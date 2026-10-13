Μαρία Μπακοδήμου: Έχουν γράψει για εμένα και πολύ νεότερες γυναίκες «είσαι γριά», εγώ δεν θα απολογηθώ για τα χρόνια μου
Μαρία Μπακοδήμου: Έχουν γράψει για εμένα και πολύ νεότερες γυναίκες «είσαι γριά», εγώ δεν θα απολογηθώ για τα χρόνια μου
Ξαφνικά η ηλικία γίνεται όπλο και θέλω να ρωτήσω: «από πότε το να μεγαλώνεις είναι ελάττωμα;» σημείωσε η παρουσιάστρια
Σε σχόλια σχόλια που κατά καιρούς δέχεται για την ηλικία της αναφέρθηκε η Μαρία Μπακοδήμου, τονίζοντας πως εκείνη, αλλά και νεότερες σε ηλικία γυναίκες έχουν χαρακτηριστεί ως «γριές», ξεκαθαρίζοντας σε ό,τι αφορά την ίδια ότι δεν πρόκειται να απολογηθεί για τα χρόνια της.
Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε η παρουσιάστρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, μίλησε για τον ηλικιακό ρατσισμό που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, επισημαίνοντας ότι έχει διαβάσει ανάλογα σχόλια τόσο για την ίδια όσο και για πολύ νεότερες γυναίκες.
Κοιτάζοντας την κάμερα του κινητού της, η Μαρία Μπακοδήμου είπε αρχικά: «”Είσαι γριά”. Το γράφει κάποιος κάτω από μία φωτογραφία σου και περιμένει να σε πληγώσει. Το ‘χω διαβάσει για μένα και για πολύ νεότερες γυναίκες και ξαφνικά η ηλικία γίνεται όπλο και θέλω να ρωτήσω: από πότε το να μεγαλώνεις είναι ελάττωμα; Τι ακριβώς πρέπει να ντραπώ; Ότι ζω πολλά χρόνια; Και ειδικά για τις γυναίκες η ηλικία πολλές φορές γίνεται κατηγορία».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη διαφορετική αντιμετώπιση, όπως σημείωσε, που ισχύει για τους άντρες και τις γυναίκες όσο μεγαλώνουν: «Στον άντρα τα γκρίζα μαλλιά προσθέτουν γοητεία, η κοιλιά θυμίζει λίγο τον μπαμπά σου. Στη γυναίκα όμως τα χρόνια είναι κάτι που πρέπει να κρύψει, σαν η αξία μας να εξαρτάται από το πόσο καλά μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν περνάει ο χρόνος. Και ναι, τέτοια σχόλια τα έχω λάβει και από γυναίκες. Μην σου πω κυρίως από γυναίκες».
Η Μαρία Μπακοδήμου υπογράμμισε ακόμη, ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να αισθάνονται την ανάγκη να απολογούνται για την ηλικία τους, καθώς έχουν το δικαίωμα να συνεχίζουν να κάνουν σχέδια και να ζουν όπως επιθυμούν, ανεξάρτητα από τα χρόνια τους: «Και εκεί αναρωτιέμαι: τι μας έχουν μάθει για την αξία μας, για να χρησιμοποιούμε τα χρόνια μιας άλλης γυναίκας εναντίον της; Μια γυναίκα που μεγαλώνει εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να ερωτεύεται, να κάνει καινούρια σχέδια, να δημιουργεί, να ντύνεται όπως θέλει και να βγαίνει μπροστά, χωρίς να ζητάει συγγνώμη για την ηλικία της. Εγώ δεν θα απολογηθώ για τα χρόνια μου, γιατί θέλω κι άλλα, πολλά».
Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η παρουσιάστρια έθεσε ξανά το ζήτημα των σχολίων που υποδεικνύουν στις γυναίκες πώς πρέπει να συμπεριφέρονται λόγω ηλικίας, τονίζοντας ότι ο σεβασμός δεν θα πρέπει να συνδέεται με τη νεότητα: «Σου έχουν πει ποτέ "τώρα στην ηλικία σου…" για να σου υποδείξουν πώς πρέπει να ζεις; Δεν χρωστάμε σε κανέναν να μένουμε νέες για να αξίζουμε σεβασμό».
Μέσα από βίντεο που δημοσίευσε η παρουσιάστρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, μίλησε για τον ηλικιακό ρατσισμό που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες, επισημαίνοντας ότι έχει διαβάσει ανάλογα σχόλια τόσο για την ίδια όσο και για πολύ νεότερες γυναίκες.
Κοιτάζοντας την κάμερα του κινητού της, η Μαρία Μπακοδήμου είπε αρχικά: «”Είσαι γριά”. Το γράφει κάποιος κάτω από μία φωτογραφία σου και περιμένει να σε πληγώσει. Το ‘χω διαβάσει για μένα και για πολύ νεότερες γυναίκες και ξαφνικά η ηλικία γίνεται όπλο και θέλω να ρωτήσω: από πότε το να μεγαλώνεις είναι ελάττωμα; Τι ακριβώς πρέπει να ντραπώ; Ότι ζω πολλά χρόνια; Και ειδικά για τις γυναίκες η ηλικία πολλές φορές γίνεται κατηγορία».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη διαφορετική αντιμετώπιση, όπως σημείωσε, που ισχύει για τους άντρες και τις γυναίκες όσο μεγαλώνουν: «Στον άντρα τα γκρίζα μαλλιά προσθέτουν γοητεία, η κοιλιά θυμίζει λίγο τον μπαμπά σου. Στη γυναίκα όμως τα χρόνια είναι κάτι που πρέπει να κρύψει, σαν η αξία μας να εξαρτάται από το πόσο καλά μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν περνάει ο χρόνος. Και ναι, τέτοια σχόλια τα έχω λάβει και από γυναίκες. Μην σου πω κυρίως από γυναίκες».
Η Μαρία Μπακοδήμου υπογράμμισε ακόμη, ότι οι γυναίκες δεν θα πρέπει να αισθάνονται την ανάγκη να απολογούνται για την ηλικία τους, καθώς έχουν το δικαίωμα να συνεχίζουν να κάνουν σχέδια και να ζουν όπως επιθυμούν, ανεξάρτητα από τα χρόνια τους: «Και εκεί αναρωτιέμαι: τι μας έχουν μάθει για την αξία μας, για να χρησιμοποιούμε τα χρόνια μιας άλλης γυναίκας εναντίον της; Μια γυναίκα που μεγαλώνει εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να ερωτεύεται, να κάνει καινούρια σχέδια, να δημιουργεί, να ντύνεται όπως θέλει και να βγαίνει μπροστά, χωρίς να ζητάει συγγνώμη για την ηλικία της. Εγώ δεν θα απολογηθώ για τα χρόνια μου, γιατί θέλω κι άλλα, πολλά».
Στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram, η παρουσιάστρια έθεσε ξανά το ζήτημα των σχολίων που υποδεικνύουν στις γυναίκες πώς πρέπει να συμπεριφέρονται λόγω ηλικίας, τονίζοντας ότι ο σεβασμός δεν θα πρέπει να συνδέεται με τη νεότητα: «Σου έχουν πει ποτέ "τώρα στην ηλικία σου…" για να σου υποδείξουν πώς πρέπει να ζεις; Δεν χρωστάμε σε κανέναν να μένουμε νέες για να αξίζουμε σεβασμό».
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