Σταύρος Νικολαΐδης για Γιώργο Μαζωνάκη: Έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, χωρίς να το καταλάβει

Όσον αφορά στην καριέρα του, ο Σταύρος Νικολαΐδης δήλωσε ότι έχει κάνει περισσότερη κωμωδία, παρά δράμα και έπειτα αποκάλυψε τον λόγο της απουσίας του από την τηλεόραση τα τελευταία χρόνια: «Δεν έχω τηλεοπτικές προτάσεις, ρώτα τις casting directors. Δεν θα πω ψέματα ότι έχω και διαλέγω. Μάλιστα, μία φορά που είπα κάτι σε μια casting director... της λέω "καλά, τόσα σίριαλ, τόσα χρόνια ηθοποιός" και σχεδόν με πρόσβαλε κιόλας. Στην Ελλάδα είναι να μην πάρει κανείς εξουσία...».«Εγώ θα περάσω δοκιμαστικό, είμαι πρόθυμος και το ζητάω πολλές φορές. Εμείς οι παλιότεροι, που έχουμε ταυτιστεί με κάποιους ρόλους, μπορεί ο άλλος να θέλει να σε δει σε κάτι διαφορετικό, να του ξανασυστηθείς σε κάτι άλλο και να δει πώς θα ταιριάξεις με τον συμπρωταγωνιστή σου», συμπλήρωσε ο ηθοποιός για να καταλήξει: «Στους ανθρώπους της δουλειάς έχω σταμπαριστεί μετά τον ρόλο στα “Εγκλήματα”. Ενώ στον κόσμο μου κάνει καλό...».