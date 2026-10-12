Σιλβέστερ Σταλόνε: Η συνεργασία μας έχει αλλάξει εντελώς τη σχέση μας, είπε η κόρη του
Σιλβέστερ Σταλόνε: Η συνεργασία μας έχει αλλάξει εντελώς τη σχέση μας, είπε η κόρη του
Η Σκάρλετ Ρόουζ Σταλόνε εμφανίζεται στο πλευρό του διάσημου ηθοποιού στη σειρά Tulsa King
Τις αλλαγές που έφερε στη σχέση της με τον πατέρα της η συνεργασία τους επισήμανε η κόρη του Σιλβέστερ Σταλόνε. Η Σκάρλετ Ρόουζ Σταλόνε εμφανίζεται στο πλευρό του διάσημου ηθοποιού στην αστυνομική δραματική σειρά του Paramount+, Tulsa King.
Μεταφέροντας την εμπειρία της από τη συνύπαραξή τους στη μικρή οθόνη δήλωσε ότι άλλαξε «εντελώς» τη σχέση τους. Μιλώντας στο PEOPLE, η 24χρονη Σκάρλετ, εξήγησε: «Έχει αλλάξει εντελώς τη σχέση μας, κατά 180 μοίρες. Συνεργαζόμαστε τα τελευταία πέντε χρόνια, οπότε πλέον όλο αυτό μας βγαίνει πολύ φυσικά».
Η σειρά Tulsa King, που έκανε πρεμιέρα το 2022, επιστρέφει με την τέταρτη σεζόν της την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Η Σκάρλετ Ρόουζ Σταλόνε εξήγησε στη συνέχεια ότι εκτιμά ιδιαίτερα τον χρόνο που έχει πλέον την ευκαιρία να περνά με τον πατέρα της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.
«Παλαιότερα δούλευε συνεχώς, οπότε το να έχουμε επιτέλους την ευκαιρία να συνεργαστούμε είναι κάτι πραγματικά υπέροχο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Έχουμε έρθει πιο κοντά ως φίλοι. Έχουμε γίνει πραγματικά φίλοι. Γνωριστήκαμε ουσιαστικά και μάθαμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, με τις καλές και τις δύσκολες στιγμές της».
Η Σκάρλετ, την οποία ο Σιλβέστερ Σταλόνε έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν, αποκάλυψε επίσης ότι ο πατέρας της συνηθίζει να την πειράζει στα γυρίσματα. «Με πειράζει συνέχεια», είπε και εξήγησε: «Έχει την τάση να προφέρει πολύ καθαρά κάθε λέξη και χρησιμοποιεί έναν πολύ παλιομοδίτικο τρόπο ομιλίας. Εγώ, προφανώς, ανήκω στη γενιά Ζ. Έτσι, τον βλέπω στο βάθος να σχηματίζει με τα χείλη του τις λέξεις με αυτόν τον τρόπο. Τότε τον κοιτάζω και του λέω: “Αν μιλούσα έτσι, θα έδειχνα όσο εσύ. Δεν μπορώ να μιλάω με αυτόν τον τρόπο”».
Στη συνέχεια, σημείωσε: «Γελάμε πραγματικά πολύ μαζί και μερικές φορές κοροϊδεύουμε ο ένας τον άλλον. Είναι η καλύτερη εμπειρία που θα μπορούσα να έχω».
Στη σειρά ο Σιλβέστερ Σταλόνε υποδύεται τον Ντουάιτ «Ο Στρατηγός» Μανφρέντι, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της μαφίας της Νέας Υόρκης, ο οποίος εξορίζεται στην Τάλσα της Οκλαχόμα, αφού έχει περάσει 25 χρόνια στη φυλακή. Η Σκάρλετ υποδύεται τη Σπένσερ, μια υπάλληλο καφετέριας που γνωρίζει τον Μανφρέντι και συνομιλεί μαζί του. Αργότερα, εργάζεται ως βοηθός στους στάβλους και φροντίστρια αλόγων στο ράντσο Φενάριο, το οποίο εμπλέκεται στις εγκληματικές δραστηριότητες του Μανφρέντι.
Μέχρι τώρα, η Σπένσερ εμφανιζόταν στη σειρά ως δευτερεύων χαρακτήρας, όμως στην τέταρτη σεζόν αποκτά πλέον σταθερή παρουσία. Η Σκάρλετ εξομολογήθηκε ότι ένιωσε τόσο «ενθουσιασμό» όσο και «τρόμο» όταν έμαθε τα νέα.
«Ήμουν πανευτυχής όταν το έμαθα. Ειλικρινά, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Ταυτόχρονα, όμως, φοβήθηκα και ήθελα απλώς να κάνω τους πάντες περήφανους. Στο τέλος της ημέρας, το μόνο που ήθελα ήταν να δουλέψω όσο πιο σκληρά μπορούσα και να κάνω τους πάντες περήφανους».
Η νεαρή ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι οι θεατές μπορούν να περιμένουν μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη για τον χαρακτήρα της στην επερχόμενη σεζόν. «Νομίζω ότι αυτή τη σεζόν εξελίσσομαι πραγματικά ως χαρακτήρας και οι θεατές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την προσωπικότητά μου, αλλά και τις καλές και τις δύσκολες στιγμές μου. Ελπίζω ειλικρινά να το απολαύσουν όλοι», σημείωσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Μεταφέροντας την εμπειρία της από τη συνύπαραξή τους στη μικρή οθόνη δήλωσε ότι άλλαξε «εντελώς» τη σχέση τους. Μιλώντας στο PEOPLE, η 24χρονη Σκάρλετ, εξήγησε: «Έχει αλλάξει εντελώς τη σχέση μας, κατά 180 μοίρες. Συνεργαζόμαστε τα τελευταία πέντε χρόνια, οπότε πλέον όλο αυτό μας βγαίνει πολύ φυσικά».
Η σειρά Tulsa King, που έκανε πρεμιέρα το 2022, επιστρέφει με την τέταρτη σεζόν της την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Η Σκάρλετ Ρόουζ Σταλόνε εξήγησε στη συνέχεια ότι εκτιμά ιδιαίτερα τον χρόνο που έχει πλέον την ευκαιρία να περνά με τον πατέρα της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.
«Παλαιότερα δούλευε συνεχώς, οπότε το να έχουμε επιτέλους την ευκαιρία να συνεργαστούμε είναι κάτι πραγματικά υπέροχο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Έχουμε έρθει πιο κοντά ως φίλοι. Έχουμε γίνει πραγματικά φίλοι. Γνωριστήκαμε ουσιαστικά και μάθαμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, με τις καλές και τις δύσκολες στιγμές της».
Η Σκάρλετ, την οποία ο Σιλβέστερ Σταλόνε έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Τζένιφερ Φλάβιν, αποκάλυψε επίσης ότι ο πατέρας της συνηθίζει να την πειράζει στα γυρίσματα. «Με πειράζει συνέχεια», είπε και εξήγησε: «Έχει την τάση να προφέρει πολύ καθαρά κάθε λέξη και χρησιμοποιεί έναν πολύ παλιομοδίτικο τρόπο ομιλίας. Εγώ, προφανώς, ανήκω στη γενιά Ζ. Έτσι, τον βλέπω στο βάθος να σχηματίζει με τα χείλη του τις λέξεις με αυτόν τον τρόπο. Τότε τον κοιτάζω και του λέω: “Αν μιλούσα έτσι, θα έδειχνα όσο εσύ. Δεν μπορώ να μιλάω με αυτόν τον τρόπο”».
Scarlet Rose Stallone Shares How Working with Her Dad Sylvester Has ‘Completely Changed’ Their Relationship (Exclusive) https://t.co/MOJwV67iAk— People (@people) October 11, 2026
Στη σειρά ο Σιλβέστερ Σταλόνε υποδύεται τον Ντουάιτ «Ο Στρατηγός» Μανφρέντι, ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της μαφίας της Νέας Υόρκης, ο οποίος εξορίζεται στην Τάλσα της Οκλαχόμα, αφού έχει περάσει 25 χρόνια στη φυλακή. Η Σκάρλετ υποδύεται τη Σπένσερ, μια υπάλληλο καφετέριας που γνωρίζει τον Μανφρέντι και συνομιλεί μαζί του. Αργότερα, εργάζεται ως βοηθός στους στάβλους και φροντίστρια αλόγων στο ράντσο Φενάριο, το οποίο εμπλέκεται στις εγκληματικές δραστηριότητες του Μανφρέντι.
Μέχρι τώρα, η Σπένσερ εμφανιζόταν στη σειρά ως δευτερεύων χαρακτήρας, όμως στην τέταρτη σεζόν αποκτά πλέον σταθερή παρουσία. Η Σκάρλετ εξομολογήθηκε ότι ένιωσε τόσο «ενθουσιασμό» όσο και «τρόμο» όταν έμαθε τα νέα.
«Ήμουν πανευτυχής όταν το έμαθα. Ειλικρινά, ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Ταυτόχρονα, όμως, φοβήθηκα και ήθελα απλώς να κάνω τους πάντες περήφανους. Στο τέλος της ημέρας, το μόνο που ήθελα ήταν να δουλέψω όσο πιο σκληρά μπορούσα και να κάνω τους πάντες περήφανους».
Η νεαρή ηθοποιός ανέφερε επίσης ότι οι θεατές μπορούν να περιμένουν μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη για τον χαρακτήρα της στην επερχόμενη σεζόν. «Νομίζω ότι αυτή τη σεζόν εξελίσσομαι πραγματικά ως χαρακτήρας και οι θεατές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα την προσωπικότητά μου, αλλά και τις καλές και τις δύσκολες στιγμές μου. Ελπίζω ειλικρινά να το απολαύσουν όλοι», σημείωσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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