Παναθηναϊκός: Στο Κατάρ για το Παγκόσμιο U17 οι Κοτσόλης, Φύσσας
Παναθηναϊκός: Στο Κατάρ για το Παγκόσμιο U17 οι Κοτσόλης, Φύσσας
Ο Γ' Αντιπρόεδρος των πρασίνων και ο τεχνικός διευθυντής θα βρεθούν στη χώρα προκειμένου να δουν αγώνες στη διοργάνωση αλλά και την παρουσία των διεθνών του τριφυλλιού
Στο Κατάρ θα βρεθεί ο Γ' Αντιπρόεδρος του Παναθηναϊκού Τάκης Φύσσας αλλά και ο τεχνικός διευθυντής Στέφανος Κοτσόλης.
Ο λόγος του ταξιδιού τους θα είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο U17, το οποίο αρχίζει την Πέμπτη (19/11) με την παρουσία και της Εθνικής Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η «γαλανόλευκη» θα κάνει πρεμιέρα την πρώτη ημέρα των αγώνων με αντίπαλο την Αίγυπτο (18:00).
Ο Παναθηναϊκός έχει πέντε εκπροσώπους στη διοργάνωση με την Εθνική Ελλάδας, καθώς είναι στην αποστολή οι Μπινιάρης, Γείτονας, Λάβδας, Νεμπής και Τσίγκας. Φύσσας και Κοτσόλης θα αναχωρήσουν αύριο (18/11) ενώ μαζί τους θα βρίσκεται και ο άμεσος συνεργάτης του τεχνικού διευθυντή των πρασίνων, ο Δημήτρης Γκούμας.
Ο λόγος του ταξιδιού τους θα είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο U17, το οποίο αρχίζει την Πέμπτη (19/11) με την παρουσία και της Εθνικής Ελλάδας για πρώτη φορά στην ιστορία της. Η «γαλανόλευκη» θα κάνει πρεμιέρα την πρώτη ημέρα των αγώνων με αντίπαλο την Αίγυπτο (18:00).
Ο Παναθηναϊκός έχει πέντε εκπροσώπους στη διοργάνωση με την Εθνική Ελλάδας, καθώς είναι στην αποστολή οι Μπινιάρης, Γείτονας, Λάβδας, Νεμπής και Τσίγκας. Φύσσας και Κοτσόλης θα αναχωρήσουν αύριο (18/11) ενώ μαζί τους θα βρίσκεται και ο άμεσος συνεργάτης του τεχνικού διευθυντή των πρασίνων, ο Δημήτρης Γκούμας.
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