Ο Στέφανος Μιχαήλ ανέβασε φωτογραφίες με την εγκυμονούσα σύζυγό του: Ο άνθρωπος που αγαπώ και θαυμάζω

Στέφανος Μιχαήλ προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κοινοποιώντας μία εικόνα στην οποία η σύζυγός του δείχνει τη φουσκωμένη τους κοιλιά, καθώς και άλλα κοινά τους στιγμιότυπα.