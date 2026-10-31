Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Παλιά αγχωνόμουν ότι δεν είχα χρόνο και ότι δεν ήμουν ψυχολογικά έτοιμη για ένα παιδί, αλλά τώρα νιώθω πιο κοντά σε αυτό
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Ηλιάνα Παπαγεωργίου Γιάννης Καραβασάνης Παιδί

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Παλιά αγχωνόμουν ότι δεν είχα χρόνο και ότι δεν ήμουν ψυχολογικά έτοιμη για ένα παιδί, αλλά τώρα νιώθω πιο κοντά σε αυτό

Με χαρά να έρθει, πρόσθεσε το μοντέλο

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Παλιά αγχωνόμουν ότι δεν είχα χρόνο και ότι δεν ήμουν ψυχολογικά έτοιμη για ένα παιδί, αλλά τώρα νιώθω πιο κοντά σε αυτό
Ιωάννα Μαρίνου
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Μία εξομολόγηση έκανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για το κεφάλαιο της μητρότητας, σημειώνοντας πως στο παρελθόν αγχωνόταν πως δεν είχε χρόνο και ότι δεν ήταν ψυχολογικά έτοιμη για να αποκτήσει ένα παιδί, παρόλα αυτά πλέον είναι ανοιχτή σε αυτό το ενδεχόμενο.

Το μοντέλο παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ! και παράλληλα αναφέρθηκε στον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη και στα σχέδιά τους γύρω από το μυστήριο και τη δεξίωση.

Όταν ρωτήθηκε αν νιώθει έτοιμη αυτή την περίοδο της ζωής της να γίνει μητέρα, απάντησε χαρακτηριστικά στον Νίκο Γεωργιάδη: «Εγώ θα ήμουν, το GNTM θα ήταν; Θα μου κρατούσε το μωρό η Ζεν και η Μπέττυ. Δεν μπορώ να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια ήμουν ανοιχτή σε αυτό το ενδεχόμενο, γιατί αγχωνόμουν ότι δεν είχα χρόνο, ότι δεν ήμουν ψυχολογικά έτοιμη, ότι μου συνέβαιναν διάφορα και δεν ένιωθα καλά. Νομίζω τώρα αρχίζω να νιώθω πιο κοντά σε αυτό. Δεν θέλω να το γρουσουζέψω. Αν είναι θέλημα Θεού, με χαρά να έρθει».

Μιλώντας για τις καθυστερήσεις γύρω από τον επικείμενο γάμο της, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τόνισε πως τους περιορίζει πολύ ο χρόνος και δεν καταφέρνουν να προχωρήσουν τις ετοιμασίες με τον σύντροφό της: «Εγώ είχα ενθουσιαστεί τόσο πολύ που αρραβωνιάστηκα σκέφτηκα ότι θα το καταλάβαιναν κιόλας αφού φορούσα δαχτυλίδι, οπότε το είπα μόνη μου. Τι το ήθελα, από τότε με ρωτάνε πότε θα παντρευτώ. Δεν έχω προλάβει να κάνω τις ετοιμασίες. Μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά δεν έχουμε χρόνο με τον Γιάννη. Θέλουμε να το κάνουμε οι δυο μας με αγάπη, να είναι κάτι πολύ προσωπικό, για λίγους και καλούς. Για να γίνει σωστά, πρέπει για λίγο ένας από τους δυο μας –ή και οι δύο– να κάνει πίσω στη δουλειά του. Δυστυχώς, δεν έχουμε το περιθώριο να κάνουμε πίσω αυτή τη περίοδο», είπε.

Για το ενδεχόμενο να κάνει χορευτικό με τον Γιάννη Καραβασάνη στη δεξίωση του γάμου τους, δήλωσε με χιούμορ: «Και αυτό είναι μεγάλη τάση τελευταία. Χορευτικό σίγουρα δεν θα κάνουμε, μην σου πω ότι δεν θα χορέψουμε καν, γιατί ο Γιάννης ντρέπεται πάρα πολύ και δεν θα άντεχε να τον κοιτάζουν εκατό άτομα».
Ιωάννα Μαρίνου
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