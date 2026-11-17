Ισραηλινός, στέλεχος εταιρείας, ο στόχος του εγκληματικού δικτύου που οργάνωσαν Ιρανοί και εξαρθρώθηκε στα Σκόπια
Ισραηλινός, στέλεχος εταιρείας, ο στόχος του εγκληματικού δικτύου που οργάνωσαν Ιρανοί και εξαρθρώθηκε στα Σκόπια
Πώς στρατολογήθηκαν οι έξι ποινικοί στα Σκόπια - Ο Ιρανός «εγκέφαλος» και ο συνεργός του που καταζητείται από το FBI - Σε συνεργασία με την ΕΥΠ η αποτροπή της δολοφονίας, ένας από τους κατηγορούμενους συνελήφθη στην Ελλάδα και παραδόθηκε στη Βόρεια Μακεδονία
Ισραηλινός με ελληνικές ρίζες, στέλεχος εταιρείας, που αποτελεί πρόσωπο ενδιαφέροντος για τις ιρανικές υπηρεσίες είχε στο στόχαστρό του το δίκτυο των ποινικών που είχαν στρατολογηθεί στη Βόρεια Μακεδονία για να τον σκοτώσουν επί ελληνικού εδάφους. Το συγκεκριμένο πρόσωπο είχε ασφάλεια από τις ελληνικές αρχές, καθώς θεωρούσαν πιθανή μια επίθεση σε βάρος του.
Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση έχει ο Ιρανός Εντρίς Γιαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh), ο οποίος φέρεται να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών της Τεχεράνης. Το σχέδιο δολοφονίας, που χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατικό, απετράπη μετά από τη συνεργασία των υπηρεσιών ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και της ΕΥΠ.
Ο συγκεκριμένος με τη βοήθεια του συμπατριώτη του Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι, που καταζητείται από το FBI για υπόθεση σχεδιασμού δολοφονίας δύο ατόμων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ και επιχειρήσεις κατά Ιρανών αντιφρονούντων, εντόπισε τους έξι εκτελεστές προκειμένου να εκτελέσουν το σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον Μπόγιαν Χριστόφσκι, διευθυντή της υπηρεσίας ΑΝΒ της Βόρειας Μακεδονίας η υπόθεση επιβεβαιώνει ότι οι ιρανικές υπηρεσίες στρατολογούν εγκληματικά δίκτυα σε τρίτες χώρες για να αποκρύπτουν τη δική τους εμπλοκή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρόσωπο θα βρισκόταν σε ελληνικό έδαφος και ως επικεφαλής του σχεδίου κατονομάστηκε ο Ιρανός Εντρίς Γιαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh). Ο συνεργάτης του, Ζιντάστι, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εντόπισε και στρατολόγησε στη Βόρεια Μακεδονία έξι άτομα, ηλικίας από 29 έως 73 ετών. Προέρχονται από τα Σκόπια και το Κουμάνοβο και όλοι είχαν παρελθόν στο οργανωμένο έγκλημα. Οι έξι θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου του προσώπου ενδιαφέροντος για το Ιράν και είχαν συναντηθεί με τον Μαβανέχ τόσο στο Ιράν, αλλά και σε άλλες χώρες.
Εως τώρα έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα στη Βόρεια Μακεδονία και μάλιστα στην επιχείρηση πήραν μέρος και στελέχη της ειδικής αντιτρομοκρατικής μονάδας «Τίγρης». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δολοφόνοι επιχειρούσαν να μπουν στην Ελλάδα προκειμένου να βρίσκονται κοντά στον στόχο τους και να υλοποιήσουν το σχέδιό τους. Ενας από αυτούς εντοπίστηκε στην Ελλάδα, συνελήφθη και παραδόθηκε ήδη στις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ ένας δεύτερος είχε επιχειρήσει να μπει, ερχόμενος από την Τουρκία προς την Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο, η είσοδος στην Ελλάδα δεν του επετράπη και επέστρεψε στην Τουρκία.
Ο 6ος ύποπτος αναζητείται και εκτιμάται ότι έχει διαφύγει εκτός Βόρειας Μακεδονίας. Οι τέσσερις από τους συλληφθέντες έχουν προφυλακιστεί, ενώ ο πέμπτος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Στη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν όπλα και πυρομαχικά, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, USB, σημειωματάρια με στοιχεία επικοινωνίας και σχεδιαγράμματα σημαντικών τοποθεσιών.
Κεντρικό ρόλο στην υπόθεση έχει ο Ιρανός Εντρίς Γιαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh), ο οποίος φέρεται να συνεργάζεται με τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών της Τεχεράνης. Το σχέδιο δολοφονίας, που χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατικό, απετράπη μετά από τη συνεργασία των υπηρεσιών ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας και της ΕΥΠ.
Ο συγκεκριμένος με τη βοήθεια του συμπατριώτη του Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι, που καταζητείται από το FBI για υπόθεση σχεδιασμού δολοφονίας δύο ατόμων στο Μέριλαντ των ΗΠΑ και επιχειρήσεις κατά Ιρανών αντιφρονούντων, εντόπισε τους έξι εκτελεστές προκειμένου να εκτελέσουν το σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον Μπόγιαν Χριστόφσκι, διευθυντή της υπηρεσίας ΑΝΒ της Βόρειας Μακεδονίας η υπόθεση επιβεβαιώνει ότι οι ιρανικές υπηρεσίες στρατολογούν εγκληματικά δίκτυα σε τρίτες χώρες για να αποκρύπτουν τη δική τους εμπλοκή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρόσωπο θα βρισκόταν σε ελληνικό έδαφος και ως επικεφαλής του σχεδίου κατονομάστηκε ο Ιρανός Εντρίς Γιαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh). Ο συνεργάτης του, Ζιντάστι, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, εντόπισε και στρατολόγησε στη Βόρεια Μακεδονία έξι άτομα, ηλικίας από 29 έως 73 ετών. Προέρχονται από τα Σκόπια και το Κουμάνοβο και όλοι είχαν παρελθόν στο οργανωμένο έγκλημα. Οι έξι θα εκτελούσαν το συμβόλαιο θανάτου του προσώπου ενδιαφέροντος για το Ιράν και είχαν συναντηθεί με τον Μαβανέχ τόσο στο Ιράν, αλλά και σε άλλες χώρες.
Εως τώρα έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα στη Βόρεια Μακεδονία και μάλιστα στην επιχείρηση πήραν μέρος και στελέχη της ειδικής αντιτρομοκρατικής μονάδας «Τίγρης». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δολοφόνοι επιχειρούσαν να μπουν στην Ελλάδα προκειμένου να βρίσκονται κοντά στον στόχο τους και να υλοποιήσουν το σχέδιό τους. Ενας από αυτούς εντοπίστηκε στην Ελλάδα, συνελήφθη και παραδόθηκε ήδη στις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας, ενώ ένας δεύτερος είχε επιχειρήσει να μπει, ερχόμενος από την Τουρκία προς την Αλεξανδρούπολη. Ωστόσο, η είσοδος στην Ελλάδα δεν του επετράπη και επέστρεψε στην Τουρκία.
Ο 6ος ύποπτος αναζητείται και εκτιμάται ότι έχει διαφύγει εκτός Βόρειας Μακεδονίας. Οι τέσσερις από τους συλληφθέντες έχουν προφυλακιστεί, ενώ ο πέμπτος βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Στη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν όπλα και πυρομαχικά, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, USB, σημειωματάρια με στοιχεία επικοινωνίας και σχεδιαγράμματα σημαντικών τοποθεσιών.
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