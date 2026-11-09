Οι τελευταίες φωτογραφίες της Κλέλιας Ανδριολάτου από τη Δομινικανή Δημοκρατία και το 24ωρο ταξίδι επιστροφής στην Ελλάδα, δείτε φωτογραφίες
Οι τελευταίες φωτογραφίες της Κλέλιας Ανδριολάτου από τη Δομινικανή Δημοκρατία και το 24ωρο ταξίδι επιστροφής στην Ελλάδα, δείτε φωτογραφίες
η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει την χρυσαφένια άμμο, τα εξωτικά νερά αλλά και ένα ποτό σε καρύδα, ποζάροντας με την αδελφή της Ναστάζια και μια φίλη της
Το τελευταίο άλμπουμ από τις διακοπές της στην Δομινικανή Δημοκρατία ανήρτησε στο Instagram η Κλέλια Ανδριολάτου το απόγευμα της Κυριακής.
Όπως γράφει η νεαρή ηθοποιός στη λεζάντα των φωτογραφιών, τα καρέ απαθανατίστηκαν στο νησί Σαόνα που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας.
Στις φωτογραφίες η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει την χρυσαφένια άμμο, τα εξωτικά νερά αλλά και ένα ποτό σε καρύδα, ποζάροντας με την αδελφή της Ναστάζια και μια φίλη της.
Επειδή, όμως, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, η Κλέλια Ανδριολάτου είναι πλέον έτοιμη για την μεγάλη - σε διάρκεια - επιστροφή στην Αθήνα.
Όπως γράφει χαρακτηριστικά σε story που ανήρτησε το βράδυ της Κυριακής, θα χρειαστεί «24 ώρες για την επιστροφή στο σπίτι»
Όπως γράφει η νεαρή ηθοποιός στη λεζάντα των φωτογραφιών, τα καρέ απαθανατίστηκαν στο νησί Σαόνα που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Δομινικανής Δημοκρατίας.
Στις φωτογραφίες η Κλέλια Ανδριολάτου απολαμβάνει την χρυσαφένια άμμο, τα εξωτικά νερά αλλά και ένα ποτό σε καρύδα, ποζάροντας με την αδελφή της Ναστάζια και μια φίλη της.
Επειδή, όμως, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, η Κλέλια Ανδριολάτου είναι πλέον έτοιμη για την μεγάλη - σε διάρκεια - επιστροφή στην Αθήνα.
Όπως γράφει χαρακτηριστικά σε story που ανήρτησε το βράδυ της Κυριακής, θα χρειαστεί «24 ώρες για την επιστροφή στο σπίτι»
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