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Άγρια επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών της Gen Z και υπέρ της Παλαιστίνης στο μετρό του Βερολίνου, δείτε βίντεο
Άγρια επεισόδια μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών της Gen Z και υπέρ της Παλαιστίνης στο μετρό του Βερολίνου, δείτε βίντεο
Περίπου 1.200 νέοι στους δρόμους, 20 συλλήψεις, τρεις τραυματίες αστυνομικοί - Συνθήματα κατά του Ισραήλ, της Αστυνομίας και του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς
Άγρια επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (14/11) κατά τη διάρκεια διαδήλωσης της «Gen Z regelt», στην οποία συμμετείχαν και ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης στο Βερολίνο.
Μάλιστα, στο μετρό της γερμανικής πρωτεύουσας ξέσπασε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ δυνάμεων της Αστυνομίας και διαδηλωτών. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, αστυνομικοί, που φοράνε προστατευτικά κράνη και στολές, σπρώχνουν μια ομάδα διαδηλωτών μέσε σε βαγόνι του μετρό.
Ένας αστυνομικός γρονθοκοπεί έναν νεαρό, ενώ κάποιοι άλλοι σωριάζονται στο πάτωμα. Στη συνέχεια σηκώνονται όρθιοι με τη βοήθεια των ανθρώπων γύρω τους.
Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της γερμανικής Αστυνομίας συνελήφθησαν συνολικά 20 άνθρωποι. Έγιναν 28 καταγγελίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης, σωματική επίθεση, αντίσταση κατά της αρχής και παραβιάσεις των κανονισμών περί εκρηκτικών.
Στην περιοχή έσπευσαν 700 αστυνομικοί, εκ των οποίων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, τρεις τραυματίστηκαν, ενώ δεν έδωσε πληροφορίες για τραυματισμένους διαδηλωτές.
Τα συνθήματα, που κυριάρχησαν στις χθεσινές διαδηλώσεις, περιλάμβαναν φράσεις όπως «F@@@ you Israel, free Palestine» και «Ganz Berlin hasst die Polizei» («Όλο το Βερολίνο μισεί την αστυνομία»). Επιπλέον, ακούστηκαν συνθήματα κατά της στρατολόγησης και του καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς.
Μάλιστα, στο μετρό της γερμανικής πρωτεύουσας ξέσπασε σφοδρή σύγκρουση μεταξύ δυνάμεων της Αστυνομίας και διαδηλωτών. Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, αστυνομικοί, που φοράνε προστατευτικά κράνη και στολές, σπρώχνουν μια ομάδα διαδηλωτών μέσε σε βαγόνι του μετρό.
Ένας αστυνομικός γρονθοκοπεί έναν νεαρό, ενώ κάποιοι άλλοι σωριάζονται στο πάτωμα. Στη συνέχεια σηκώνονται όρθιοι με τη βοήθεια των ανθρώπων γύρω τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες της tagesschau.de, στη διαδήλωση, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 17:00 στην Savignyplatz, συμμετείχαν περίπου 1.200 νεαροί. Οι νέοι διαδήλωσαν για τα ερειπωμένα σχολεία, τη στρατιωτική θητεία, καθώς και για τις περικοπές στα πανεπιστήμια και τις κοινωνικές παροχές. Ζητούν περισσότερα χρήματα για την εκπαίδευση, ισχυρότερη προστασία του κλίματος και μέτρα κατά του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης
🇩🇪 Uh-oh. A fierce clash broke out in the Berlin subway between police and participants in the “Gen Z regelt” march, which was joined by pro-Palestinian activists Demonstrators chanted “Fuck Israel, free Palestine” and “All of Berlin hates the police.” Anti-conscription slogans were also heard.— NEXTA (@nexta_tv) November 15, 2026
Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της γερμανικής Αστυνομίας συνελήφθησαν συνολικά 20 άνθρωποι. Έγιναν 28 καταγγελίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης, σωματική επίθεση, αντίσταση κατά της αρχής και παραβιάσεις των κανονισμών περί εκρηκτικών.
Στην περιοχή έσπευσαν 700 αστυνομικοί, εκ των οποίων, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας, τρεις τραυματίστηκαν, ενώ δεν έδωσε πληροφορίες για τραυματισμένους διαδηλωτές.
Τα συνθήματα, που κυριάρχησαν στις χθεσινές διαδηλώσεις, περιλάμβαναν φράσεις όπως «F@@@ you Israel, free Palestine» και «Ganz Berlin hasst die Polizei» («Όλο το Βερολίνο μισεί την αστυνομία»). Επιπλέον, ακούστηκαν συνθήματα κατά της στρατολόγησης και του καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς.
Όπως έγινε γνωστό έχει προγραμματιστεί νέα μεγάλη διαδήλωση για τις 20 Νοεμβρίου, στην οποία αναμένεται να δώσουν το παρών σχεδόν 15.000 άνθρωποι.
German police clashed with pro-Palestine rioters in Berlin yesterday https://t.co/r2iTIm9gCZ— Visegrád 24 (@visegrad24) November 15, 2026
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