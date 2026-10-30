Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου του ηθοποιού του «Days of Our Lives» Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι

Εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις 3 Οκτωβρίου, σε ηλικία 62 ετών





Ο ηθοποιός του «Days of Our Lives»





Στην έκθεση της αστυνομίας περιγράφονται οι τελευταίες στιγμές του Κέλκερ Κέλι πριν από τον θάνατό του. Σύμφωνα με την αναφορά του περιστατικού που εξασφάλισε το Page Six, η σύζυγός του, Άλισον Κέλι, τον παρέλαβε από το αεροδρόμιο Spirit στο Μιζούρι περίπου στις 19:30 στις 3 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το σπίτι, ο ηθοποιός παραπονέθηκε για πόνο στο αριστερό του χέρι και στο στήθος, ενώ ζήτησε από τη σύζυγό του να σταματήσει το αυτοκίνητο επειδή ήθελε να κάνει εμετό.







Όταν έφτασαν στο σπίτι, ο ηθοποιός άλλαξε ρούχα και ξάπλωσε στο κρεβάτι τους, ωστόσο εξακολουθούσε να αισθάνεται πόνο και ζήτησε από τη σύζυγό του να του δώσει μια ασπιρίνη.



Η Άλισον κατευθύνθηκε προς την κουζίνα για να πάρει την ασπιρίνη και όταν επέστρεψε στο δωμάτιό τους, βρήκε τον σύζυγό της χωρίς τις αισθήσεις του. Η πρώτη της κίνηση ήταν να καλέσει το 911.



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Στην αναφορά της, η Άλισον είχε δηλώσει ότι ο σύζυγός της δεν είχε ιστορικό προβλημάτων υγείας και δεν λάμβανε κάποια συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή.



Λίγες ημέρες πριν γίνει γνωστή η επίσημη αιτία θανάτου, είχε δημοσιοποιηθεί το ηχητικό της κλήσης στο 911, το οποίο αποκάλυπτε ότι ο ηθοποιός είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή και είχε βρεθεί στο κρεβάτι του.



«Ο καλών δεν μπορεί να απομακρύνει τον ασθενή από το κρεβάτι», ακούγεται να λέει ένας αστυνομικός που έφτασε στο σημείο.



Σε αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια αποδόθηκε ο θάνατος του Ρόμπερτ Κέλκερ Κέλι , η οποία προκάλεσε καρδιακή ανακοπή.Ο ηθοποιός του «Days of Our Lives» έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών στις 3 Οκτωβρίου, με την επίσημη αιτία θανάτου του να επιβεβαιώνεται τέσσερις εβδομάδες μετά τον θάνατό του από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της περιοχής του Σεντ Τσαρλς στο Μιζούρι.Στην έκθεση της αστυνομίας περιγράφονται οι τελευταίες στιγμές του Κέλκερ Κέλι πριν από τον θάνατό του. Σύμφωνα με την αναφορά του περιστατικού που εξασφάλισε το Page Six, η σύζυγός του, Άλισον Κέλι, τον παρέλαβε από το αεροδρόμιο Spirit στο Μιζούρι περίπου στις 19:30 στις 3 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το σπίτι, ο ηθοποιός παραπονέθηκε για πόνο στο αριστερό του χέρι και στο στήθος, ενώ ζήτησε από τη σύζυγό του να σταματήσει το αυτοκίνητο επειδή ήθελε να κάνει εμετό.«Η Άλισον ανέφερε ότι ρώτησε τον Ρόμπερτ αν χρειαζόταν να πάει στο νοσοκομείο, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε και της ζήτησε να τον πάει στο σπίτι ώστε να ξαπλώσει», αναφέρεται χαρακτηριστικά.Όταν έφτασαν στο σπίτι, ο ηθοποιός άλλαξε ρούχα και ξάπλωσε στο κρεβάτι τους, ωστόσο εξακολουθούσε να αισθάνεται πόνο και ζήτησε από τη σύζυγό του να του δώσει μια ασπιρίνη.Η Άλισον κατευθύνθηκε προς την κουζίνα για να πάρει την ασπιρίνη και όταν επέστρεψε στο δωμάτιό τους, βρήκε τον σύζυγό της χωρίς τις αισθήσεις του. Η πρώτη της κίνηση ήταν να καλέσει το 911.Όταν η αστυνομία και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων της κομητείας Σεντ Τσαρλς έφτασαν στο σημείο, επιχείρησαν να επαναφέρουν τον Κέλκερ Κέλι, ωστόσο διαπιστώθηκε νεκρός στις 21:09 εκείνο το βράδυ.Στην αναφορά της, η Άλισον είχε δηλώσει ότι ο σύζυγός της δεν είχε ιστορικό προβλημάτων υγείας και δεν λάμβανε κάποια συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή.Λίγες ημέρες πριν γίνει γνωστή η επίσημη αιτία θανάτου, είχε δημοσιοποιηθεί το ηχητικό της κλήσης στο 911, το οποίο αποκάλυπτε ότι ο ηθοποιός είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή και είχε βρεθεί στο κρεβάτι του.«Ο καλών δεν μπορεί να απομακρύνει τον ασθενή από το κρεβάτι», ακούγεται να λέει ένας αστυνομικός που έφτασε στο σημείο.

Ο τηλεφωνητής ενημέρωσε ότι οι μονάδες έσπευδαν στο σημείο και ότι «η ΚΑΡΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη».



Ένας ακόμη διασώστης ανέφερε ότι επρόκειτο για «έναν άνδρα 62 ετών» που «δεν αναπνέει» και «δεν έχει τις αισθήσεις του».



Μια αυτοματοποιημένη φωνή ανέφερε επίσης «καρδιακή ανακοπή» στη διεύθυνση του Κέλκερ Κέλι.