Μια διαφορετική εικόνα από το Παρίσι των επεισοδίων: Χορευτές αναβίωσαν το «Thriller» μπροστά στον Πύργο του Άιφελ, δείτε βίντεο
Μια διαφορετική εικόνα από το Παρίσι των επεισοδίων: Χορευτές αναβίωσαν το «Thriller» μπροστά στον Πύργο του Άιφελ, δείτε βίντεο
Η διάσημη χορογραφία του Μάικλ Τζάκσον ζωντάνεψε για το Χάλοουιν, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στη γαλλική πρωτεύουσα
Μια διαφορετική εικόνα από εκείνη των επεισοδίων που σημειώθηκαν το Σάββατο (31/10) στο Παρίσι πρόσφεραν δεκάδες χορευτές, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν μπροστά στον Πύργο του Άιφελ και αναβίωσαν τη θρυλική χορογραφία του «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον, με αφορμή το Χάλοουιν. Η ομαδική χορευτική εμφάνιση καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον χρηστών που εντυπωσιάστηκαν από το θέαμα με φόντο ένα από τα διασημότερα μνημεία του κόσμου.
Η εκδήλωση μετέφερε για λίγο την ατμόσφαιρα του εμβληματικού μουσικού βίντεο του 1983 στη γαλλική πρωτεύουσα, με τους συμμετέχοντες να αναπαριστούν τις χαρακτηριστικές κινήσεις των χορευτών που συνοδεύουν τον «βασιλιά της ποπ».
Το στιγμιότυπο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή δημοσιοποιήθηκε την ίδια ημέρα που χιλιάδες πολίτες είχαν βγει στους δρόμους της Γαλλίας για να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ σε αρκετές πόλεις οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις με την αστυνομία.
Στις 31 Οκτωβρίου δημοσίευσε βίντεο με τίτλο «Thriller Michael Jackson Flashmob», στο οποίο παρουσίασε τη δική της εκδοχή της διάσημης χορογραφίας στο Παρίσι.
Η Μπεντάρ εξήγησε ότι το «Thriller» παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χορευτικά κομμάτια όλων των εποχών και ότι ήθελε να το επαναφέρει στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας ειδικά για το Χάλοουιν.
Όπως ανέφερε, η ίδια και οι συνεργάτες της ολοκλήρωσαν την κινηματογράφηση μέσα σε μία νύχτα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό των συμμετεχόντων.
«Το Thriller του Μάικλ Τζάκσον είναι ένας από εκείνους τους χορούς που δεν θα παλιώσουν ποτέ», έγραψε, εξηγώντας ότι, ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια περνούν, η χορογραφία εξακολουθεί να είναι εμβληματική.
Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε ότι το Χάλοουιν δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο χωρίς το συγκεκριμένο τραγούδι.
Η εκδήλωση μετέφερε για λίγο την ατμόσφαιρα του εμβληματικού μουσικού βίντεο του 1983 στη γαλλική πρωτεύουσα, με τους συμμετέχοντες να αναπαριστούν τις χαρακτηριστικές κινήσεις των χορευτών που συνοδεύουν τον «βασιλιά της ποπ».
Des dizaines de personnes rassemblées pour Halloween au pied de la Tour Eiffel reprennent la danse du tube « Thriller » de Michael Jackson pic.twitter.com/SXdfj2Y67B— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) October 31, 2026
Το στιγμιότυπο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή δημοσιοποιήθηκε την ίδια ημέρα που χιλιάδες πολίτες είχαν βγει στους δρόμους της Γαλλίας για να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ σε αρκετές πόλεις οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις με την αστυνομία.
Πώς οργανώθηκε η χορευτική εμφάνισηΠίσω από τη χορευτική παραγωγή βρίσκεται η Ενόλα Μπεντάρ (Enola Bédard), χορεύτρια και δημιουργός περιεχομένου γνωστή για τις χορογραφίες που παρουσιάζει σε δημόσιους χώρους.
Στις 31 Οκτωβρίου δημοσίευσε βίντεο με τίτλο «Thriller Michael Jackson Flashmob», στο οποίο παρουσίασε τη δική της εκδοχή της διάσημης χορογραφίας στο Παρίσι.
Η Μπεντάρ εξήγησε ότι το «Thriller» παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χορευτικά κομμάτια όλων των εποχών και ότι ήθελε να το επαναφέρει στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας ειδικά για το Χάλοουιν.
Όπως ανέφερε, η ίδια και οι συνεργάτες της ολοκλήρωσαν την κινηματογράφηση μέσα σε μία νύχτα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό των συμμετεχόντων.
«Το Thriller του Μάικλ Τζάκσον είναι ένας από εκείνους τους χορούς που δεν θα παλιώσουν ποτέ», έγραψε, εξηγώντας ότι, ανεξάρτητα από το πόσα χρόνια περνούν, η χορογραφία εξακολουθεί να είναι εμβληματική.
Στην ίδια ανάρτηση πρόσθεσε ότι το Χάλοουιν δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο χωρίς το συγκεκριμένο τραγούδι.
Η χορεύτρια κάλεσε επίσης τους ακολούθους της να προτείνουν την επόμενη πόλη στην οποία θα ήθελαν να δουν μια αντίστοιχη χορευτική εμφάνιση.
Σκηνοθετημένο από τον Τζον Λάντις, το βίντεο συνδύασε στοιχεία ταινίας τρόμου, κινηματογραφική αφήγηση και μια χορογραφία που έμελλε να γίνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς.
Η σκηνή στην οποία ο Τζάκσον χορεύει μαζί με μια ομάδα ζόμπι θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές στην ιστορία των μουσικών βίντεο.
Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η χορογραφία εξακολουθεί να αναβιώνει κάθε χρόνο σε εκδηλώσεις για το Χάλοουιν, με επαγγελματίες και ερασιτέχνες χορευτές να αναπαριστούν τις χαρακτηριστικές κινήσεις της.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, περίπου 320.000 πολίτες συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, από τους οποίους 70.000 στο Παρίσι.
Οι περισσότερες διαδηλώσεις εξελίχθηκαν ειρηνικά, ωστόσο κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ ομάδων κουκουλοφόρων και αστυνομικών.
Στο Παρίσι, κοντά στην Πόρτα ντε Σαραντόν, σημειώθηκαν επιθέσεις με πέτρες και βόμβες μολότοφ, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν εκατοντάδες συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο.
Παράλληλα, το Χάλοουιν είχε οδηγήσει σε πολυάριθμες εορταστικές εκδηλώσεις στη γαλλική πρωτεύουσα, με κατοίκους και επισκέπτες να συμμετέχουν σε θεματικές δράσεις και να κυκλοφορούν μεταμφιεσμένοι.
Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η αναβίωση του «Thriller» μπροστά στον Πύργο του Άιφελ πρόσφερε μια εντελώς διαφορετική εικόνα της ίδιας πόλης, αποτυπώνοντας την εορταστική πλευρά του Παρισιού σε μια ημέρα έντονης κοινωνικής κινητοποίησης.
Η χορογραφία που συνδέθηκε με το ΧάλοουινΤο «Thriller», που κυκλοφόρησε το 1982 στο ομώνυμο άλμπουμ του Μάικλ Τζάκσον, απέκτησε ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ποπ μουσικής χάρη στο μουσικό βίντεο που παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 1983.
Σκηνοθετημένο από τον Τζον Λάντις, το βίντεο συνδύασε στοιχεία ταινίας τρόμου, κινηματογραφική αφήγηση και μια χορογραφία που έμελλε να γίνει παγκόσμιο σημείο αναφοράς.
Η σκηνή στην οποία ο Τζάκσον χορεύει μαζί με μια ομάδα ζόμπι θεωρείται μία από τις πιο αναγνωρίσιμες στιγμές στην ιστορία των μουσικών βίντεο.
Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η χορογραφία εξακολουθεί να αναβιώνει κάθε χρόνο σε εκδηλώσεις για το Χάλοουιν, με επαγγελματίες και ερασιτέχνες χορευτές να αναπαριστούν τις χαρακτηριστικές κινήσεις της.
Μια διαφορετική εικόνα από το Παρίσι των επεισοδίωνΤο βίντεο από τον Πύργο του Άιφελ κυκλοφόρησε την ώρα που η γαλλική πρωτεύουσα βρισκόταν στο επίκεντρο ενός νέου κύματος διαδηλώσεων.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας, περίπου 320.000 πολίτες συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, από τους οποίους 70.000 στο Παρίσι.
Οι περισσότερες διαδηλώσεις εξελίχθηκαν ειρηνικά, ωστόσο κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ ομάδων κουκουλοφόρων και αστυνομικών.
Στο Παρίσι, κοντά στην Πόρτα ντε Σαραντόν, σημειώθηκαν επιθέσεις με πέτρες και βόμβες μολότοφ, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν εκατοντάδες συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο.
🚨🇫🇷 ALERTE INFO - SURRÉALISTE : UN GORILLE FACE AUX POLICIERS AU PIED DE LA TOUR EIFFEL— Pulse Monde (@PulseMonde) October 31, 2026
Ce soir au Trocadéro, à Paris, une foule de plus en plus nombreuse se rassemble pour fêter Halloween. Au milieu des jeunes, un homme déguisé en gorille s'est retrouvé nez à nez avec la… pic.twitter.com/z2LQkmsXna
Παράλληλα, το Χάλοουιν είχε οδηγήσει σε πολυάριθμες εορταστικές εκδηλώσεις στη γαλλική πρωτεύουσα, με κατοίκους και επισκέπτες να συμμετέχουν σε θεματικές δράσεις και να κυκλοφορούν μεταμφιεσμένοι.
Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η αναβίωση του «Thriller» μπροστά στον Πύργο του Άιφελ πρόσφερε μια εντελώς διαφορετική εικόνα της ίδιας πόλης, αποτυπώνοντας την εορταστική πλευρά του Παρισιού σε μια ημέρα έντονης κοινωνικής κινητοποίησης.
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