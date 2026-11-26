Motor Oil: Η «χρυσή εποχή» της διύλισης, τα deals του 2027 και οι επενδύσεις έως το 2030

Το 1 δισ. ευρώ για την επέκταση του διυλιστηρίου, η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το πρώτο τρίμηνο του 2027, η εξαγορά της ENACT και το προμέρισμα-ρεκόρ