Ιουλία Καλλιμάνη για τον γάμο της: Δεν ξέρω καν πώς βγήκε, δεν θέλω να δημοσιοποιώ την προσωπική μου ζωή
Ιουλία Καλλιμάνη για τον γάμο της: Δεν ξέρω καν πώς βγήκε, δεν θέλω να δημοσιοποιώ την προσωπική μου ζωή
Η τραγουδίστρια παντρεύτηκε τον Μιχάλη Τουρατζίδη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, με την είδηση να γίνεται γνωστή μερικές εβδομάδες αργότερα
Την απορία της για το πώς δημοσιοποιήθηκε ο γάμος της εξέφρασε η Ιουλία Καλλιμάνη. Η τραγουδίστρια παντρεύτηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τον Μιχάλη Τουρατζίδη την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Σε πρόσφατη συνέντευξή της, ξεκαθάρισε ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της δεν επιθυμεί να εκθέτει την προσωπική της ζωή.
«Μια χαρά προστατεύεις τη ζωή σου. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όπως και ο Μιχάλης, δεν θέλουμε να βγάζουμε την προσωπική μας ζωή. Δεν ήθελα καθόλου. Δεν ξέρω καν πώς βγήκε. Δεν σου κρύβω ότι… δεν θέλω ρε παιδί μου καθόλου. Δεν θέλω να μιλάω για τη ζωή μου. Θεωρώ ότι δεν αφορά κανέναν. Είμαι ευτυχισμένη, είμαι καλά», δήλωσε η Ιουλία Καλλιμάνη, στο πλαίσιο συνέντευξής της στο Cosmoradio, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.
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Στην ίδια συνέντευξη τοποθετήθηκε και σχετικά με την κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νικο Καρβέλα, εκφράζοντας την ελπίδα να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους και να συμφιλιωθούν. Επίσης, επισήμανε ότι τα τραγούδια του συνθέτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την Άννα Βίσση και πως, ακόμη κι αν τα ερμηνεύσουν άλλοι καλλιτέχνες, το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο.
Συγκεκριμένα, η Ιουλία Καλλιμάνη ανέφερε ότι: «Στενάχωρο γιατί είναι δύο άνθρωποι που τους θαυμάζω πάρα πολύ και τους δύο το ίδιο. Και εύχομαι να τα βρούνε, να μονιάσουν ξανά. Και αν δεν λέει η Άννα τα τραγούδια της και τα τραγούδια του Νίκου, ποιος θα τα λέει; Εγώ ας πούμε; ΟΚ, θα τα πω κι εγώ. Δεν είναι το ίδιο αγάπη μου. Εύχομαι να μην ισχύει όλο αυτό το πράγμα».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
«Μια χαρά προστατεύεις τη ζωή σου. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όπως και ο Μιχάλης, δεν θέλουμε να βγάζουμε την προσωπική μας ζωή. Δεν ήθελα καθόλου. Δεν ξέρω καν πώς βγήκε. Δεν σου κρύβω ότι… δεν θέλω ρε παιδί μου καθόλου. Δεν θέλω να μιλάω για τη ζωή μου. Θεωρώ ότι δεν αφορά κανέναν. Είμαι ευτυχισμένη, είμαι καλά», δήλωσε η Ιουλία Καλλιμάνη, στο πλαίσιο συνέντευξής της στο Cosmoradio, με το σχετικό απόσπασμα να προβάλλεται στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου.
Δείτε το βίντεο
Στην ίδια συνέντευξη τοποθετήθηκε και σχετικά με την κόντρα της Άννας Βίσση με τον Νικο Καρβέλα, εκφράζοντας την ελπίδα να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους και να συμφιλιωθούν. Επίσης, επισήμανε ότι τα τραγούδια του συνθέτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την Άννα Βίσση και πως, ακόμη κι αν τα ερμηνεύσουν άλλοι καλλιτέχνες, το αποτέλεσμα δεν θα είναι το ίδιο.
Συγκεκριμένα, η Ιουλία Καλλιμάνη ανέφερε ότι: «Στενάχωρο γιατί είναι δύο άνθρωποι που τους θαυμάζω πάρα πολύ και τους δύο το ίδιο. Και εύχομαι να τα βρούνε, να μονιάσουν ξανά. Και αν δεν λέει η Άννα τα τραγούδια της και τα τραγούδια του Νίκου, ποιος θα τα λέει; Εγώ ας πούμε; ΟΚ, θα τα πω κι εγώ. Δεν είναι το ίδιο αγάπη μου. Εύχομαι να μην ισχύει όλο αυτό το πράγμα».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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