Σταύρος Νικολαΐδης για Γιώργο Μαζωνάκη: Έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, χωρίς να το καταλάβει
Σταύρος Νικολαΐδης για Γιώργο Μαζωνάκη: Έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, χωρίς να το καταλάβει
«Αν ήξερα τι περνούσε, θα προσπαθούσα να τον ξαναπλησιάσω μήπως μπορούσα με κάποιον τρόπο να τον βοηθήσω», πρόσθεσε ο ηθοποιός
Σημαντικό ρόλο έπαιξε στη ζωή του Σταύρου Νικολαΐδη ο Γιώργος Μαζωνάκης, όπως εξομολογήθηκε ο ηθοποιός, χωρίς ποτέ να το καταλάβει.
Ο Σταύρος Νικολαΐδης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και μίλησε για τη φιλία του με τον τραγουδιστή και τον τρόπο που τον επηρέασε, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην πατρότητα, αλλά και στην πορεία του στον χώρο της υποκριτικής.
Όπως εξομολογήθηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήμασταν φίλοι, πολλά χρόνια πίσω. Έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, για μία πενταετία περίπου, γιατί μου άνοιξε μια πόρτα που θεωρώ ότι γνώρισα εγώ καλύτερα τον εαυτό μου σαν άνθρωπο. Μπορεί να μην το κατάλαβε ποτέ. Πήγαινα και τον έπαιρνα από το μαγαζί, πηγαίναμε έξω, ερχόταν και σπίτι μου κάποιες φορές, μιλούσαμε πολύ. Παρότι είχαμε χαθεί τα τελευταία χρόνια, μιλούσαμε μόνο με κάποια μηνύματα, τον αγαπούσα τον Γιώργο. Δεν γινόταν να μην τον αγαπήσεις τον Γιώργο, σε όποια φάση της ζωής του κι αν ήταν, είτε στα πάνω είτε στα κάτω του. Ήταν πολύ καλό παιδί ο Γιώργος».
Παράλληλα, ο ηθοποιός επισήμανε πως ο χαμός του ήταν τραγικός: «Αν ήξερα τι περνούσε, θα προσπαθούσα να τον ξαναπλησιάσω, μήπως μπορούσα με κάποιον τρόπο να τον βοηθήσω. Ο τρόπος που “έφυγε” ήταν εξοργιστικός. Δεν ήταν απλά ιατρικό λάθος. Αυτή η γυναίκα έκανε ό,τι μπορούσε για να φύγει αυτός άνθρωπος... Τον έκανε πειραματόζωο».
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Ο Σταύρος Νικολαΐδης, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για τις πρώτες στιγμές με τον γιο του και περιέγραψε τη συγκίνηση που αισθανόταν: «Θυμάμαι τις πρώτες στιγμές με τον γιο μου. Θυμάμαι το κλάμα που έριξα όταν πρωτοπήρα στην αγκαλιά μου. Δεν ήμουν μέσα στον τοκετό, γιατί ήταν καισαρική. Αλλά όταν μου τον έφεραν έξω... Τους πρώτους ύπνους πάνω μου... Ασχολήθηκα πολύ. Όταν αποφασίζουμε να κάνουμε παιδί, οφείλουμε να είμαστε ενεργοί πατεράδες και βράχοι δίπλα στις γυναίκες μας και να τις βοηθάμε όσο μπορούμε γιατί αυτές τραβούν το μεγαλύτερο ζόρι. Θυμάμαι τη γυναίκα μου να μου λέει "εσύ μόνο στήθος για να θηλάσεις δεν έχεις". Αν δεν ζήσεις αυτά τα πρώτα χρόνια που περνάνε και φεύγουν, τι θα έχεις να θυμάσαι μετά;».
Η μόνη αγωνία που έχει για το παιδί του, είναι να γίνει καλός άνθρωπος: «Θέλω να γίνει ο γιος μου ένας καλός άνθρωπος, απερίφραστα και χωρίς πολλά λόγια. Να μην κοιτάζει να κάνει κακό στους άλλους. Από κει και πέρα τι θα γίνει σεξουαλικά, επαγγελματικά δεν με αφορά. Υγεία πάνω απ' όλα και να είναι καλός άνθρωπος», τόνισε στη συνέχεια.
Ο Σταύρος Νικολαΐδης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου και μίλησε για τη φιλία του με τον τραγουδιστή και τον τρόπο που τον επηρέασε, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στην πατρότητα, αλλά και στην πορεία του στον χώρο της υποκριτικής.
Όπως εξομολογήθηκε για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήμασταν φίλοι, πολλά χρόνια πίσω. Έπαιξε έναν σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, για μία πενταετία περίπου, γιατί μου άνοιξε μια πόρτα που θεωρώ ότι γνώρισα εγώ καλύτερα τον εαυτό μου σαν άνθρωπο. Μπορεί να μην το κατάλαβε ποτέ. Πήγαινα και τον έπαιρνα από το μαγαζί, πηγαίναμε έξω, ερχόταν και σπίτι μου κάποιες φορές, μιλούσαμε πολύ. Παρότι είχαμε χαθεί τα τελευταία χρόνια, μιλούσαμε μόνο με κάποια μηνύματα, τον αγαπούσα τον Γιώργο. Δεν γινόταν να μην τον αγαπήσεις τον Γιώργο, σε όποια φάση της ζωής του κι αν ήταν, είτε στα πάνω είτε στα κάτω του. Ήταν πολύ καλό παιδί ο Γιώργος».
Παράλληλα, ο ηθοποιός επισήμανε πως ο χαμός του ήταν τραγικός: «Αν ήξερα τι περνούσε, θα προσπαθούσα να τον ξαναπλησιάσω, μήπως μπορούσα με κάποιον τρόπο να τον βοηθήσω. Ο τρόπος που “έφυγε” ήταν εξοργιστικός. Δεν ήταν απλά ιατρικό λάθος. Αυτή η γυναίκα έκανε ό,τι μπορούσε για να φύγει αυτός άνθρωπος... Τον έκανε πειραματόζωο».
Δείτε το βίντεο
Ο Σταύρος Νικολαΐδης, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μίλησε για τις πρώτες στιγμές με τον γιο του και περιέγραψε τη συγκίνηση που αισθανόταν: «Θυμάμαι τις πρώτες στιγμές με τον γιο μου. Θυμάμαι το κλάμα που έριξα όταν πρωτοπήρα στην αγκαλιά μου. Δεν ήμουν μέσα στον τοκετό, γιατί ήταν καισαρική. Αλλά όταν μου τον έφεραν έξω... Τους πρώτους ύπνους πάνω μου... Ασχολήθηκα πολύ. Όταν αποφασίζουμε να κάνουμε παιδί, οφείλουμε να είμαστε ενεργοί πατεράδες και βράχοι δίπλα στις γυναίκες μας και να τις βοηθάμε όσο μπορούμε γιατί αυτές τραβούν το μεγαλύτερο ζόρι. Θυμάμαι τη γυναίκα μου να μου λέει "εσύ μόνο στήθος για να θηλάσεις δεν έχεις". Αν δεν ζήσεις αυτά τα πρώτα χρόνια που περνάνε και φεύγουν, τι θα έχεις να θυμάσαι μετά;».
Η μόνη αγωνία που έχει για το παιδί του, είναι να γίνει καλός άνθρωπος: «Θέλω να γίνει ο γιος μου ένας καλός άνθρωπος, απερίφραστα και χωρίς πολλά λόγια. Να μην κοιτάζει να κάνει κακό στους άλλους. Από κει και πέρα τι θα γίνει σεξουαλικά, επαγγελματικά δεν με αφορά. Υγεία πάνω απ' όλα και να είναι καλός άνθρωπος», τόνισε στη συνέχεια.
Όσον αφορά στην καριέρα του, ο Σταύρος Νικολαΐδης δήλωσε ότι έχει κάνει περισσότερη κωμωδία, παρά δράμα και έπειτα αποκάλυψε τον λόγο της απουσίας του από την τηλεόραση τα τελευταία χρόνια: «Δεν έχω τηλεοπτικές προτάσεις, ρώτα τις casting directors. Δεν θα πω ψέματα ότι έχω και διαλέγω. Μάλιστα, μία φορά που είπα κάτι σε μια casting director... της λέω "καλά, τόσα σίριαλ, τόσα χρόνια ηθοποιός" και σχεδόν με πρόσβαλε κιόλας. Στην Ελλάδα είναι να μην πάρει κανείς εξουσία...».
«Εγώ θα περάσω δοκιμαστικό, είμαι πρόθυμος και το ζητάω πολλές φορές. Εμείς οι παλιότεροι, που έχουμε ταυτιστεί με κάποιους ρόλους, μπορεί ο άλλος να θέλει να σε δει σε κάτι διαφορετικό, να του ξανασυστηθείς σε κάτι άλλο και να δει πώς θα ταιριάξεις με τον συμπρωταγωνιστή σου», συμπλήρωσε ο ηθοποιός για να καταλήξει: «Στους ανθρώπους της δουλειάς έχω σταμπαριστεί μετά τον ρόλο στα “Εγκλήματα”. Ενώ στον κόσμο μου κάνει καλό...».
«Εγώ θα περάσω δοκιμαστικό, είμαι πρόθυμος και το ζητάω πολλές φορές. Εμείς οι παλιότεροι, που έχουμε ταυτιστεί με κάποιους ρόλους, μπορεί ο άλλος να θέλει να σε δει σε κάτι διαφορετικό, να του ξανασυστηθείς σε κάτι άλλο και να δει πώς θα ταιριάξεις με τον συμπρωταγωνιστή σου», συμπλήρωσε ο ηθοποιός για να καταλήξει: «Στους ανθρώπους της δουλειάς έχω σταμπαριστεί μετά τον ρόλο στα “Εγκλήματα”. Ενώ στον κόσμο μου κάνει καλό...».
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