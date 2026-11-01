Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Βιτόρια Σερέτι μεταμφιέστηκαν σε «Κοκκινοσκουφίτσα και κακό λύκο» για το Χάλογουιν πάρτι της Κένταλ Τζένερ
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Λεονάρντο Ντι Κάπριο Βιτόρια Σερέτι Χάλογουιν Κένταλ Τζένερ

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Βιτόρια Σερέτι μεταμφιέστηκαν σε «Κοκκινοσκουφίτσα και κακό λύκο» για το Χάλογουιν πάρτι της Κένταλ Τζένερ

Ο 51χρονος ηθοποιός και το 28χρονο μοντέλο διασκέδασαν το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου και έδωσαν τη δική τους εκδοχή στο κλασικό παραμύθι

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Βιτόρια Σερέτι μεταμφιέστηκαν σε «Κοκκινοσκουφίτσα και κακό λύκο» για το Χάλογουιν πάρτι της Κένταλ Τζένερ
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ
Την Κένταλ Τζένερ αποφάσισαν να τιμήσουν ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Βιτόρια Σερέτι με την παρουσία τους στο πάρτι που διοργάνωσε το μοντέλο για το Χάλογουιν και ξεχώρισαν με τη μεταμφίεσή τους.

Ο 51χρονος ηθοποιός και η σύντροφός του ντύθηκαν «Κοκκινοσκουφίτσα και κακός λύκος», με την 28χρονη να φορά μία κόκκινη κάπα, ένα φόρεμα με μαύρο κορσέ και ζαρτιέρες, ενώ στο χέρι της κρατούσε ένα μικρό καλάθι.

Ο Ντι Κάπριο, από την άλλη πλευρά, επέλεξε casual ρούχα και ένα μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ, πάνω στο οποίο στήριζε τη μάσκα του λύκου με μακριούς κυνόδοντες.

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Just Jared (@justjared)


Η Σερέτι μοιράστηκε στιγμιότυπα και στον λογαριασμό της στο Instagram, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει το πρόσωπο του ηθοποιού στην ανάρτησή της.


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Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Βιτόρια Σερέτι μεταμφιέστηκαν σε «Κοκκινοσκουφίτσα και κακό λύκο» για το Χάλογουιν πάρτι της Κένταλ Τζένερ
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Βιτόρια Σερέτι μεταμφιέστηκαν σε «Κοκκινοσκουφίτσα και κακό λύκο» για το Χάλογουιν πάρτι της Κένταλ Τζένερ
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Βιτόρια Σερέτι μεταμφιέστηκαν σε «Κοκκινοσκουφίτσα και κακό λύκο» για το Χάλογουιν πάρτι της Κένταλ Τζένερ


Το ζευγάρι συνδέθηκε για πρώτη φορά πριν από τρία χρόνια, όταν εθεάθη να απολαμβάνει καφέ και παγωτό στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια, ωστόσο έκτοτε προσπαθούν να κρατούν χαμηλό προφίλ, χωρίς να πραγματοποιούν δηλώσεις για τη σχέση τους στα μίντια.
Ιωάννα Μαρίνου
2 ΣΧΟΛΙΑ

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