Ο Τζος Μπρόλιν ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για το πανκ συγκρότημα που ήταν μέλος
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Τζος Μπρόλιν Ντοκιμαντέρ

Ο Τζος Μπρόλιν ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για το πανκ συγκρότημα που ήταν μέλος

Ο ηθοποιός συμμετείχε στους Cito Vice Squad, οι οποίοι εξελίχθηκαν στη μπάντα Rich Kids On LSD

Ο Τζος Μπρόλιν ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για το πανκ συγκρότημα που ήταν μέλος
Ντοκιμαντέρ ετοιμάζει αυτή την περίοδο ο Τζος Μπρόλιν, για το πανκ συγκρότημα του οποίου ήταν μέλος στην εφηβεία του, τους Cito Vice Squad, οι οποίοι στη συνέχεια εξελίχθηκαν στο hardcore συγκρότημα Rich Kids On LSD.

Σε συνέντευξή του στο Nme για τα χρόνια που πέρασε στην πανκ σκηνή του Λος Άντζελες, ο Αμερικανός ηθοποιός ανέφερε ότι συνήθιζε να βγαίνει κρυφά από το παράθυρο του υπνοδωματίου του τη νύχτα και να πηγαίνει οδικώς στον θρυλικό χώρο συναυλιών «Godzilla’s» - έναν χώρο τον οποίο παρομοιάζει με το εμβληματικό στέκι της Νέας Υόρκης, CBGB.

«Βλέπαμε εκπληκτικά συγκροτήματα, όπως οι Beer Guts, οι Circle Jerks και οι Black Flag», δήλωσε, προσθέτοντας ότι στη σκηνή συμμετείχαν επίσης οι Dead Kennedys και οι Wasted Youth.



Αναφερόμενος στην περίοδο που συμμετείχε στους Cito Vice Squad, συγκρότημα το οποίο δημιούργησε μαζί με τον «κολλητό» του, Τζέισον Σίαρς, δήλωσε: «Αντλούσαμε πολύ έμπνευση από τους Sex Pistols. Ήταν, μάλλον, το συγκρότημα που έδωσε το έναυσμα για όλα». Ο Σίαρς και ένα άλλο μέλος των Cito Vice Squad, ο Ρίτσαρντ «Μπόμερ» Μαντζούλο, προχώρησαν αργότερα στη δημιουργία του hardcore skatepunk συγκροτήματος Rich Kids On LSD.

«Ήμουν σε μια πολύ κακή, "garage" εκδοχή (των Rich Kids On LSD) που λεγόταν Cito Vice Squad», ανέφερε ο Μπρόλιν χαρακτηρίζοντας το όνομα του συγκροτήματος «εντελώς χαζό».

«Εγώ έπαιζα ντραμς, αλλά δεν ήμουν καλός ντράμερ. Κι ύστερα ήρθε ο Μπόμερ. Ήταν ένας εκπληκτικός, πραγματικά εκπληκτικός μουσικός. Αυτοδίδακτος, μπορούσε να παίξει μπάσο, κιθάρα, ντραμς και πιάνο. Αργότερα ασχολήθηκε και με τη σύνθεση. Ήταν απίστευτο», εξήγησε. «Η ιδέα να είσαι σε ένα συγκρότημα είναι πάντα υπέροχη. Βλέπεις πολλούς ηθοποιούς να προσπαθούν να διατηρήσουν αυτή την παράλληλη ενασχόληση. Και το καταλαβαίνω. Δεν ταιριάζει σε όλους, αλλά το καταλαβαίνω», τόνισε.

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«Αυτή τη στιγμή ετοιμάζουμε ένα ντοκιμαντέρ για αυτούς τους τύπους και συζητάμε με τη δημιουργό ταινιών Έιμι Μπεργκ για την πανκ σκηνή του Λος Άντζελες», πρόσθεσε.

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