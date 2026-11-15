Η Ζεντάγια περιέγραψε πώς ο Τομ Χόλαντ τη στήριξε στα γυρίσματα της «Οδύσσειας»: Ένιωθα, το λιγότερο, καταβεβλημένη

Η ηθοποιός μίλησε για τις δυσκολίες που συνάντησε στην κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν





Η ηθοποιός, που υποδύεται τη θεά Αθηνά στην κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, εξομολογήθηκε ότι η πίεση της μεγάλης παραγωγής και ο φόβος μήπως δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας δύσκολης σκηνής την είχαν καταβάλει.







Η ηθοποιός περιέγραψε τη δυσκολία που αντιμετώπισε στα γυρίσματα μιας νυχτερινής σκηνής, στην οποία συμμετείχε μεγάλος αριθμός κομπάρσων και κασκαντέρ. «Ένιωθα, το λιγότερο, καταβεβλημένη από την όλη εμπειρία», ανέφερε αρχικά. «Θυμάμαι ότι είχα ένα νυχτερινό γύρισμα και, όταν έφτασα, σκέφτηκα πως ήταν από εκείνες τις στιγμές που αναρωτιέσαι αν αυτό που ζεις είναι πραγματικό. Βρισκόμουν στο πλατό, μπροστά σε ανθρώπους που θαυμάζω, και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ότι δεν ήθελα να τα κάνω θάλασσα».



Όπως εξήγησε, η τεράστια κλίμακα μιας παραγωγής, όπως η «Οδύσσεια», ήταν κάτι που δύσκολα μπορούσε να αντιληφθεί κανείς πριν βρεθεί στα γυρίσματα. «Αυτό που δεν μπορείς να καταλάβεις μέχρι να βρεθείς εκεί είναι το μέγεθος μιας τέτοιας παραγωγής. Ήμουν απίστευτα νευρική, κάτι που ίσως τελικά να βοήθησε τη σκηνή. Υπήρχαν όμως τόσοι πολλοί ηθοποιοί στο φόντο, που έδιναν όλο τους τον εαυτό, και τόσοι κασκαντέρ που πραγματοποιούσαν εξαιρετικές ερμηνείες».







Η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» παραδέχτηκε ότι η ένταση της συγκεκριμένης εμπειρίας την επηρέασε ψυχολογικά, καθώς προσπαθούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου της. «Όλο αυτό μου προκάλεσε πολύ άγχος. Το δύσκολο ήταν να καταφέρω να διοχετεύσω αυτό το συναίσθημα στην ερμηνεία μου. Ως ηθοποιός, πολλές φορές εγκλωβίζεσαι στις σκέψεις σου και αρχίζεις να αναλύεις υπερβολικά τα πάντα. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι σαν να περιορίζεις ο ίδιος τον εαυτό σου», εξήγησε.



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Καθοριστική για την ίδια αποδείχθηκε η παρουσία του Τομ Χόλαντ, ο οποίος βρέθηκε κοντά της για να την ενθαρρύνει κατά τη διάρκεια του απαιτητικού γυρίσματος. «Με βοήθησε πολύ το γεγονός ότι ο Τομ ήρθε εκείνη την ημέρα στο πλατό. Στεκόταν σε μια γωνία και μου έλεγε: "Το έχεις, τα πας μια χαρά"», αποκάλυψε η ηθοποιός.



Τη στήριξη που της πρόσφερε ο Τομ Χόλαντ σε μια από τις πιο απαιτητικές στιγμές των γυρισμάτων της « Οδύσσειας » του Κρίστοφερ Νόλαν περιέγραψε η Ζεντάγια , αποκαλύπτοντας πως ο σύζυγός της βρέθηκε στο πλατό για να την ενθαρρύνει όταν εκείνη είχε κυριευτεί από άγχος.Η ηθοποιός, που υποδύεται τη θεά Αθηνά στην κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, εξομολογήθηκε ότι η πίεση της μεγάλης παραγωγής και ο φόβος μήπως δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας δύσκολης σκηνής την είχαν καταβάλει.Η Ζεντάγια μίλησε για την εμπειρία της κατά τη διάρκεια ειδικής προβολής της ταινίας στο Μουσείο της Ακαδημίας Κινηματογράφου στο Λος Άντζελες. Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Χόλαντ, ο οποίος ενσαρκώνει τον Τηλέμαχο, ο Τζον Λεγκουιζάμο και η Σαρλίζ Θερόν.Η ηθοποιός περιέγραψε τη δυσκολία που αντιμετώπισε στα γυρίσματα μιας νυχτερινής σκηνής, στην οποία συμμετείχε μεγάλος αριθμός κομπάρσων και κασκαντέρ. «Ένιωθα, το λιγότερο, καταβεβλημένη από την όλη εμπειρία», ανέφερε αρχικά. «Θυμάμαι ότι είχα ένα νυχτερινό γύρισμα και, όταν έφτασα, σκέφτηκα πως ήταν από εκείνες τις στιγμές που αναρωτιέσαι αν αυτό που ζεις είναι πραγματικό. Βρισκόμουν στο πλατό, μπροστά σε ανθρώπους που θαυμάζω, και το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ότι δεν ήθελα να τα κάνω θάλασσα».Όπως εξήγησε, η τεράστια κλίμακα μιας παραγωγής, όπως η «Οδύσσεια», ήταν κάτι που δύσκολα μπορούσε να αντιληφθεί κανείς πριν βρεθεί στα γυρίσματα. «Αυτό που δεν μπορείς να καταλάβεις μέχρι να βρεθείς εκεί είναι το μέγεθος μιας τέτοιας παραγωγής. Ήμουν απίστευτα νευρική, κάτι που ίσως τελικά να βοήθησε τη σκηνή. Υπήρχαν όμως τόσοι πολλοί ηθοποιοί στο φόντο, που έδιναν όλο τους τον εαυτό, και τόσοι κασκαντέρ που πραγματοποιούσαν εξαιρετικές ερμηνείες».Η ηθοποιός τόνισε ότι αισθανόταν μεγάλη ευθύνη απέναντι στους υπόλοιπους συντελεστές, ανεξάρτητα από το μέγεθος του ρόλου τους. «Δεν έχει σημασία πόσο μικρή ή μεγάλη είναι η παρουσία τους στο πλάνο. Όλοι προσφέρουν τόσο πολλά και δεν ήθελα να είμαι εγώ εκείνη που θα χαλούσε τη λήψη, ειδικά όταν γυρίζεις σε φιλμ IMAX».Η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» παραδέχτηκε ότι η ένταση της συγκεκριμένης εμπειρίας την επηρέασε ψυχολογικά, καθώς προσπαθούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου της. «Όλο αυτό μου προκάλεσε πολύ άγχος. Το δύσκολο ήταν να καταφέρω να διοχετεύσω αυτό το συναίσθημα στην ερμηνεία μου. Ως ηθοποιός, πολλές φορές εγκλωβίζεσαι στις σκέψεις σου και αρχίζεις να αναλύεις υπερβολικά τα πάντα. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι σαν να περιορίζεις ο ίδιος τον εαυτό σου», εξήγησε.Για να ξεπεράσει τη δυσκολία, προσπάθησε να επικεντρωθεί στους ανθρώπους που βρίσκονταν γύρω της και στη δουλειά που έκαναν. «Προσπάθησα να αφεθώ στις υπέροχες ερμηνείες που εκτυλίσσονταν κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια μου, να παραμείνω όσο πιο ανοιχτή μπορούσα και να μη φοβηθώ να δείξω την ευάλωτη πλευρά μου», σημείωσε.Καθοριστική για την ίδια αποδείχθηκε η παρουσία του Τομ Χόλαντ, ο οποίος βρέθηκε κοντά της για να την ενθαρρύνει κατά τη διάρκεια του απαιτητικού γυρίσματος. «Με βοήθησε πολύ το γεγονός ότι ο Τομ ήρθε εκείνη την ημέρα στο πλατό. Στεκόταν σε μια γωνία και μου έλεγε: "Το έχεις, τα πας μια χαρά"», αποκάλυψε η ηθοποιός.

Η Ζεντάγια εξέφρασε επίσης τον θαυμασμό της για τη δουλειά όλων των συντελεστών της παραγωγής. «Ένιωθα πραγματικά μεγάλη τιμή, γιατί μπορούσες να διακρίνεις την αγάπη που είχε βάλει στη δουλειά του κάθε τμήμα της παραγωγής. Ήμουν τυχερή που μπόρεσα να γίνω μέρος αυτής της προσπάθειας. Ήθελα να είμαι όσο πιο ανοιχτή μπορούσα, να δεχτώ όλη αυτή την ενέργεια και να την ανταποδώσω, γιατί μια τέτοια παραγωγή είναι πραγματικά αποτέλεσμα τεράστιας αγάπης και αφοσίωσης».