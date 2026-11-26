H χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επίκεντρο συνάντησης Τράπεζας της Ελλάδος και Τειρεσία
H χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο επίκεντρο συνάντησης Τράπεζας της Ελλάδος και Τειρεσία
Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται η επιτάχυνση της επικαιροποίησης των αρνητικών εγγραφών, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν ήδη τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις
Λύσεις για τα προβλήματα που δημιουργούν οι καθυστερήσεις πληρωμών και, κυρίως, οι επιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται οι επιχειρήσεις ακόμη και μετά την τακτοποίηση των οφειλών τους, θα αναζητήσουν η Τράπεζα της Ελλάδος και η διοικητική ομάδα του Τειρεσία, σε συνάντηση που θα έχουν σήμερα. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν η πιστωτική εικόνα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να επανέλθουν σε κανονικούς όρους χρηματοδότησης, όταν έχουν πλέον συμμορφωθεί με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
Από την πλευρά της, η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένεται να εξετάσει κυρίως το ζήτημα των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην άρση ή την επικαιροποίηση των αρνητικών εγγραφών στα αρχεία του Τειρεσία, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους ή έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό και τηρούν κανονικά τις συμφωνηθείσες υποχρεώσεις. Η καθυστέρηση στην αποκατάσταση της πιστωτικής τους εικόνας μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετο εμπόδιο στην πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση, στερώντας από επιχειρήσεις που έχουν ήδη ανακάμψει τη δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια για τις ανάγκες τους.
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Από την πλευρά της, η Τράπεζα της Ελλάδος αναμένεται να εξετάσει κυρίως το ζήτημα των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στην άρση ή την επικαιροποίηση των αρνητικών εγγραφών στα αρχεία του Τειρεσία, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους ή έχουν προχωρήσει σε διακανονισμό και τηρούν κανονικά τις συμφωνηθείσες υποχρεώσεις. Η καθυστέρηση στην αποκατάσταση της πιστωτικής τους εικόνας μπορεί να λειτουργήσει ως πρόσθετο εμπόδιο στην πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση, στερώντας από επιχειρήσεις που έχουν ήδη ανακάμψει τη δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια για τις ανάγκες τους.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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