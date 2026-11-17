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Η βόλτα των Ελλήνων διεθνών στο Κατάρ πριν τη σέντρα του Παγκοσμίου U17: Η ομάδα, οι αντίπαλοι, το σύστημα διεξαγωγής, δείτε βίντεο
Η βόλτα των Ελλήνων διεθνών στο Κατάρ πριν τη σέντρα του Παγκοσμίου U17: Η ομάδα, οι αντίπαλοι, το σύστημα διεξαγωγής, δείτε βίντεο
Η Ελλάδα αρχίζει τους αγώνες της την Πέμπτη (19/11) με πρώτη αντίπαλο την Αίγυπτο ενώ στον όμιλο βρίσκονται επίσης το Κατάρ και ο Παναμάς
Η Ελλάδα γράφει ιστορία και στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17, που αρχίζει την Πέμπτη (17/11) στα γήπεδα του Κατάρ.
Η Εθνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της και αρχίζει τους αγώνες την πρώτη ημέρα με αντίπαλο την Αίγυπτο (18:00).
Αυτή θα είναι η 21η φορά που θα γίνει το συγκεκριμένο τουρνουά, παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι η Πορτογαλία ενώ το ρεκόρ κατέχει η Νιγηρία με 5 κατακτήσεις και τελευταία το 2015.
Η Ελλάδα με προπονητή τον Βασίλη Παπαδάκη έχει ανταγωνιστικό ρόστερ με ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε ομάδες είτε του εξωτερικού είτε στις μεγαλύτερες της χώρας.
Την ομάδα αποτελούν οι
Τερματοφύλακες: Χρήστος Γείτονας (Παναθηναϊκός), Βασίλειος Μπράνης (Ολυμπιακός), Γεώργιος Νικολαΐδης (ΠΑΟΚ).
Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Καραγγέλης (VfB Stuttgart), Βασίλειος Λάβδας (Παναθηναϊκός), Αντρέας Πουλόπουλος (Werder Bremen), Γεώργιος Σιώζιος (Ολυμπιακός), Στέφανος-Νεκτάριος Τσίγκας (Παναθηναϊκός), Αθανάσιος Φιλιππιάδης (ΑΕΚ), Νικόλαος Χαλδέζος (ΠΑΟΚ), Ιωάννης Ψυρούκης (ΠΑΟΚ).
Μέσοι: Παναγιώτης Μπινιάρης (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Παπαδάκης (ΟΦΗ), Σαραφιανός Παπασαραφιανός (Άρης), Ιωάννης Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ (ΠΑΟΚ).
Επιθετικοί: Αργύρης Αργυρίου (ΑΕΚ), Λεωνίδας Βασιλειάδης (Fortuna Düsseldorf), Χρήστος-Ιωάννης Κώστογλου (ΠΑΟΚ), Αλέξιος Μπαϊραμίδης (Πανιώνιος), Ιάσωνας Νεμπής (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Σούβλατζης (ΠΑΟΚ).
Οι διεθνείς γνώρισαν από κοντά και το Κατάρ κάνοντας εκτός από την πρώτη τους προπόνηση στη χώρα και την βόλτα τους προκειμένου να αποφορτιστούν πριν τη σέντρα του πρώτου μεγάλου αγώνα.
Το πρόγραμμα του Α' ομίλου
Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρώτο γκρουπ και αντιμετωπίζει κατά σειρά Αίγυπτο, Παναμά και Κατάρ.
1η αγωνιστική (Πέμπτη 19 Νοεμβρίου)
Αίγυπτος – Ελλάδα (18:00)
Η Εθνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της και αρχίζει τους αγώνες την πρώτη ημέρα με αντίπαλο την Αίγυπτο (18:00).
Αυτή θα είναι η 21η φορά που θα γίνει το συγκεκριμένο τουρνουά, παγκόσμια πρωταθλήτρια είναι η Πορτογαλία ενώ το ρεκόρ κατέχει η Νιγηρία με 5 κατακτήσεις και τελευταία το 2015.
Η Ελλάδα με προπονητή τον Βασίλη Παπαδάκη έχει ανταγωνιστικό ρόστερ με ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε ομάδες είτε του εξωτερικού είτε στις μεγαλύτερες της χώρας.
Την ομάδα αποτελούν οι
Τερματοφύλακες: Χρήστος Γείτονας (Παναθηναϊκός), Βασίλειος Μπράνης (Ολυμπιακός), Γεώργιος Νικολαΐδης (ΠΑΟΚ).
Αμυντικοί: Κωνσταντίνος Καραγγέλης (VfB Stuttgart), Βασίλειος Λάβδας (Παναθηναϊκός), Αντρέας Πουλόπουλος (Werder Bremen), Γεώργιος Σιώζιος (Ολυμπιακός), Στέφανος-Νεκτάριος Τσίγκας (Παναθηναϊκός), Αθανάσιος Φιλιππιάδης (ΑΕΚ), Νικόλαος Χαλδέζος (ΠΑΟΚ), Ιωάννης Ψυρούκης (ΠΑΟΚ).
Μέσοι: Παναγιώτης Μπινιάρης (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Παπαδάκης (ΟΦΗ), Σαραφιανός Παπασαραφιανός (Άρης), Ιωάννης Ντοριβάλ Νέτο Φερράζ (ΠΑΟΚ).
Επιθετικοί: Αργύρης Αργυρίου (ΑΕΚ), Λεωνίδας Βασιλειάδης (Fortuna Düsseldorf), Χρήστος-Ιωάννης Κώστογλου (ΠΑΟΚ), Αλέξιος Μπαϊραμίδης (Πανιώνιος), Ιάσωνας Νεμπής (Παναθηναϊκός), Κωνσταντίνος Σούβλατζης (ΠΑΟΚ).
Οι διεθνείς γνώρισαν από κοντά και το Κατάρ κάνοντας εκτός από την πρώτη τους προπόνηση στη χώρα και την βόλτα τους προκειμένου να αποφορτιστούν πριν τη σέντρα του πρώτου μεγάλου αγώνα.
Το πρόγραμμα του Α' ομίλου
Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρώτο γκρουπ και αντιμετωπίζει κατά σειρά Αίγυπτο, Παναμά και Κατάρ.
1η αγωνιστική (Πέμπτη 19 Νοεμβρίου)
Αίγυπτος – Ελλάδα (18:00)
Κατάρ – Παναμάς (17:30)
2η αγωνιστική (Κυριακή 22 Νοεμβρίου)
Ελλάδα – Παναμάς (14:30)
Κατάρ – Αίγυπτος (17:00)
3η αγωνιστική (Τετάρτη 25 Νοεμβρίου)
Ελλάδα – Κατάρ (16:30)
Παναμάς – Αίγυπτος (16:30)
Στην τελική φάση συμμετέχουν 48 ομάδες, οι οποίες έχουν χωριστεί σε 12 ομίλους των τεσσάρων. Την πρόκριση στη φάση των 32 θα κερδίσουν οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου αλλά και οι οκτώ καλύτερες τρίτες. Στη συνέχεια οι αναμετρήσεις είναι νοκ άουτ.
2η αγωνιστική (Κυριακή 22 Νοεμβρίου)
Ελλάδα – Παναμάς (14:30)
Κατάρ – Αίγυπτος (17:00)
3η αγωνιστική (Τετάρτη 25 Νοεμβρίου)
Ελλάδα – Κατάρ (16:30)
Παναμάς – Αίγυπτος (16:30)
Στην τελική φάση συμμετέχουν 48 ομάδες, οι οποίες έχουν χωριστεί σε 12 ομίλους των τεσσάρων. Την πρόκριση στη φάση των 32 θα κερδίσουν οι δύο πρώτες ομάδες κάθε ομίλου αλλά και οι οκτώ καλύτερες τρίτες. Στη συνέχεια οι αναμετρήσεις είναι νοκ άουτ.
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