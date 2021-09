Μητσοτάκης: Το «Ελλάδα 2.0» καταρτίστηκε από Έλληνες για Έλληνες - Ψήφος εμπιστοσύνης από ξένους επενδυτές

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

O πρωθυπουργόςμίλησε για το κύρος και την ανάκαμψη της Ελλάδας μετά τη δεκαετή κρίση σε εκδήλωση, παρουσία μελών της ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία διοργάνωσε το The Hellenic Initiative.«Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι σήμερα πολύ ισχυρότερη από ό,τι ήταν την περασμένη δεκαετία» τόνισε ο Πρωθυπουργός και περιέγραψε τη μετάβαση από την εποχή των μνημονίων στο σχέδιο «» που καταρτίστηκε «από Έλληνες για Έλληνες», εγκρίθηκε με απόλυτη επιτυχία από την ΕΕ και «λαμβάνουμε ήδη τα πρώτα ευρωπαϊκά κονδύλια για να το υλοποιήσουμε».Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης ενώπιον μελών της ομογένειας χθες το βράδυ στη Νέα Υόρκη (03.00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας), ανέτρεξε στο πρόσφατο παρελθόν: «Την περασμένη δεκαετία, πάντα ζητούσαμε από τους Ευρωπαίους στήριξη για πακέτα διάσωσης. Ήμασταν πάντα υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε με τις κατευθυντήριες γραμμές τους για τις μεταρρυθμίσεις. Για πρώτη φορά έχουμε το δικό μας σχέδιο για το μέλλον της χώρας».«Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Ελλάδα» τόνισε για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.«Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, αλλά κυρίως ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία και τον ελληνικό λαό. Σήμερα, ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι επενδύουν στην Ελλάδα δεν σχετίζεται μόνο με την κυβέρνηση. Εμείς παρέχουμε το πλαίσιο, ο ρόλος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στη δημιουργική ενέργεια των Ελλήνων να εκφραστεί» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός.«Και οι άνθρωποι έρχονται στην Ελλάδα όχι μόνο για το σταθερό πολιτικό περιβάλλον, για τους χαμηλούς φόρους, για τη φυσική ομορφιά όταν επενδύουν στον τουρισμό ή για τον ήλιο και τον άνεμο όταν επενδύουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πιστεύω ότι έρχονται στην Ελλάδα πρωτίστως για τους ανθρώπους. Και έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους στην Ελλάδα, μια νέα γενιά που είναι πολύ μορφωμένη και μια διασπορά, που για πρώτη φορά ενδιαφέρεται να επιστρέψει στην Ελλάδα» πρόσθεσε.«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναθεωρήσουμε προς τα πάνω τις προβλέψεις μας για την ανάπτυξη το 2021 από το 3,6% στο 5,9%. Aναμένω ότι η ανάπτυξη αυτή θα είναι ακόμη υψηλότερη, αλλά προτιμούμε να είμαστε συντηρητικοί στις εκτιμήσεις μας» σημείωσε ο«Η Ελλάδα είναι ισχυρότερη οικονομικά, αλλά είναι επίσης ισχυρότερη γεωπολιτικά. Έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο ισχυρών συμμαχιών σε μια σχετικά ασταθή περιοχή του κόσμου» ανέφερε ο πρωθυπουργός.Και πρόσθεσε: «Είμαστε ισχυρότεροι στρατιωτικά από ό,τι ήμασταν πριν από δύο χρόνια, από ό,τι πριν από πέντε χρόνια, από ό,τι πριν από δέκα χρόνια. Αλλά είμαστε επίσης ισχυρότεροι ως προς το “brand” Ελλάδα. Είμαστε ισχυρότεροι και ως προς κάτι πολύ σημαντικό και αυτό είναι η “ήπια ισχύς” της Ελλάδας, η ακτινοβολία που έχει στο εξωτερικό».Ο Πρωθυπουργός έδωσε, τέλος, ιδιαίτερη έμφαση στην αντιστροφή της τάσης του: «Βλέπουμε νέους ανθρώπους που έφυγαν από την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία να επιδιώκουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να χτίσουν μια ζωή στην Ελλάδα, να δημιουργήσουν οικογένεια στην Ελλάδα και να συνδέσουν το επαγγελματικό τους μέλλον με το μέλλον της χώρας. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για μένα προσωπικά και μας δίνει, ειλικρινά, την ενέργεια και το κουράγιο να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο».Σε ευχαριστώ Andrew (N. Liveris), σε ευχαριστώ George (P. Stamas), για τη διοργάνωση αυτής της υπέροχης βραδιάς. Και θα ήθελα πρώτα να επισημάνω και να τιμήσω το τεράστιο έργο που έχει επιτελέσει το Τhe Hellenic Initiative’ την τελευταία δεκαετία. Και είναι πράγματι ενδιαφέρον ότι ξεκινήσατε το έργο σας σε μια εποχή που η Ελλάδα εισερχόταν σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης.Η περασμένη δεκαετία ήταν πολύ επώδυνη για τη χώρα μας. Πιστεύω όμως ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για την επόμενη δεκαετία. Και καθώς φέτος γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη του αγώνα της ανεξαρτησίας είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε στην περίπλοκη αλλά και πολύπλευρη ιστορία μας και να αναλογιστούμε πόσο σημαντική πρόοδο έχουμε σημειώσει συνολικά, να γιορτάσουμε το γεγονός ότι ήμασταν πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας όταν έπρεπε να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις, να αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι η ιστορία μας είναι γεμάτη από κύκλους θριάμβων και καταστροφών αλλά και ότι, με κάποιο τρόπο, πάντοτε βρίσκαμε τη δύναμη να βγαίνουμε πιο δυνατοί από τις δυσκολίες.Και το πετύχαμε αυτό γιατί καταφέραμε να ενωθούμε σε δύσκολους καιρούς για να αντιμετωπίσουμε βαθιές κρίσεις. Τα καταφέραμε γιατί είχαμε πάντα τους κατάλληλους συμμάχους όταν ήταν αναγκαία η εξωτερική βοήθεια. Και τα καταφέραμε επειδή βρήκαμε αυτή την εσωτερική ώθηση για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που μας επιτρέπει σήμερα να είμαστε πραγματικά αισιόδοξοι για το μέλλον της χώρας.Ασκούμε τη διακυβέρνηση της χώρας εδώ και 26 μήνες. Όταν κάναμε τον υπολογισμό, οι 19 από τους 26 μήνες ήταν περίοδοι έντονης διαχείρισης κρίσεων. Όπως όλες οι κυβερνήσεις στον κόσμο, είχαμε να παλέψουμε με τον. Κάναμε καλύτερη δουλειά απ' ό,τι ανέμεναν πολλοί. Εμπιστευτήκαμε την επιστήμη, εμπιστευτήκαμε τους επιστήμονές μας, πήραμε αποφάσεις γρήγορα. Επικοινωνήσαμε το μήνυμά μας πολύ καθαρά.Και τα πήγαμε καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες με πολύ πιο προηγμένα συστήματα υγείας. Ταυτόχρονα, είχαμε να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις στο μέτωπο του μεταναστευτικού και της σχέσης μας με την Τουρκία. Είχαμε μια πολύ δύσκολη χρονιά πέρυσι, αλλά την ίδια στιγμή, παραμείναμε προσηλωμένοι ώστε να διασφαλίσουμε την τήρηση της κύριας προεκλογικής μας δέσμευσης. Και αυτή ήταν η δέσμευση να επαναφέρουμε την ελληνική οικονομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και να διασφαλίσουμε ότι αυτή η ανάπτυξη θα λειτουργεί για όλους και δεν θα αφήνει κανέναν πίσω, ότι θα είναι μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και δεν θα επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος όταν υπερδανειζόμασταν για να ξοδεύουμε.Θα πρέπει να είναι μια ανάπτυξη που θα επικεντρώνεται στις βιώσιμες επενδύσεις, στην καινοτομία, στην ενίσχυση των επιχειρήσεων που εξάγουν και δεν απευθύνονται μόνο την ελληνική αγορά. Και μέχρι στιγμής, πιστεύω ότι τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για όσα έχουμε επιτύχει. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναθεωρήσουμε προς τα πάνω τις προβλέψεις μας για την ανάπτυξη το 2021 από το 3,6% στο 5,9%. Aναμένω ότι η ανάπτυξη αυτή θα είναι ακόμη υψηλότερη, αλλά προτιμούμε να είμαστε συντηρητικοί στις εκτιμήσεις μας. Δανειζόμαστε με χαμηλά επιτόκια ρεκόρ.Υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον στο εξωτερικό για επενδύσεις στην Ελλάδα. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για μακροπρόθεσμες επενδύσεις στη χώρα. Οι αποτιμήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία, ιδιωτικά η δημόσια, ξεπερνούν κατά πολύ τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις μας. Πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, αλλά κυρίως ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία και τον ελληνικό λαό. Σήμερα, ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι επενδύουν στην Ελλάδα δεν σχετίζεται μόνο με την κυβέρνηση. Εμείς παρέχουμε το πλαίσιο, ο ρόλος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στη δημιουργική ενέργεια των Ελλήνων να εκφραστεί με τον ίδιο τρόπο που συνέβη στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, και αυτή η έκρηξη δημιουργικότητας που βλέπουμε σήμερα στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική.Και οι άνθρωποι έρχονται στην Ελλάδα όχι μόνο για το σταθερό πολιτικό περιβάλλον, για τους χαμηλούς φόρους, για τη φυσική ομορφιά όταν επενδύουν στον τουρισμό ή για τον ήλιο και τον άνεμο όταν επενδύουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πιστεύω ότι έρχονται στην Ελλάδα πρωτίστως για τους ανθρώπους. Και έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους στην Ελλάδα, μια νέα γενιά που είναι πολύ μορφωμένη και μια διασπορά, που για πρώτη φορά ενδιαφέρεται να επιστρέψει στην Ελλάδα. Όταν ξεκινήσατε το έργο σας, Andrew, μιλούσαμε για την πρόκληση του brain drain, για το πώς ταλαντούχοι νέοι Έλληνες έφυγαν από την Ελλάδα επειδή πραγματικά, δεν υπήρχαν καλές δουλειές στη χώρα.Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι η αντιστροφή αυτής της τάσης. Βλέπουμε νέους ανθρώπους που έφυγαν από την Ελλάδα την τελευταία δεκαετία να επιδιώκουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα για να χτίσουν μια ζωή στην Ελλάδα, να δημιουργήσουν οικογένεια στην Ελλάδα και να συνδέσουν το επαγγελματικό τους μέλλον με το μέλλον της χώρας. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για μένα προσωπικά, και μας δίνει, ειλικρινά, την ενέργεια και το κουράγιο να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο.Πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι σήμερα πολύ ισχυρότερη από ό,τι ήταν την τελευταία δεκαετία. Σίγουρα είναι ισχυρότερη οικονομικά. Το κύρος της στην Ευρώπη υπερβαίνει τα τυπικά της χαρακτηριστικά. Η φωνή μας ακούγεται στην Ευρώπη. Την περασμένη δεκαετία, πάντα ζητούσαμε από τους Ευρωπαίους στήριξη για πακέτα διάσωσης. Ήμασταν πάντα υποχρεωμένοι να συμμορφωνόμαστε με τις κατευθυντήριες γραμμές τους για τις μεταρρυθμίσεις.Για πρώτη φορά έχουμε το δικό μας σχέδιο για το μέλλον της χώρας. Ονομάζεται “Ελλάδα 2.0”. Το υποβάλαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγκρίθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ήταν ένα σχέδιο που καταρτίστηκε από Έλληνες για Έλληνες και είμαι πολύ χαρούμενος που ήδη λαμβάνουμε τα πρώτα ευρωπαϊκά κονδύλια για να το υλοποιήσουμε.Έτσι, η Ελλάδα είναι ισχυρότερη οικονομικά, αλλά είναι επίσης ισχυρότερη γεωπολιτικά. Έχουμε δημιουργήσει ένα δίκτυο ισχυρών συμμαχιών σε μια σχετικά ασταθή περιοχή του κόσμου. Είμαστε πολύ περήφανοι που οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο όλων των εποχών. Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως έναν στρατηγικό σύμμαχο με τον οποίο μοιράζονται, όχι μόνο κοινά συμφέροντα αλλά και κοινές αξίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελληνική Επανάσταση εμπνεύστηκε από την Αμερικανική και εν τέλει είμαστε δύο ζωντανές δημοκρατίες που αγωνίζονταιγια τις ίδιες αρχές της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της αναζήτησης της ευτυχίας.Είμαστε ισχυρότεροι στρατιωτικά από ό,τι ήμασταν πριν από δύο χρόνια, από ό,τι πριν από πέντε χρόνια, από ό,τι πριν από δέκα χρόνια. Αλλά είμαστε επίσης ισχυρότεροι ως προς το “brand” Ελλάδα. Είμαστε ισχυρότεροι και ως προς κάτι πολύ σημαντικό και αυτό είναι η ήπια ισχύς της Ελλάδας, η ακτινοβολία που έχει στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν που θέλω να σας πω είναι ότι θέλω να γίνετε μέρος της ελληνικής ιστορίας επιτυχίας.Είμαι χαρούμενος γιατί η ελληνική διασπορά αισθάνεται υπερήφανη για τη χώρα. Και, φυσικά, οι συνέργειες είναι ξεκάθαρες. Και νομίζω ότι για πρώτη γραμμή φορά, βλέπουμε από τη διασπορά τόσο έντονο ενδιαφέρον να συμμετάσχει στην ελληνική ιστορία επιτυχίας. Και πιστεύω ότι πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη τάση. Θέλω πραγματικά να γίνετε μέρος της ελληνικής ιστορίας επιτυχίας.Σταματώ εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι που είστε εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω που πιστεύετε στο μέλλον της Ελλάδας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Andrew, τον George και όλους όσoυς δραστηριοποιούνται στο The Hellenic Initiative που στάθηκαν στο πλευρό της Ελλάδας σε εξαιρετικά δύσκολες στιγμές. Πάντα απευθυνόμαστε σε αυτούς που έχουν ανάγκη τη στήριξή μας.Το όραμά μου είναι η οικοδόμηση μιας κοινωνίας με μεγαλύτερη ισότητα και λιγότερες εισοδηματικές ανισότητες και να διασφαλίσω ότι οι πολιτικές μας θα επικεντρώνονται πάντα σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτό ακριβώς έχετε κάνει στο The Hellenic Initiative και είμαι πολύ πολύ χαρούμενος που μπορώ να είμαι παρών σε αυτή τη βραδιά.Ελάτε στην Ελλάδα, επενδύστε στην Ελλάδα και γίνετε μέρος της επόμενης ελληνικής ιστορίας επιτυχίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.