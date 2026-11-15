Λούκας Γιώρκας: Mου έχουν γίνει προτάσεις να βρεθώ ξανά στη Eurovision, δεν περιμένω με αγωνία αυτή τη στιγμή
GALA
Λούκας Γιώρκας Eurovision

Λούκας Γιώρκας: Mου έχουν γίνει προτάσεις να βρεθώ ξανά στη Eurovision, δεν περιμένω με αγωνία αυτή τη στιγμή

Δεν αισθάνθηκα ότι βρέθηκε στα χέρια μου κάποιο τραγούδι που θα μπορούσε να έχει την επιρροή και την επίδραση που είχε το προηγούμενο, σημείωσε

Λούκας Γιώρκας: Mου έχουν γίνει προτάσεις να βρεθώ ξανά στη Eurovision, δεν περιμένω με αγωνία αυτή τη στιγμή
Πρόταση για να βρεθεί ξανά στη σκηνή της Eurovision έχει δεχτεί ο Λούκας Γιώρκας. Ο τραγουδιστής που είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Διαγωνισμό το 2011 με το «Watch My Dance», τόνισε πως κανένα από τα κομμάτια που του παρουσιάστηκαν δεν τον έπεισε ότι θα μπορούσε να έχει την απήχηση της προηγούμενης συμμετοχής του. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν επιδιώκει διακαώς την επιστροφή του.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Λοιπόν», ο Λούκας Γιώρκας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου έχουν γίνει προτάσεις για συνεργασίες. Δεν απαντούσα ποτέ αρνητικά από την πρώτη στιγμή. Ήθελα πάντα να ακούσω το τραγούδι, γιατί αυτό είναι το βασικότερο κριτήριο για μένα. Ωστόσο, δεν αισθάνθηκα ότι βρέθηκε στα χέρια μου κάποιο τραγούδι που θα μπορούσε να έχει την επιρροή και την επίδραση που είχε το προηγούμενο».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο τραγουδιστής ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιος μεγάλος Έλληνας καλλιτέχνης με τον οποίο θα ήθελε να βρεθεί μαζί στη σκηνή. Ο ίδιος εξέφρασε την επιθυμία να συνεργαστεί με τον Γιάννη Πάριο και τον Νότη Σφακιανάκη, τους οποίους χαρακτήρισε σπουδαίους. Παράλληλα, θυμήθηκε τη συνεργασία του με τον Δημήτρη Μητροπάνο, την οποία θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική εμπειρία στην καριέρα του.

Όπως είπε: «Δεν θα το χαρακτήριζα απωθημένο, γιατί δεν το βλέπω έτσι. Σίγουρα, όμως, υπάρχουν συνεργασίες που θα απολάμβανα πάρα πολύ. Δυο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι ο Γιάννης Πάριος και ο Νότης Σφακιανάκης. Θα ήταν για μένα πολύ σημαντικές εμπειρίες. Είχα την τύχη και την τιμή να συνεργαστώ με τον Δημήτρη Μητροπάνο και να γνωρίσω από κοντά τι σημαίνει να συνεργάζεσαι με έναν πραγματικό θρύλο. Θεωρώ ότι και οι δυο καλλιτέχνες, που ανέφερα, είναι αντίστοιχου μεγέθους και μια συνεργασία μαζί τους θα είχε ιδιαίτερη σημασία για μένα».

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Douleutaras.gr: Τι αλλάζει στις ανάγκες των νοικοκυριών τον φετινό χειμώνα

Από τη συντήρηση της θέρμανσης μέχρι τις μονώσεις, τα στοιχεία του Douleutaras.gr αποκαλύπτουν, πώς αλλάζουν οι ανάγκες των νοικοκυριών, πότε κορυφώνονται τα αιτήματα και ποιες διαφορές καταγράφονται ανάμεσα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο πίεσης του ενεργειακού κόστους.

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης