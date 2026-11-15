Λούκας Γιώρκας: Mου έχουν γίνει προτάσεις να βρεθώ ξανά στη Eurovision, δεν περιμένω με αγωνία αυτή τη στιγμή
Λούκας Γιώρκας: Mου έχουν γίνει προτάσεις να βρεθώ ξανά στη Eurovision, δεν περιμένω με αγωνία αυτή τη στιγμή
Δεν αισθάνθηκα ότι βρέθηκε στα χέρια μου κάποιο τραγούδι που θα μπορούσε να έχει την επιρροή και την επίδραση που είχε το προηγούμενο, σημείωσε
Πρόταση για να βρεθεί ξανά στη σκηνή της Eurovision έχει δεχτεί ο Λούκας Γιώρκας. Ο τραγουδιστής που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Διαγωνισμό το 2011 με το «Watch My Dance», τόνισε πως κανένα από τα κομμάτια που του παρουσιάστηκαν δεν τον έπεισε ότι θα μπορούσε να έχει την απήχηση της προηγούμενης συμμετοχής του. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν επιδιώκει διακαώς την επιστροφή του.
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν», ο Λούκας Γιώρκας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου έχουν γίνει προτάσεις για συνεργασίες. Δεν απαντούσα ποτέ αρνητικά από την πρώτη στιγμή. Ήθελα πάντα να ακούσω το τραγούδι, γιατί αυτό είναι το βασικότερο κριτήριο για μένα. Ωστόσο, δεν αισθάνθηκα ότι βρέθηκε στα χέρια μου κάποιο τραγούδι που θα μπορούσε να έχει την επιρροή και την επίδραση που είχε το προηγούμενο».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιος μεγάλος Έλληνας καλλιτέχνης με τον οποίο θα ήθελε να βρεθεί μαζί στη σκηνή. Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να συνεργαστεί με τον Γιάννη Πάριο και τον Νότη Σφακιανάκη, τους οποίους χαρακτήρισε σπουδαίους. Παράλληλα, θυμήθηκε τη συνεργασία του με τον Δημήτρη Μητροπάνο, την οποία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στην καριέρα του.
Όπως είπε: «Δεν θα το χαρακτήριζα απωθημένο, γιατί δεν το βλέπω έτσι. Σίγουρα, όμως, υπάρχουν συνεργασίες που θα απολάμβανα πάρα πολύ. Δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Γιάννης Πάριος και ο Νότης Σφακιανάκης. Θα ήταν για μένα πολύ σημαντικές εμπειρίες. Είχα την τύχη και την τιμή να συνεργαστώ με τον Δημήτρη Μητροπάνο και να γνωρίσω από κοντά τι σημαίνει να συνεργάζεσαι με έναν πραγματικό θρύλο. Θεωρώ ότι και οι δυο καλλιτέχνες, που ανέφερα, είναι αντίστοιχου μεγέθους και μια συνεργασία μαζί τους θα είχε ιδιαίτερη σημασία για μένα».
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν», ο Λούκας Γιώρκας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου έχουν γίνει προτάσεις για συνεργασίες. Δεν απαντούσα ποτέ αρνητικά από την πρώτη στιγμή. Ήθελα πάντα να ακούσω το τραγούδι, γιατί αυτό είναι το βασικότερο κριτήριο για μένα. Ωστόσο, δεν αισθάνθηκα ότι βρέθηκε στα χέρια μου κάποιο τραγούδι που θα μπορούσε να έχει την επιρροή και την επίδραση που είχε το προηγούμενο».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιος μεγάλος Έλληνας καλλιτέχνης με τον οποίο θα ήθελε να βρεθεί μαζί στη σκηνή. Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να συνεργαστεί με τον Γιάννη Πάριο και τον Νότη Σφακιανάκη, τους οποίους χαρακτήρισε σπουδαίους. Παράλληλα, θυμήθηκε τη συνεργασία του με τον Δημήτρη Μητροπάνο, την οποία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στην καριέρα του.
Όπως είπε: «Δεν θα το χαρακτήριζα απωθημένο, γιατί δεν το βλέπω έτσι. Σίγουρα, όμως, υπάρχουν συνεργασίες που θα απολάμβανα πάρα πολύ. Δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Γιάννης Πάριος και ο Νότης Σφακιανάκης. Θα ήταν για μένα πολύ σημαντικές εμπειρίες. Είχα την τύχη και την τιμή να συνεργαστώ με τον Δημήτρη Μητροπάνο και να γνωρίσω από κοντά τι σημαίνει να συνεργάζεσαι με έναν πραγματικό θρύλο. Θεωρώ ότι και οι δυο καλλιτέχνες, που ανέφερα, είναι αντίστοιχου μεγέθους και μια συνεργασία μαζί τους θα είχε ιδιαίτερη σημασία για μένα».
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