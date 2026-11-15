Πάντα έλεγε ότι θα παντρευτεί μια διάσημη γυναίκα, ισχυρίζεται πρώην σύντροφός του Ράσελ Μπραντ για τον γάμο του με την Κέιτι Πέρι

Η Τζόρνταν Μάρτιν υποστηρίζει πως ο κωμικός της είχε πει κατά τη διάρκεια της σχέσης τους: «Θα έπρεπε να βγαίνω με κάποια πιο διάσημη από εσένα»





Το ντοκιμαντέρ κυκλοφόρησε στις 13 Νοεμβρίου, λίγες ημέρες μετά



«Κάνει ακριβώς αυτό που πάντα ήθελε, να είναι παντρεμένος με κάποια διάσημη. Έλεγε πάντοτε ότι αυτό θα έκανε», ισχυρίζεται η Τζόρνταν Μάρτιν στο ντοκιμαντέρ, αναφερόμενη στον γάμο του με την Κέιτι Πέρι.







Οι ισχυρισμοί της πρώην συντρόφου του Πριν γνωρίσει την Κέιτι Πέρι, ο Μπραντ διατηρούσε σχέση με την Τζόρνταν Μάρτιν. Σύμφωνα με την ίδια, εκείνη την περίοδο ο ηθοποιός της είχε ζητήσει να ταξιδέψει στη Χαβάη, όπου πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα της ταινίας «Forgetting Sarah Marshall».







Στο ντοκιμαντέρ περιγράφει επίσης περιστατικά που, σύμφωνα με την ίδια, αποκαλύπτουν την ελεγκτική συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της. Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Μπραντ την κατηγόρησε ότι «ντυνόταν σαν προκλητική γυναίκα που επιζητούσε την προσοχή», ενώ της είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του ακόμη και για το γεγονός ότι έκανε ηλιοθεραπεία.



Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix περιλαμβάνει επίσης μαρτυρίες ανθρώπων που εργάζονται στη βιομηχανία του θεάματος και επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς και πρώην συγκατοίκων του Μπραντ και δημοσιογράφων που έχουν ερευνήσει την υπόθεσή του.



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Κέιτι Πέρι: «Ήταν πολύ ελεγκτικός, κάτι που με πλήγωνε» Η Κέιτι Πέρι είχε μιλήσει δημόσια για τη σχέση και τον γάμο της με τον Ράσελ Μπραντ το 2013, σε συνέντευξή της στη Vogue, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του πρώην συζύγου της ιδιαίτερα ελεγκτική. «Δεν του άρεσε το γεγονός ότι εγώ ήμουν αυτή που είχε τον πρώτο λόγο κατά τη διάρκεια της περιοδείας μου», είχε δηλώσει η τραγουδίστρια.



Περιγράφοντας τη μεταξύ τους σχέση, είχε παραδεχτεί ότι η συμπεριφορά του την είχε πληγώσει βαθιά. «Ήταν πολύ ελεγκτικός και αυτό με στενοχωρούσε», είχε αναφέρει.



Νέες αποκαλύψεις για τον γάμο του Ράσελ Μπραντ με την Κέιτι Πέρι έρχονται στο φως μέσα από το ντοκιμαντέρ του Netflix «Russell Brand: Open Secret», με πρώην σύντροφό του να υποστηρίζει ότι εκείνος επιδίωκε ανέκαθεν να παντρευτεί μια διάσημη γυναίκα.Το ντοκιμαντέρ κυκλοφόρησε στις 13 Νοεμβρίου, λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του 51χρονου κωμικού σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις εις βάρος τεσσάρων γυναικών, για περιστατικά που σημειώθηκαν μεταξύ 2004 και 2009.«Κάνει ακριβώς αυτό που πάντα ήθελε, να είναι παντρεμένος με κάποια διάσημη. Έλεγε πάντοτε ότι αυτό θα έκανε», ισχυρίζεται η Τζόρνταν Μάρτιν στο ντοκιμαντέρ, αναφερόμενη στον γάμο του με την Κέιτι Πέρι.Ο Ράσελ Μπραντ και η Κέιτι Πέρι γνωρίστηκαν το 2008, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Get Him to the Greek». Παντρεύτηκαν το 2010 στην Ινδία, ωστόσο χώρισαν μόλις έναν χρόνο αργότερα, με το διαζύγιό τους να οριστικοποιείται το 2012.Πριν γνωρίσει την Κέιτι Πέρι, ο Μπραντ διατηρούσε σχέση με την Τζόρνταν Μάρτιν. Σύμφωνα με την ίδια, εκείνη την περίοδο ο ηθοποιός της είχε ζητήσει να ταξιδέψει στη Χαβάη, όπου πραγματοποιούνταν τα γυρίσματα της ταινίας «Forgetting Sarah Marshall».Όπως υποστηρίζει, ο λόγος ήταν ότι ήθελε να έχει κάποιον δίπλα του που θα τον συγκρατούσε από το να φλερτάρει με άλλα πρόσωπα στο πλατό. Η Μάρτιν ισχυρίζεται ακόμη ότι ο Μπραντ της είχε πει: «Θα έπρεπε να βγαίνω με κάποια πιο διάσημη από εσένα».Στο ντοκιμαντέρ περιγράφει επίσης περιστατικά που, σύμφωνα με την ίδια, αποκαλύπτουν την ελεγκτική συμπεριφορά του πρώην συντρόφου της. Όπως αναφέρει, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Μπραντ την κατηγόρησε ότι «ντυνόταν σαν προκλητική γυναίκα που επιζητούσε την προσοχή», ενώ της είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του ακόμη και για το γεγονός ότι έκανε ηλιοθεραπεία.Το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix περιλαμβάνει επίσης μαρτυρίες ανθρώπων που εργάζονται στη βιομηχανία του θεάματος και επιθυμούν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, καθώς και πρώην συγκατοίκων του Μπραντ και δημοσιογράφων που έχουν ερευνήσει την υπόθεσή του.Η Κέιτι Πέρι είχε μιλήσει δημόσια για τη σχέση και τον γάμο της με τον Ράσελ Μπραντ το 2013, σε συνέντευξή της στη Vogue, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του πρώην συζύγου της ιδιαίτερα ελεγκτική. «Δεν του άρεσε το γεγονός ότι εγώ ήμουν αυτή που είχε τον πρώτο λόγο κατά τη διάρκεια της περιοδείας μου», είχε δηλώσει η τραγουδίστρια.Περιγράφοντας τη μεταξύ τους σχέση, είχε παραδεχτεί ότι η συμπεριφορά του την είχε πληγώσει βαθιά. «Ήταν πολύ ελεγκτικός και αυτό με στενοχωρούσε», είχε αναφέρει.

Η τραγουδίστρια είχε εξηγήσει επίσης πως, αν και αρχικά ο Μπραντ φαινόταν να επιθυμεί μια ισότιμη σχέση, στην πορεία δυσκολεύτηκε να αποδεχτεί αυτή την ισορροπία. «Όταν τον γνώρισα, στην αρχή ήθελε μια ισότιμη σύντροφο. Νομίζω ότι πολλές φορές οι δυναμικοί άνδρες θέλουν μια γυναίκα ισότιμη με εκείνους, αλλά όταν τελικά τη βρουν, συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν αυτή την ισότητα», είχε δηλώσει.



Η Πέρι είχε αποκαλύψει ακόμη ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα ένιωθε πως έφερε σημαντικό μερίδιο ευθύνης για το τέλος του γάμου τους, μέχρι που, όπως υποστήριξε, ανακάλυψε «την πραγματική αλήθεια». «Δεν μπορώ να αποκαλύψω τι ακριβώς συνέβη, γιατί το κρατάω κλειδωμένο στο χρηματοκιβώτιό μου για μια δύσκολη στιγμή. Το άφησα πίσω μου και σκέφτηκα: "Δεν φταίω εγώ γι' αυτό. Είναι κάτι που με ξεπερνά". Έτσι, συνέχισα τη ζωή μου», είχε εξηγήσει.



Το μήνυμα με το οποίο της ανακοίνωσε το διαζύγιο Ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει και η αποκάλυψη της τραγουδίστριας για τον τρόπο με τον οποίο ο Μπραντ αποφάσισε να τερματίσει τον γάμο τους.



Μόλις έναν χρόνο μετά τον γάμο τους, ο Βρετανός κωμικός τής ανακοίνωσε με γραπτό μήνυμα στο κινητό του την απόφασή του να χωρίσουν και να καταθέσει αίτηση διαζυγίου. «Αρκεί να πω ότι δεν έχω ξανακούσει νέα του από τότε που μου έστειλε μήνυμα, στις 31 Δεκεμβρίου 2011, λέγοντάς μου ότι με χωρίζει», είχε πει στη Vogue.