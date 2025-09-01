Στέφανος Μιχαήλ: Παντρεύτηκε με τη Νάταλι Κάτερ στην Κύπρο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στέφανος Μιχαήλ: Παντρεύτηκε με τη Νάταλι Κάτερ στην Κύπρο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το ζευγάρι έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του, έπειτα από έξι χρόνια σχέσης
Παντρεύτηκαν ο Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ την Κυριακή 31 Αυγούστου στην Κύπρο παρουσία φίλων, συγγενών και συναδέλφων τους.
Το ζευγάρι έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του, έπειτα από έξι χρόνια σχέσης. Μέσα από βίντεο και φωτογραφίες των καλεσμένων του ηθοποιού και της χορεύτριας στα social media κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες από το μυστήριο, αλλά και από τη δεξίωση που ακολούθησε μετά την τελετή.
Ο Στέφανος Μιχαήλ φόρεσε κοστούμι σε μαύρο χρώμα, λευκό πουκάμισο και παπιγιόν, ενώ η σύζυγός του κατέφτασε στην εκκλησία με ένα εντυπωσιακό νυφικό, που είχε μακριά ουρά, ανοιχτή πλάτη και πέπλο. Από τα Instagram stories που στη συνέχεια αναδημοσίευσε ο ηθοποιός στον προσωπικό του λογαριασμό φαίνεται και ο πρώτος χορός του ζευγαριού.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο ηθοποιός τον περασμένο Νοέμβριο, αποκάλυψε ότι η απόκτηση παιδιού είναι κάτι που βρίσκεται ήδη στα σχέδιά τους. «Είναι στα σχέδια ένα παιδί, έρχεται κι αυτό σιγά σιγά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Συνεχίζοντας, σημείωσε ότι δεν τον φοβίζει τόσο η ιδέα της οικογένειας, αλλά κυρίως οι προκλήσεις που συνεπάγεται η ανατροφή ενός παιδιού στο σημερινό κοινωνικό περιβάλλον. «Δεν με φοβίζει τόσο το να αποκτήσω οικογένεια, όσο το να μεγαλώσει ένα παιδί πλέον, με βάση το τι συμβαίνει γύρω μας. Είναι πολλά τα θέματα που υπάρχουν στην κοινωνία, δυστυχώς έχουμε αφοσιωθεί πάνω στην οθόνη», τόνισε.
