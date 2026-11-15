Κυκλοφόρησε το πρώτο απόσπασμα από τη σειρά «Χάρι Πότερ»: Το δείπνο στο Χόγκουαρτς για την έναρξη της σχολικής χρονιάς
Κυκλοφόρησε το πρώτο απόσπασμα από τη σειρά «Χάρι Πότερ»: Το δείπνο στο Χόγκουαρτς για την έναρξη της σχολικής χρονιάς
Στο βίντεο διάρκειας 90 δευτερολέπτων, οι μαθητές της διάσημης σχολής μαγείας ετοιμάζονται να απολαύσουν το καθιερωμένο δείπνο, αμέσως μετά την τελετή κατάταξης στους τέσσερις κοιτώνες
Μια πρώτη γεύση από το εντυπωσιακό δείπνο στη Μεγάλη Αίθουσα του Χόγκουαρτς έδωσε το HBO, δημοσιοποιώντας αιφνιδιαστικά ένα νέο απόσπασμα από την πολυαναμενόμενη τηλεοπτική σειρά «Χάρι Πότερ», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις 25 Δεκεμβρίου.
Στο βίντεο διάρκειας 90 δευτερολέπτων, οι μαθητές της διάσημης σχολής μαγείας ετοιμάζονται να απολαύσουν το καθιερωμένο δείπνο για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αμέσως μετά την τελετή κατάταξης των νέων μαθητών στους τέσσερις κοιτώνες του Χόγκουαρτς.
Η σκηνή ξεκινά με τον Χάρι Πότερ, τον οποίο υποδύεται ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, να αναρωτιέται αν ο διευθυντής της σχολής, Άλμπους Ντάμπλντορ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζον Λίθγκοου, είναι «λιγάκι τρελός». Ο Ρον Ουέσλι, τον οποίο υποδύεται ο Άλαστερ Στάουτ, του απαντά με χιούμορ: «Ναι, είναι τελείως παλαβός».
Στη συνέχεια, ο Ντάμπλντορ χτυπά τα δάχτυλά του και το πλούσιο δείπνο εμφανίζεται μαγικά μπροστά στους μαθητές. Ο διευθυντής του Χόγκουαρτς στρέφεται έπειτα προς τη Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, την οποία υποδύεται η Τζάνετ ΜακΤίαρ, και τη ρωτά αν είναι ευχαριστημένη που ο Χάρι Πότερ εντάχθηκε στον κοιτώνα του Γκρίφιντορ.
Δείτε το απόσπασμα
«Είσαι σαν τη γάτα που έφαγε το καναρίνι, έτσι; Παραδέξου το, χαίρεσαι που βρίσκεται στον κοιτώνα σου», της λέει. Η ΜακΓκόναγκαλ απαντά ότι ο νεαρός μάγος μοιάζει εκπληκτικά στον πατέρα του, Τζέιμς Πότερ. «Είναι φτυστός ο Τζέιμς. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Η ομοιότητα είναι απίστευτη», σημειώνει. «Η εμφάνιση μπορεί να ξεγελά, Μινέρβα. Ο χαρακτήρας του είναι αποκλειστικά δικός του», της απαντά ο Ντάμπλντορ.
Η τηλεοπτική μεταφορά του «Χάρι Πότερ» συγκεντρώνει ένα πολυμελές καστ, με την Αραμπέλα Στάντον στον ρόλο της Ερμιόνης Γκρέιντζερ, τον Πάαπα Εσιέντου ως Σέβερους Σνέιπ και τον Νικ Φροστ στον ρόλο του Ρούμπεους Χάγκριντ.
Στη σειρά συμμετέχουν επίσης η Μπελ Πάουλι ως Πετούνια Ντάρσλι και ο Ντάνιελ Ρίγκμπι ως Βέρνον Ντάρσλι, η θεία και ο θείος του Χάρι Πότερ.
Την τηλεοπτική μεταφορά έχουν αναλάβει δύο δημιουργοί του «Succession», η Φραντσέσκα Γκάρντινερ και ο Μαρκ Μάιλοντ. Η Γκάρντινερ έχει αναλάβει τη συγγραφή του σεναρίου, καθώς και καθήκοντα showrunner και εκτελεστικής παραγωγού. Ο Μάιλοντ θα σκηνοθετήσει αρκετά επεισόδια και θα συμμετέχει επίσης στην εκτελεστική παραγωγή.
Η νέα σειρά του HBO φιλοδοξεί να μεταφέρει εκ νέου στην τηλεόραση τον μαγικό κόσμο που δημιούργησε η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, αυτή τη φορά με διαφορετικό καστ και τη δυνατότητα εκτενέστερης ανάπτυξης της ιστορίας σε σχέση με τις κινηματογραφικές ταινίες.
Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026, ανήμερα των Χριστουγέννων, στο HBO και στην πλατφόρμα HBO Max.
Στο βίντεο διάρκειας 90 δευτερολέπτων, οι μαθητές της διάσημης σχολής μαγείας ετοιμάζονται να απολαύσουν το καθιερωμένο δείπνο για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, αμέσως μετά την τελετή κατάταξης των νέων μαθητών στους τέσσερις κοιτώνες του Χόγκουαρτς.
Η σκηνή ξεκινά με τον Χάρι Πότερ, τον οποίο υποδύεται ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν, να αναρωτιέται αν ο διευθυντής της σχολής, Άλμπους Ντάμπλντορ, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζον Λίθγκοου, είναι «λιγάκι τρελός». Ο Ρον Ουέσλι, τον οποίο υποδύεται ο Άλαστερ Στάουτ, του απαντά με χιούμορ: «Ναι, είναι τελείως παλαβός».
Στη συνέχεια, ο Ντάμπλντορ χτυπά τα δάχτυλά του και το πλούσιο δείπνο εμφανίζεται μαγικά μπροστά στους μαθητές. Ο διευθυντής του Χόγκουαρτς στρέφεται έπειτα προς τη Μινέρβα ΜακΓκόναγκαλ, την οποία υποδύεται η Τζάνετ ΜακΤίαρ, και τη ρωτά αν είναι ευχαριστημένη που ο Χάρι Πότερ εντάχθηκε στον κοιτώνα του Γκρίφιντορ.
Δείτε το απόσπασμα
«Είσαι σαν τη γάτα που έφαγε το καναρίνι, έτσι; Παραδέξου το, χαίρεσαι που βρίσκεται στον κοιτώνα σου», της λέει. Η ΜακΓκόναγκαλ απαντά ότι ο νεαρός μάγος μοιάζει εκπληκτικά στον πατέρα του, Τζέιμς Πότερ. «Είναι φτυστός ο Τζέιμς. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Η ομοιότητα είναι απίστευτη», σημειώνει. «Η εμφάνιση μπορεί να ξεγελά, Μινέρβα. Ο χαρακτήρας του είναι αποκλειστικά δικός του», της απαντά ο Ντάμπλντορ.
Η τηλεοπτική μεταφορά του «Χάρι Πότερ» συγκεντρώνει ένα πολυμελές καστ, με την Αραμπέλα Στάντον στον ρόλο της Ερμιόνης Γκρέιντζερ, τον Πάαπα Εσιέντου ως Σέβερους Σνέιπ και τον Νικ Φροστ στον ρόλο του Ρούμπεους Χάγκριντ.
Το καστ και οι συντελεστές της νέας σειράς
Στη σειρά συμμετέχουν επίσης η Μπελ Πάουλι ως Πετούνια Ντάρσλι και ο Ντάνιελ Ρίγκμπι ως Βέρνον Ντάρσλι, η θεία και ο θείος του Χάρι Πότερ.
Την τηλεοπτική μεταφορά έχουν αναλάβει δύο δημιουργοί του «Succession», η Φραντσέσκα Γκάρντινερ και ο Μαρκ Μάιλοντ. Η Γκάρντινερ έχει αναλάβει τη συγγραφή του σεναρίου, καθώς και καθήκοντα showrunner και εκτελεστικής παραγωγού. Ο Μάιλοντ θα σκηνοθετήσει αρκετά επεισόδια και θα συμμετέχει επίσης στην εκτελεστική παραγωγή.
Η νέα σειρά του HBO φιλοδοξεί να μεταφέρει εκ νέου στην τηλεόραση τον μαγικό κόσμο που δημιούργησε η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, αυτή τη φορά με διαφορετικό καστ και τη δυνατότητα εκτενέστερης ανάπτυξης της ιστορίας σε σχέση με τις κινηματογραφικές ταινίες.
Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου 2026, ανήμερα των Χριστουγέννων, στο HBO και στην πλατφόρμα HBO Max.
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