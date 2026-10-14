Σταύρος Νικολαΐδης για τις τρεις αποβολές της συζύγου του: Πέρασε από μυαλό μας η υιοθεσία, αλλά δεν το βάλαμε κάτω
Σταύρος Νικολαΐδης για τις τρεις αποβολές της συζύγου του: Πέρασε από μυαλό μας η υιοθεσία, αλλά δεν το βάλαμε κάτω
Ο άντρας οφείλει να κάνει ένα βήμα πίσω, γιατί η γυναίκα το περνάει ψυχικά και σωματικά, δήλωσε ο ηθοποιός
Στις τρεις αποβολές της συζύγου του αναφέρθηκε ο Σταύρος Νικολαΐδης, δηλώνοντας πως είχαν σκεφτεί το ενδεχόμενο της υιοθεσίας, δεν εγκατέλειψαν ωστόσο την προσπάθεια να αποκτήσουν παιδί.
Ο ηθοποιός που σήμερα είναι πατέρας ενός εννιάχρονου αγοριού μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, εξηγώντας πώς η απογοήτευση που συνόδευε κάθε αποβολή, οδήγησε εκείνον και τη σύζυγό του στη σκέψη απόκτησης παιδιού μέσω άλλων μεθόδων.
Όπως σχολίασε όμως ο ίδιος, στήριξαν ο ένας τον άλλον και παρά τις δύσκολες στιγμές, δεν εγκατέλειψαν την επιθυμία τους να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί: «Ο άντρας οφείλει να κάνει ένα βήμα πίσω, γιατί η γυναίκα το περνάει και ψυχικά και σωματικά. Δεν είναι εύκολο να χάνεις μωρό στον πέμπτο μήνα. Κάνεις γέννα στην ουσία. Συναγωνιζόμασταν ποιος από τους δύο θα στηρίξει τον άλλον. Πέρασε από μυαλό μας η υιοθεσία, όταν το έχεις περάσει τρεις φορές. Οι δύο ήταν στον πέμπτο μήνα και η μία στον τρίτο, αλλά δεν το βάλαμε κάτω, επιμέναμε».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός που σήμερα είναι πατέρας ενός εννιάχρονου αγοριού μίλησε στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, εξηγώντας πώς η απογοήτευση που συνόδευε κάθε αποβολή, οδήγησε εκείνον και τη σύζυγό του στη σκέψη απόκτησης παιδιού μέσω άλλων μεθόδων.
Όπως σχολίασε όμως ο ίδιος, στήριξαν ο ένας τον άλλον και παρά τις δύσκολες στιγμές, δεν εγκατέλειψαν την επιθυμία τους να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί: «Ο άντρας οφείλει να κάνει ένα βήμα πίσω, γιατί η γυναίκα το περνάει και ψυχικά και σωματικά. Δεν είναι εύκολο να χάνεις μωρό στον πέμπτο μήνα. Κάνεις γέννα στην ουσία. Συναγωνιζόμασταν ποιος από τους δύο θα στηρίξει τον άλλον. Πέρασε από μυαλό μας η υιοθεσία, όταν το έχεις περάσει τρεις φορές. Οι δύο ήταν στον πέμπτο μήνα και η μία στον τρίτο, αλλά δεν το βάλαμε κάτω, επιμέναμε».
Δείτε το βίντεο
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