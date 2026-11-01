Μια διαφορετική εικόνα από το Παρίσι των επεισοδίων: Χορευτές αναβίωσαν το «Thriller» μπροστά στον Πύργο του Άιφελ, δείτε βίντεο

Το στιγμιότυπο αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή δημοσιοποιήθηκε την ίδια ημέρα που χιλιάδες πολίτες είχαν βγει στους δρόμους της Γαλλίας για να διαμαρτυρηθούν για την ακρίβεια και την κατάσταση των δημόσιων υπηρεσιών, ενώ σε αρκετές πόλεις οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από συγκρούσεις με την αστυνομία.

Πώς οργανώθηκε η χορευτική εμφάνιση

Η Μπεντάρ εξήγησε ότι το «Thriller» παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα χορευτικά κομμάτια όλων των εποχών και ότι ήθελε να το επαναφέρει στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας ειδικά για το Χάλοουιν.

Όπως ανέφερε, η ίδια και οι συνεργάτες της ολοκλήρωσαν την κινηματογράφηση μέσα σε μία νύχτα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή αριθμό των συμμετεχόντων.

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