Η Σίλια Κριθαριώτη διασκέδασε με τη Σοφία Βεργκάρα στην πιτσαρία της Χάιντι Κλουμ, δείτε βίντεο
Η Σίλια Κριθαριώτη διασκέδασε με τη Σοφία Βεργκάρα στην πιτσαρία της Χάιντι Κλουμ, δείτε βίντεο
Ο ξέφρενος χορός τους και οι αγκαλιές - «Σε ευχαριστούμε για αυτή την υπέροχη βραδιά», έγραψε η σχεδιάστρια
Στην πιτσαρία της Χάιντι Κλουμ διασκέδασε η Σίλια Κριθαριώτη μαζί με τη Σοφία Βεργκάρα και μοιράστηκαν βίντεο από τη βραδιά τους στα social media.
Οι τρεις γυναίκες βρέθηκαν στο Crazy Pizza στο Μανχάταν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου για το τρίτο δείπνο της Κλουμ για το Χάλογουιν, με την Ελληνίδα σχεδιάστρια να απολαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι πίτσας δίπλα στην ηθοποιό, όπως φαίνεται σε ανάρτησή της στο Instagram.
«Σε ευχαριστούμε για αυτή την υπέροχη βραδιά», έγραψε η Σίλια Κριθαριώτη για τη Χάιντι Κλουμ που εκτελούσε χρέη οικοδέσποινας. Στα πλάνα, στη συνέχεια, παρουσιάζεται να έχει σηκωθεί όρθια και να χορεύει μαζί της.
Δείτε το βίντεο
Την ευγνωμοσύνη της απέναντι στην ηθοποιό εξέφρασε και η Σοφία Βεργκάρα μέσα από ανάρτησή της, σημειώνοντας: «Σε ευχαριστούμε για τα γέλια και την καταπληκτική πίτσα. Σ' αγαπώ τόσο πολύ».
Βίντεο στο προφίλ της ανέβασε και η Χάιντι Κλουμ από τη βραδιά, παρουσιάζοντας όλους τους καλεσμένους της και τις εκπλήξεις της βραδιάς.
Η Σίλια Κριθαριώτη και η Σοφία Βεργκάρα μοιράστηκαν ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα στα stories τους. Η σχεδιάστρια έκανε μία κομψή εμφάνιση στο πάρτι, φορώντας ένα στενό μαύρο φόρεμα με φερμουάρ, ενώ η ηθοποιός είχε επιλέξει μία δημιουργία με βαθύ ντεκολτέ και διαφάνειες στα πλευρά και στην πλάτη.
Οι τρεις γυναίκες βρέθηκαν στο Crazy Pizza στο Μανχάταν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου για το τρίτο δείπνο της Κλουμ για το Χάλογουιν, με την Ελληνίδα σχεδιάστρια να απολαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι πίτσας δίπλα στην ηθοποιό, όπως φαίνεται σε ανάρτησή της στο Instagram.
«Σε ευχαριστούμε για αυτή την υπέροχη βραδιά», έγραψε η Σίλια Κριθαριώτη για τη Χάιντι Κλουμ που εκτελούσε χρέη οικοδέσποινας. Στα πλάνα, στη συνέχεια, παρουσιάζεται να έχει σηκωθεί όρθια και να χορεύει μαζί της.
Δείτε το βίντεο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Την ευγνωμοσύνη της απέναντι στην ηθοποιό εξέφρασε και η Σοφία Βεργκάρα μέσα από ανάρτησή της, σημειώνοντας: «Σε ευχαριστούμε για τα γέλια και την καταπληκτική πίτσα. Σ' αγαπώ τόσο πολύ».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Βίντεο στο προφίλ της ανέβασε και η Χάιντι Κλουμ από τη βραδιά, παρουσιάζοντας όλους τους καλεσμένους της και τις εκπλήξεις της βραδιάς.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Σίλια Κριθαριώτη και η Σοφία Βεργκάρα μοιράστηκαν ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα στα stories τους. Η σχεδιάστρια έκανε μία κομψή εμφάνιση στο πάρτι, φορώντας ένα στενό μαύρο φόρεμα με φερμουάρ, ενώ η ηθοποιός είχε επιλέξει μία δημιουργία με βαθύ ντεκολτέ και διαφάνειες στα πλευρά και στην πλάτη.
Η Χάιντι Κλουμ είχε επιλέξει, από την άλλη πλευρά, ένα πορτοκαλί φόρεμα με τούλι και έντονα βολάν, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνες μπότες πάνω από το γόνατο.
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