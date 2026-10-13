Κατερίνα Καινούργιου: Άκουσα πάρα πολλά που έγινα μητέρα στα 41 μου, κρίνουν ακόμα κι αυτό
Κατερίνα Καινούργιου: Άκουσα πάρα πολλά που έγινα μητέρα στα 41 μου, κρίνουν ακόμα κι αυτό
Λένε «έγινες πολύ μεγάλη μάνα» ανέφερε η παρουσιάστρια σε συζήτηση για τον ηλικιακό ρατσισμό
Στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε επειδή έγινε μητέρα στα 41 της αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, τονίζοντας πως στο πλαίσιο του ηλικιακού ρατσισμού, ο κόσμος εξακολουθεί να κρίνει ακόμη και αυτό.
Αφορμή για την προσωπική εξομολόγηση της παρουσιάστριας στάθηκε ένα βίντεο που δημοσίευσε η Μαρία Μπακοδήμου, μέσω του οποίου μίλησε για τα προσβλητικά σχόλια που δέχεται σχετικά με την ηλικία της. Αρχικά, η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε, ότι συμφωνεί με όσα είπε η παρουσιάστρια, προσθέτοντας πως έχει δεχτεί και η ίδια σχόλια για την ηλικία της: «Εξαιρετική. Πολύ ωραία τα είπε. Και εδώ εμένα με γράφουνε γριά που είμαι λίγο μικρότερη από την Μπακοδήμου. Δεν δίνουμε σημασία σε αυτά».
Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί επιλέγει να μιλά δημόσια για την ηλικία της, διευκρινίζοντας πως σέβεται τις γυναίκες που προτιμούν να μην την αποκαλύπτουν. Παράλληλα, μίλησε για την κριτική που δέχτηκε όταν έγινε μητέρα στα 41 της χρόνια, τονίζοντας πως δεν θεωρεί σωστό να επικρίνεται μια γυναίκα για κάτι τέτοιο.
Όπως είπε: «Εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη λογική, γι αυτό και λέω την ηλικία μου. Σέβομαι όμως τις γυναίκες που δεν θέλουν να πουν δημόσια την ηλικία τους. Να το ξεκαθαρίσω και αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όσο πιο πολύ μεγαλώνει μια γυναίκα, τόσο πιο έμπειρη είναι, τόσο πιο κατασταλαγμένη είναι. Εμένα μ’ αρέσουν και οι γυναίκες που είναι την ηλικία τους. Αυτή είναι η δική μου άποψη, οπότε όσο πιο πολύ μεγαλώνω, τόσο πιο πολύ αγαπάω και τον εαυτό μου. Δηλαδή εγώ άκουσα πάρα πολλά που έγινα μητέρα στα 41 μου. Κρίνει κάποιος μέχρι και αυτό, ότι έγινες πολύ μεγάλη μάνα. Που εντάξει, βιολογικά καλό είναι πολλές φορές ίσως να προσπαθούμε νωρίτερα, αλλά μπορεί να συμβεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Όχι, να το κατακρίνεις».
Δείτε το βίντεο
Η παρουσιάστρια έγινε για πρώτη φορά μητέρα τον Απρίλιο, αποκτώντας την κόρη της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, με τον οποίο είναι σε σχέση από το 2024.
Αφορμή για την προσωπική εξομολόγηση της παρουσιάστριας στάθηκε ένα βίντεο που δημοσίευσε η Μαρία Μπακοδήμου, μέσω του οποίου μίλησε για τα προσβλητικά σχόλια που δέχεται σχετικά με την ηλικία της. Αρχικά, η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε, ότι συμφωνεί με όσα είπε η παρουσιάστρια, προσθέτοντας πως έχει δεχτεί και η ίδια σχόλια για την ηλικία της: «Εξαιρετική. Πολύ ωραία τα είπε. Και εδώ εμένα με γράφουνε γριά που είμαι λίγο μικρότερη από την Μπακοδήμου. Δεν δίνουμε σημασία σε αυτά».
Στη συνέχεια, εξήγησε γιατί επιλέγει να μιλά δημόσια για την ηλικία της, διευκρινίζοντας πως σέβεται τις γυναίκες που προτιμούν να μην την αποκαλύπτουν. Παράλληλα, μίλησε για την κριτική που δέχτηκε όταν έγινε μητέρα στα 41 της χρόνια, τονίζοντας πως δεν θεωρεί σωστό να επικρίνεται μια γυναίκα για κάτι τέτοιο.
Όπως είπε: «Εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη λογική, γι αυτό και λέω την ηλικία μου. Σέβομαι όμως τις γυναίκες που δεν θέλουν να πουν δημόσια την ηλικία τους. Να το ξεκαθαρίσω και αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όσο πιο πολύ μεγαλώνει μια γυναίκα, τόσο πιο έμπειρη είναι, τόσο πιο κατασταλαγμένη είναι. Εμένα μ’ αρέσουν και οι γυναίκες που είναι την ηλικία τους. Αυτή είναι η δική μου άποψη, οπότε όσο πιο πολύ μεγαλώνω, τόσο πιο πολύ αγαπάω και τον εαυτό μου. Δηλαδή εγώ άκουσα πάρα πολλά που έγινα μητέρα στα 41 μου. Κρίνει κάποιος μέχρι και αυτό, ότι έγινες πολύ μεγάλη μάνα. Που εντάξει, βιολογικά καλό είναι πολλές φορές ίσως να προσπαθούμε νωρίτερα, αλλά μπορεί να συμβεί και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Όχι, να το κατακρίνεις».
Δείτε το βίντεο
Η παρουσιάστρια έγινε για πρώτη φορά μητέρα τον Απρίλιο, αποκτώντας την κόρη της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, με τον οποίο είναι σε σχέση από το 2024.
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