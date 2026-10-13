Μαρία Μπακοδήμου: Έχουν γράψει για εμένα και πολύ νεότερες γυναίκες «είσαι γριά», εγώ δεν θα απολογηθώ για τα χρόνια μου

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη διαφορετική αντιμετώπιση, όπως σημείωσε, που ισχύει για τους άντρες και τις γυναίκες όσο μεγαλώνουν

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Η

Μαρία Μπακοδήμου

υπογράμμισε ακόμη, ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να αισθάνονται την ανάγκη να απολογούνται για την ηλικία τους, καθώς έχουν το δικαίωμα να συνεχίζουν να κάνουν σχέδια και να ζουν όπως επιθυμούν, ανεξάρτητα από τα χρόνια τους:

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Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η παρουσιάστρια έθεσε ξανά το ζήτημα των σχολίων που υποδεικνύουν στις γυναίκες πώς πρέπει να συμπεριφέρονται λόγω ηλικίας, τονίζοντας ότι ο σεβασμός δεν θα πρέπει να συνδέεται με τη νεότητα:

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