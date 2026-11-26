Motor Oil: Η «χρυσή εποχή» της διύλισης, τα deals του 2027 και οι επενδύσεις έως το 2030
Motor Oil: Η «χρυσή εποχή» της διύλισης, τα deals του 2027 και οι επενδύσεις έως το 2030
Το 1 δισ. ευρώ για την επέκταση του διυλιστηρίου, η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο τρίμηνο του 2027, η εξαγορά της ENACT και το προμέρισμα-ρεκόρ
Στη διατήρηση της ισχυρής κερδοφορίας της διύλισης, στην επιτάχυνση των επενδύσεων και στην ολοκλήρωση μιας σειράς επιχειρηματικών συμφωνιών που θα αναδιαμορφώσουν το χαρτοφυλάκιό της ποντάρει η Motor Oil, διευρύνοντας παράλληλα το πεδίο δραστηριοποίησής της σε νέους κλάδους, από την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές υποδομές έως την αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία.
Κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, για τα αποτελέσματα εννιαμήνου ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Πέτρος Τζαννετάκης (φωτ.), και ο γενικός διευθυντής Στρατηγικής, Γιώργος Τριανταφύλλου, παρουσίασαν τις προοπτικές της Motor Oil και το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο έως το 2030, το οποίο προβλέπει νέες επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ.
Με τον καθαρό δανεισμό να έχει υποχωρήσει σημαντικά και τη διύλιση να τροφοδοτεί με υψηλές ταμειακές ροές τον όμιλο, η διοίκηση εμφανίζεται αποφασισμένη να αξιοποιήσει την ευνοϊκή συγκυρία για τη χρηματοδότηση του επόμενου κύκλου ανάπτυξης, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους.
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Κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, για τα αποτελέσματα εννιαμήνου ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Πέτρος Τζαννετάκης (φωτ.), και ο γενικός διευθυντής Στρατηγικής, Γιώργος Τριανταφύλλου, παρουσίασαν τις προοπτικές της Motor Oil και το επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο έως το 2030, το οποίο προβλέπει νέες επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ.
Με τον καθαρό δανεισμό να έχει υποχωρήσει σημαντικά και τη διύλιση να τροφοδοτεί με υψηλές ταμειακές ροές τον όμιλο, η διοίκηση εμφανίζεται αποφασισμένη να αξιοποιήσει την ευνοϊκή συγκυρία για τη χρηματοδότηση του επόμενου κύκλου ανάπτυξης, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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