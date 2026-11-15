Αννα Φόνσου: Η Ζωζώ Σαπουντζάκη περνάει μια κρίση, ήταν, είναι και θα είναι ένας θρύλος
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Άννα Φόνσου Ζωζώ Σαπουντζάκη

Αννα Φόνσου: Η Ζωζώ Σαπουντζάκη περνάει μια κρίση, ήταν, είναι και θα είναι ένας θρύλος

Το να βγαίνουν οι εκπομπές και να λένε υπερβολές δεν είναι καλό, προσπαθείς αυτό το είδωλο να το προστατεύσεις, είπε η ηθοποιός σχετικά με την υγεία της συναδέλφου της

Αννα Φόνσου: Η Ζωζώ Σαπουντζάκη περνάει μια κρίση, ήταν, είναι και θα είναι ένας θρύλος
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Η Ζωζώ Σαπουντζάκη ήταν ένα από τα πρόσωπα για τα οποία μίλησε η Άννα Φόνσου σε συννέντευξή της σε τηλεοπτική εκπομπή. Η ηθοποιός εξέφρασε την αγάπη και τη στήριξή του προς τη συνάδελφό της, αποκαλώντας τη «θρύλο». Παράλληλα, άσκησε κριτική στις τηλεοπτικές εκπομπές για τις υπερβολές που ακούγονται γύρω από το πρόσωπό της και την κατάσταση της υγείας της.

«Η Ζωζώ είναι φίλη μου. Φοράω και ρούχο της. Ήταν, είναι και θα είναι ένας θρύλος. Το να βγαίνουν οι εκπομπές και να λένε υπερβολές δεν είναι καλό. Ακόμα και αν είναι αλήθεια -που δεν είναι- προσπαθείς αυτό το είδωλο να το προστατεύσεις. Είναι καλύτερα και πηγαίνουμε εμείς συνέχεια και γελάμε. Της αρέσει πως ντύνομαι. Περνάει μία κρίση, όλοι δεν περνάμε; Ελπίζω να είναι σύντομα καλύτερα και να τη δούμε. Ζωζώ σε αγαπώ και θα είμαι σε λίγο κοντά σου», είπε στην εκπομπή «For You», την Κυριακή 15 Νοεμβρίου.

Δείτε το βίντεο με τη συνέντευξή της


Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός αναφέρθηκε στη Μάγδα Τσαγγάνη, η οποία μετά από μία εγχείρηση που πραγματοποίησε στο ισχίο της, οδηγήθηκε στην εντατική έπειτα από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν και για πάνω από τέσσερις μήνες ήταν σε κώμα. Σύμφωνα με την Άννα Φόνσου, ο Γιώργος Καπουτζίδης έχει μεταφέρει τη συνάδελφό τους σε κέντρο αποκατάστασης, ενώ η ίδια εκτίμησε πως σύντομα θα είναι πάλι κοντά τους.

«Η Μάγδα Τσαγγάνη είναι φίλη μου, αλλά και να μην ήταν πώς γίνεται να μην είμαι δίπλα της; Τώρα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και την έχει πάει για αποκατάσταση ο Γιώργος Καπουτζίδης κάπου λίγο έξω από την Αθήνα για να επανέλθει. Νομίζω πως σε λίγο καιρό θα είναι κοντά μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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