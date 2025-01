Κατερίνα Πεφτίτση: Η συγγνώμη στη Δανάη Μπάρκα μετά τον χαρακτηρισμό «ντουλάπα»

Κλείσιμο

«Ντουλάπα» χαρακτήρισε τη Δανάη Μπάρκα Κατερίνα Πεφτίτση σε δηλώσεις που έκανε σε διαδικτυακή εκπομπή στο YouTube. Το μοντέλο και πρώην παίκτρια τουμε αφορμή ένα σχόλιο που δέχτηκε για την εικόνα της, αναφέρθηκε στον σωματότυπο της παρουσιάστριας.Συγκεκριμένα, κάποιος έστειλε μήνυμα στην Κατερίνα Πεφτίτση λέγοντας της πως τα λουκ της θα ταίριαζαν περισσότερο στη Δανάη Μπάρκα. Τότε, εκείνη αντέδρασε χαρακτηρίζοντας τη Μπάρκα «σαν ντουλάπα», τονίζοντας ότι δεν έχει καμπύλες. «Τα look σου θα έδειχναν καλύτερα στη Δανάη Μπάρκα», έλεγε το μήνυμα με την Κατερίνα Πεφτίτση να απαντάει αμέσως: «Αυτοπροσβολή. Η Μπάρκα είναι σαν ντουλάπα… Δηλαδή δεν έχει καμιά καμπύλη. Αλήθεια είναι. Είναι έτσι, μασίφ».Προσπαθώντας να «σώσει» την κατάσταση, ο παρουσιαστής της εκπομπής της είπε: «Εννοείς ότι είναι τετράγωνη», με το μοντέλο να διευκρινίζει: «Ναι ρε παιδί μου. Μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Είμαι χοντρή και η Μπάρκα είναι ντουλάπα. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν έχει shape η κοπέλα, δεν πειράζει. Αυτό είτε ήταν αδύνατη, είτε ήταν χοντρή, πάλι δεν θα είχε shape. Είναι μασίφ».Λίγες ώρες μετά την προβολή της συνέντευξης και αφού η δήλωσή της προβλήθηκε σε διάφορα μέσα και σχολιάστηκε σε εκπομπές, η Κατερίνα Πεφτίτση απολογήθηκε δημόσια για τον χαρακτηρισμό που χρησιμοποίησε για την παρουσιάστρια του MEGA.Σε story που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το μοντέλο σημείωσε πως η λέξη που είπε ήταν λάθος. «Λάθος μου στιγμή, χρησιμοποίησα λάθος λέξη! Λέμε πάντα να προσέχουμε τι λέμε και υπέπεσα σε αυτό το λάθος και εγώ», έγραψε.Η Κατερίνα Πεφτίτση στη συνέχεια, ανάρτησε μια σειρά από stories στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στα οποία εξηγεί πως καταλαβαίνει το λάθος της για την έκφραση που χρησιμοποίησε, ενώ εξηγεί τι ακριβώς εννοούσε, λέγοντας πως θα έλεγε κάτι τέτοιο, ανεξαρτήτως των κιλών της Δανάης Μπάρκα.«Επειδή βλέπω ότι χρειάζεται να βγω και να μιλήσω, να ξεκαθαρίσουμε πέντε πράγματα. Με το story που έκανα ουσιαστικά ανακαλώ και καταλαβαίνω το λάθος μου. Βγήκαν στην τηλεόραση και είπαν ότι δεν ζητάω συγγνώμη. Αυτό είναι η συγγνώμη. Ουσιαστικά λέω ότι η λέξη που χρησιμοποίησα ήταν λάθος. Επειδή θα πέσουν να μου βγάλουν τα μάτια, επειδή είμαι μια plus size γυναίκα και είπα για μία άλλη plus size γυναίκα αυτόν τον χαρακτηρισμό, αυτό που εννοούσα εγώ ήταν ότι η Δανάη Μπάρκα έχει ένα "τετράγωνο" σώμα, και ότι ακόμα και αν ήταν αδύνατη, πάλι "τετράγωνο" θα ήταν, η δομή του κορμιού της. Δεν έχει να κάνει με το αν έχει παραπάνω κιλά, ή λιγότερα κιλά, αλλά με τη δομή του σώματός της. Που ούτε με αυτό έχω πρόβλημα. Ήταν σοβαρό λάθος η τοποθέτησή μου και το σχόλιό μου πάνω σε αυτό. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να χαρακτηρίσω έτσι το σώμα μιας άλλης γυναίκας, ντρέπομαι που χρησιμοποίησα αυτό το λεξιλόγιο. Αυτά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συγγνώμη», δήλωσε.