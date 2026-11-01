Τομ Μπρέιντι: Το χρυσό δαχτυλίδι στο χέρι της Κάντις Σουάνπολ που φούντωσε τις φήμες περί αρραβώνα μετά την αποκάλυψη για τη σχέση τους
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Τομ Μπρέιντι Κάντις Σουάνπολ Αρραβώνας

Τομ Μπρέιντι: Το χρυσό δαχτυλίδι στο χέρι της Κάντις Σουάνπολ που φούντωσε τις φήμες περί αρραβώνα μετά την αποκάλυψη για τη σχέση τους

Το ζευγάρι φημολογείται πως είναι μαζί από τον Ιούνιο

Τομ Μπρέιντι: Το χρυσό δαχτυλίδι στο χέρι της Κάντις Σουάνπολ που φούντωσε τις φήμες περί αρραβώνα μετά την αποκάλυψη για τη σχέση τους
Ιωάννα Μαρίνου
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Λίγο μετά την αποκάλυψη για τη σχέση του Τομ Μπρέιντι με την Κάντις Σουάνπολ, το μοντέλο εθεάθη στη Φλόριντα, φορώντας ένα χρυσό δαχτυλίδι στο αριστερό της χέρι, γεγονός που φούντωσε τις φήμες περί αρραβώνα ανάμεσά τους.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, η 38χρονη κινούνταν στην παραθαλάσσια περιοχή Σέρφσαϊντ, κοντά στο Μαϊάμι Μπιτς και ενώ είχε επιλέξει ένα «ήσυχο» look με εφαρμοστό μαύρο παντελόνι και ασορτί τοπ, τα βλέμματα έπεσα στο περίτεχνο κόσμημα στο δάχτυλό της.

Στα social media ξεκίνησαν συζητήσεις και δημιουργήθηκαν σενάρια για το ειδύλλιο ανάμεσα στον πρώην σταρ του NFL και την Σουάνπολ, ωστόσο το ζευγάρι δεν έχει προχωρήσει σε καμία σχετική δήλωση.


Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το TMZ, η σχέση τους ξεκίνησε τον Ιούνιο, το διάστημα που η Φλόριντα -όπου κατοικεί το μοντέλο- φιλοξένησε αρκετούς από τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, με τον Μπρέιντι να δίνει το παρών σε αυτούς. Έκτοτε κρατούν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας να βρίσκονται σε πολυσύχναστα μέρη, ώστε να μην τραβούν την προσοχή των παπαράτσι.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ιωάννα Μαρίνου
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