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Συνελήφθη 18χρονος στον Άγιο Δημήτριο που άρπαξε με τη βία αλυσίδα από τον λαιμό 53χρονης
Συνελήφθη 18χρονος στον Άγιο Δημήτριο που άρπαξε με τη βία αλυσίδα από τον λαιμό 53χρονης
Ο νεαρός επιτέθηκε στην γυναίκα μαζί με συνεργούς του – Ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς και συνελήφθη στην περιοχή
Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στον Άγιο Δημήτριο, καθώς συμμετείχε σε ληστεία σε βάρος μιας 53χρονης γυναίκας, από τον λαιμό της οποίας αφαίρεσε με τη χρήση σωματικής βίας μία αλυσίδα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 12ης Νοεμβρίου, όταν ο 18χρονος, μαζί με άλλα άτομα, κινούνταν πεζή σε δρόμο της περιοχής και προσέγγισαν την 53χρονη. Οι δράστες άσκησαν σωματική βία στη γυναίκα και της άρπαξαν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό, προτού απομακρυνθούν από το σημείο.
Ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου, οι οποίοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 18χρονο ως έναν από τους εμπλεκόμενους στη ληστεία.
Λίγο αργότερα, ο νεαρός εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και συνελήφθη.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της 12ης Νοεμβρίου, όταν ο 18χρονος, μαζί με άλλα άτομα, κινούνταν πεζή σε δρόμο της περιοχής και προσέγγισαν την 53χρονη. Οι δράστες άσκησαν σωματική βία στη γυναίκα και της άρπαξαν την αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό, προτού απομακρυνθούν από το σημείο.
Ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Δημητρίου, οι οποίοι κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον 18χρονο ως έναν από τους εμπλεκόμενους στη ληστεία.
Λίγο αργότερα, ο νεαρός εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου και συνελήφθη.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία κατά συναυτουργία, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
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