συνεργασίας». Υπενθυμίζεται πως το προσχέδιο της έκθεσης παρουσιάστηκε σήμερα και τα επόμενα βήματα όσον αφορά την έκθεση περιλαμβάνουν συζήτηση μεταξύ των ευρωβουλευτών από όλες τις πολιτικές ομάδες και την κατάθεση τροπολογιών.«Κόλαφο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τις πρακτικές του αποτελεί η παρουσίαση του προσχεδίου της Έκθεσης της Εξεταστικής Επιτροπής PEGA του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις υποκλοπές», αναφέρει εν τω μεταξύ ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.Σε ανακοίνωση του αναφέρει ειδικότερα ότι «η έρευνα της PEGA, σε αντίθεση με την “παρωδία” στην οποία εξελίχθηκε η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής με εντολή Μητσοτάκη, εστιάζει στις στενές σχέσεις του Μαξίμου με το σκοτεινό κέντρων των υποκλοπών και στις υπόγειες διαδρομές των εμπλεκόμενων εταιριών που φτάνουν μέχρι την ΕΥΠ. Και επισημαίνει ότι καμία έρευνα δεν έχει γίνει για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, αντιθέτως έχει αρχίσει η καταστροφή των στοιχείων».Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «ταυτόχρονα, σύμφωνα με την εισηγήτρια της Έκθεσης από τις Βρυξέλλες, είναι επιτακτική ανάγκη να αρθεί άμεσα το απόρρητο που επικαλείται ο κ. Μητσοτάκης για να εμποδίσει την έρευνα». Συμπληρώνει ότι «τονίζεται ξεκάθαρα, όπως ακριβώς έχει επισημάνει και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας, ότι η χώρα δεν είναι δυνατόν να οδηγηθεί σε εκλογές με “ανοιχτό” το θέμα των υποκλοπών». Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ «η έκθεση αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: “Είναι μια ανησυχητική ιστορία γύρω από ένα περίπλοκο και αδιαφανές δίκτυο σχέσεων πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων με εύνοια, νεποτισμό και πολιτική επιρροή”».Καταληκτικά η αξιωματική αντιπολίτευση σημειώνει ότι «όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να κρατήσει στο σκοτάδι τις ευθύνες του για το σκάνδαλο των υποκλοπών, όλοι πλέον έχουν καταλάβει το πλήγμα στη Δημοκρατία και το κράτος δικαίου από τη σκοτεινή διακυβέρνησή του».