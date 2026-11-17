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Ο Κόουλ Πάλμερ έπαιξε ποδόσφαιρο με παιδιά σε παραλία του Ντουμπάι και τους χάρισε μια μοναδική εμπειρία, βίντεο
Ο Κόουλ Πάλμερ έπαιξε ποδόσφαιρο με παιδιά σε παραλία του Ντουμπάι και τους χάρισε μια μοναδική εμπειρία, βίντεο
Ο μεσοεπιθετικός της Τσέλσι άφησε για λίγο τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και έπαιξε μπάλα σε παραλία του Ντουμπάι, μαζί με μικρούς θαυμαστές του
Μια όμορφη και αυθόρμητη στιγμή με πρωταγωνιστή τον Κόουλ Πάλμερ εκτυλίχθηκε σε παραλία του Ντουμπάι, με τον μεσοεπιθετικό της Τσέλσι να αφήνει για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και να γίνεται συμπαίκτης με μια παρέα παιδιών.
Ο Άγγλος διεθνής βρέθηκε στην παραλία και δεν έχασε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου μαζί με τους μικρούς θαυμαστές του. Η παρουσία του αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για τα παιδιά, τα οποία είχαν την ευκαιρία να παίξουν μαζί με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές της Premier League.
Η συγκεκριμένη κίνηση θύμισε μία αντίστοιχη με πρωταγωνιστή τον Φράνκο Μασταντουόνο, ο οποίος είχε επίσης χαρίσει μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική εμπειρία σε μικρά παιδιά.
Ο Άγγλος διεθνής βρέθηκε στην παραλία και δεν έχασε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου μαζί με τους μικρούς θαυμαστές του. Η παρουσία του αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για τα παιδιά, τα οποία είχαν την ευκαιρία να παίξουν μαζί με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ποδοσφαιριστές της Premier League.
Η συγκεκριμένη κίνηση θύμισε μία αντίστοιχη με πρωταγωνιστή τον Φράνκο Μασταντουόνο, ο οποίος είχε επίσης χαρίσει μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική εμπειρία σε μικρά παιδιά.
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