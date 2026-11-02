Ο Στέφανος Μιχαήλ ανέβασε φωτογραφίες με την εγκυμονούσα σύζυγό του: Ο άνθρωπος που αγαπώ και θαυμάζω
Ο Στέφανος Μιχαήλ ανέβασε φωτογραφίες με την εγκυμονούσα σύζυγό του: Ο άνθρωπος που αγαπώ και θαυμάζω
Το ζευγάρι ετοιμάζεται να αποκτήσει το πρώτο του παιδί μαζί
Κοινές στιγμές με την εγκυμονούσα σύζυγό του, Ναταλί Κάτερ μοιράστηκε ο Στέφανος Μιχαήλ μέσα από φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, εκφράζοντας τον θαυμασμό και την αγάπη του για εκείνη.
Ο Κύπριος ηθοποιός και η σύζυγός του ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, ο Στέφανος Μιχαήλ προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κοινοποιώντας μία εικόνα στην οποία η σύζυγός του δείχνει τη φουσκωμένη τους κοιλιά, καθώς και άλλα κοινά τους στιγμιότυπα.
Στη λεζάντα της δημοσίευσης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σύζυγό του, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για εκείνη λίγο πριν γεννηθεί το παιδί τους. Όπως σημείωσε: «Η γυναίκα μου. Ο άνθρωπος που θα φέρει στον κόσμο το παιδί μας. Ο άνθρωπος που αγαπώ και λατρεύω που θαυμάζω. Μαζί όλα τα μπορούμε».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Ναταλί Κάτερ παντρεύτηκαν στις 31 Αυγούστου του 2025, στην Κύπρο, έπειτα από έξι χρόνια κοινής πορείας. Περίπου έναν χρόνο αργότερα, στις 21 Σεπτεμβρίου του 2026, οι δύο τους μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς του φίλους τα ευχάριστα νέα της εγκυμοσύνης. Η Ναταλί Κάτερ είναι ήδη μητέρα μιας κόρης, την οποία έχει αποκτήσει από προηγούμενη σχέση της.
Ο Κύπριος ηθοποιός και η σύζυγός του ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί. Την Κυριακή 1η Νοεμβρίου, ο Στέφανος Μιχαήλ προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram κοινοποιώντας μία εικόνα στην οποία η σύζυγός του δείχνει τη φουσκωμένη τους κοιλιά, καθώς και άλλα κοινά τους στιγμιότυπα.
Στη λεζάντα της δημοσίευσης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στη σύζυγό του, εκφράζοντας τα συναισθήματά του για εκείνη λίγο πριν γεννηθεί το παιδί τους. Όπως σημείωσε: «Η γυναίκα μου. Ο άνθρωπος που θα φέρει στον κόσμο το παιδί μας. Ο άνθρωπος που αγαπώ και λατρεύω που θαυμάζω. Μαζί όλα τα μπορούμε».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Στέφανος Μιχαήλ και η Ναταλί Κάτερ παντρεύτηκαν στις 31 Αυγούστου του 2025, στην Κύπρο, έπειτα από έξι χρόνια κοινής πορείας. Περίπου έναν χρόνο αργότερα, στις 21 Σεπτεμβρίου του 2026, οι δύο τους μοιράστηκαν με τους διαδικτυακούς του φίλους τα ευχάριστα νέα της εγκυμοσύνης. Η Ναταλί Κάτερ είναι ήδη μητέρα μιας κόρης, την οποία έχει αποκτήσει από προηγούμενη σχέση της.
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